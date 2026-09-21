L'absence de Sesko ne fait qu'aggraver un début de campagne de Premier League compliqué pour Manchester United, qui n'a remporté qu'un seul de ses cinq premiers matches après son match nul contre Fulham. L'attaquant a disputé six rencontres toutes compétitions confondues cette saison, après avoir d'abord effectué son retour en tant que remplaçant contre Hull lors du week-end d'ouverture.

Il y avait tout de même quelques nouvelles positives pour Carrick à Craven Cottage. Luke Shaw a retrouvé une place dans le XI de départ, tandis que Carlos Baleba, recrue estivale à 70 millions de £, figurait sur le banc pour la première fois après un problème à la cheville. S'exprimant avant le match, Carrick a déclaré : « Le retour de Luke est une bonne chose pour l'effectif. Et le fait d'avoir Carlos dans le groupe pour la première fois... est important aujourd'hui. »

Cependant, d'autres problèmes physiques persistent au sein de l'effectif. Matthijs de Ligt a voyagé à Londres mais n'était pas suffisamment en forme pour figurer sur la feuille de match, et l'ailier Amad Diallo n'a toujours pas disputé la moindre rencontre cette saison.



