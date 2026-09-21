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Michael Carrick donne des nouvelles inquiétantes de la blessure de Benjamin Sesko, l’attaquant de Manchester United subissant un nouveau contretemps
Un problème récurrent au tibia éloigne Sesko des terrains
Sesko était un absent notable lorsque Manchester United s’est rendu à Craven Cottage pour affronter Fulham dimanche. L’attaquant slovène n’a pas été retenu dans le groupe pour le match après avoir ressenti une gêne à la suite de sa titularisation lors de la défaite 3-2 en Carabao Cup contre Brighton mercredi.
Ce dernier problème est une rechute du même problème au tibia qui avait déjà écarté le joueur de 23 ans pendant plus de deux mois. Cette blessure initiale l’avait privé des trois derniers matches de la saison dernière et l’avait contraint à manquer l’intégralité de la préparation estivale de United.
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Carrick confirme un contretemps physique
S’exprimant après le match contre Fulham, Carrick a admis que le club évaluait encore l’ampleur du problème physique de l’attaquant. L’entraîneur de United n’a pas été en mesure de donner un calendrier précis pour son retour à la compétition.
« Nous ne sommes pas encore fixés concernant Ben, a déclaré Carrick. Il a ressenti une légère douleur après le match [contre Brighton], donc nous l’évaluons. À l’heure actuelle, il n’était clairement pas prêt pour [Fulham], donc je n’ai pas vraiment plus d’informations à vous donner pour le moment. Nous devrons voir ce que cela donnera. »
Des nouvelles contrastées à l’infirmerie
L'absence de Sesko ne fait qu'aggraver un début de campagne de Premier League compliqué pour Manchester United, qui n'a remporté qu'un seul de ses cinq premiers matches après son match nul contre Fulham. L'attaquant a disputé six rencontres toutes compétitions confondues cette saison, après avoir d'abord effectué son retour en tant que remplaçant contre Hull lors du week-end d'ouverture.
Il y avait tout de même quelques nouvelles positives pour Carrick à Craven Cottage. Luke Shaw a retrouvé une place dans le XI de départ, tandis que Carlos Baleba, recrue estivale à 70 millions de £, figurait sur le banc pour la première fois après un problème à la cheville. S'exprimant avant le match, Carrick a déclaré : « Le retour de Luke est une bonne chose pour l'effectif. Et le fait d'avoir Carlos dans le groupe pour la première fois... est important aujourd'hui. »
Cependant, d'autres problèmes physiques persistent au sein de l'effectif. Matthijs de Ligt a voyagé à Londres mais n'était pas suffisamment en forme pour figurer sur la feuille de match, et l'ailier Amad Diallo n'a toujours pas disputé la moindre rencontre cette saison.
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Une trêve internationale cruciale se profile
United entre désormais dans une trêve internationale de trois semaines, offrant à son staff médical un temps précieux pour évaluer l’effectif. On ne sait pas encore si Sesko renoncera à sa convocation avec la Slovénie, tandis que Marcus Rashford et Kobbie Mainoo sont eux aussi incertains pour le rassemblement de l’Angleterre en raison de problèmes physiques persistants.
À la reprise du football national, l’équipe de Carrick fera face à un calendrier exigeant. Elle recevra Tottenham le 10 octobre avant de se rendre en Espagne pour un match de Ligue des champions à fort enjeu contre l’Atlético de Madrid.
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