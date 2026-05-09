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Mikel Arteta, sourire aux lèvres, répond aux critiques de Wayne Rooney concernant les célébrations d'Arsenal
Arteta balaye d'un revers les critiques concernant les célébrations d'Arsenal
Arsenal s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions après avoir battu l'Atlético de Madrid 2-1 sur l'ensemble des deux matchs, mettant ainsi fin à une attente de 20 ans avant de revenir sur la plus grande scène du football européen. Des scènes émouvantes ont suivi à l'Emirates Stadium, où Arteta a rejoint ses joueurs sur le terrain pour célébrer cet événement marquant avec les supporters. Ce moment a marqué un exploit majeur pour le club après deux décennies d'absence de la finale de cette compétition phare.
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Arteta prend avec humour les propos de Rooney
Ces festivités ont toutefois attiré les critiques de la légende de Manchester United, Wayne Rooney. En tant que consultant sur Amazon Prime, l’ancien attaquant a jugé que les Gunners exagéraient un peu, rappelant qu’ils ne l’avaient pas encore remporté.
« Ils méritent d'être là, mais ils n'ont pas encore gagné », a-t-il déclaré sur Amazon Prime. « Les célébrations me semblent un peu exagérées. Fêtez quand vous aurez gagné. »
Interrogé vendredi en conférence de presse, Arteta a accueilli ces remarques avec un sourire et a minimisé les critiques, assurant ne pas prêter attention aux avis extérieurs.
« Tout d’abord, je n’étais pas au courant », a-t-il déclaré. « Il faut respecter toutes les opinions et les replacer à leur juste place. » Interrogé sur la signification exacte de cette « juste place », l’Espagnol a conclu : « À leur juste place. Je ne sais pas. Ce n’est pas important. »
Messages de soutien de la part d'autres responsables
Alors que Rooney exprimait ses critiques, Arteta a révélé avoir reçu un large soutien de la part de ses homologues après l’exploit d’Arsenal. L’Espagnol a déclaré que de nombreux collègues l’avaient contacté pour le féliciter de ce résultat, notamment Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, son ancien mentor et actuel rival pour le titre de Premier League.
« Ils m’ont tous contacté de manière vraiment touchante et je leur ai répondu la même chose », a déclaré Arteta. « Ils ont eux aussi joué un rôle important dans cette réussite, car ils m’ont aidé à me développer, à évoluer et à apprendre à leurs côtés. Je leur en suis extrêmement reconnaissant.
J’ai reçu des centaines de messages de personnes qui m’accompagnent depuis mon enfance, de la part de tous les clubs, de tous les entraîneurs, ainsi que de nombreux membres de ma famille et amis. C’était un moment spécial ; on mesure alors toute la valeur d’une finale de Ligue des champions. »
- AFP
Arsenal se recentre sur la course au titre
Malgré l’effervescence suscitée par la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain à Budapest, Arsenal doit d’abord se concentrer sur le titre de Premier League. À trois journées de la fin et avec cinq points d’avance sur Manchester City, deuxième au classement, Mikel Arteta vise une série de trois victoires pour sceller le sacre. Le sprint final débute ce week-end contre West Ham, puis se poursuit face à Burnley et s’achève lors d’un déplacement à Crystal Palace.