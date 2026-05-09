Mikel Arteta, sourire aux lèvres, répond aux critiques de Wayne Rooney concernant les célébrations d'Arsenal

Ces festivités ont toutefois attiré les critiques de la légende de Manchester United, Wayne Rooney. En tant que consultant sur Amazon Prime, l’ancien attaquant a jugé que les Gunners exagéraient un peu, rappelant qu’ils ne l’avaient pas encore remporté.

« Ils méritent d'être là, mais ils n'ont pas encore gagné », a-t-il déclaré sur Amazon Prime. « Les célébrations me semblent un peu exagérées. Fêtez quand vous aurez gagné. »

Interrogé vendredi en conférence de presse, Arteta a accueilli ces remarques avec un sourire et a minimisé les critiques, assurant ne pas prêter attention aux avis extérieurs.

« Tout d’abord, je n’étais pas au courant », a-t-il déclaré. « Il faut respecter toutes les opinions et les replacer à leur juste place. » Interrogé sur la signification exacte de cette « juste place », l’Espagnol a conclu : « À leur juste place. Je ne sais pas. Ce n’est pas important. »