Michael Carrick fait le point sur le contrat de Kobbie Mainoo : le milieu de terrain de Manchester United devrait bénéficier d'une augmentation de salaire considérable

Si le recrutement de Mainoo demeure une priorité, Carrick affiche une détermination sans faille à qualifier Manchester United pour la Ligue des champions, malgré une saison agitée. À la veille du match crucial de lundi contre Leeds – le même adversaire dont la rencontre du 4 janvier avait entraîné le limogeage d’Amorim –, le manager par intérim a été interrogé sur l’éventualité de manquer le top 4.

Interrogé sur les objectifs du club et sur sa nomination surprise alors qu’il se trouvait en vacances à la Barbade, l’entraîneur de 41 ans a insisté : « Inacceptable. L’essentiel n’est pas de l’accepter, mais de grimper le plus haut possible au classement. Nous verrons bien.

« J’ai suivi les matchs, mais rien ne laissait vraiment présager cela à ce stade, alors je soutenais l’équipe à distance et profitais de moments en famille. C’est pourquoi on ne peut jamais rien tenir pour acquis et qu’il faut vivre dans le présent et continuer à essayer de s’améliorer. »