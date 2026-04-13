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Michael Carrick fait le point sur le contrat de Kobbie Mainoo : le milieu de terrain de Manchester United devrait bénéficier d'une augmentation de salaire considérable
Mainoo obtient une forte augmentation salariale
L’international anglais s’apprête à signer un nouveau contrat qui quadruplera son salaire hebdomadaire, passant d’environ 25 000 £ à 120 000 £, et prolongera son aventure au club au-delà de 2027. Ce revirement salutaire intervient après une période incertaine, où Mainoo peinait à obtenir du temps de jeu sous le bref règne de Ruben Amorim. Depuis la prise de fonction de Carrick, ce produit du centre de formation a retrouvé son statut de pilier du milieu de terrain, alignant tous les matchs de Premier League sous les ordres de l’entraîneur par intérim.
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Les négociations sont en cours
Carrick s’est dit pleinement confiant dans l’issue des négociations en cours, soulignant que le club reste serein malgré les enjeux considérables liés à l’un des plus grands talents européens. L’arrivée de l’entraîneur a coïncidé avec une période de stabilité qui a permis à la direction de se concentrer sur la consolidation de ses atouts à long terme.
Interrogé sur l’état des discussions, le technicien de 41 ans a confié au Guardian : « On se rapproche du but, donc nous sommes optimistes. Nous restons sereins, mais nous sommes optimistes et le temps nous dira comment cela se passera. Mais pour l’instant, nous sommes en bonne posture. »
À la poursuite de l'excellence
Si le recrutement de Mainoo demeure une priorité, Carrick affiche une détermination sans faille à qualifier Manchester United pour la Ligue des champions, malgré une saison agitée. À la veille du match crucial de lundi contre Leeds – le même adversaire dont la rencontre du 4 janvier avait entraîné le limogeage d’Amorim –, le manager par intérim a été interrogé sur l’éventualité de manquer le top 4.
Interrogé sur les objectifs du club et sur sa nomination surprise alors qu’il se trouvait en vacances à la Barbade, l’entraîneur de 41 ans a insisté : « Inacceptable. L’essentiel n’est pas de l’accepter, mais de grimper le plus haut possible au classement. Nous verrons bien.
« J’ai suivi les matchs, mais rien ne laissait vraiment présager cela à ce stade, alors je soutenais l’équipe à distance et profitais de moments en famille. C’est pourquoi on ne peut jamais rien tenir pour acquis et qu’il faut vivre dans le présent et continuer à essayer de s’améliorer. »
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Définition de la période de rodage
Manchester United occupe actuellement la troisième place de la Premier League avec 55 points, disposant d’une avance confortable de sept unités sur Chelsea, sixième, et ayant un match en retard décisif contre Leeds ce lundi. Cette marge est cruciale alors que l’élite anglaise s’apprête à attribuer cinq places en Ligue des champions via le « European Performance Slot » (EPS). Une fois ce « Roses » disputé, Carrick devra gérer un calendrier exigeant avec des rencontres contre Chelsea et Brentford en avril, avant un mois de mai décisif face à Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest et Brighton.