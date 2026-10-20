Manchester United a subi plusieurs coups durs sur le plan des blessures avant son match de Ligue des champions contre Côme, mercredi. Après le nul 1-1 face à Leeds United, qui a porté sa série sans victoire à six matches, Carrick a confirmé plusieurs absences.

Lisandro Martinez est sorti sur blessure en raison d’un problème à la cuisse et rejoint Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Ayden Heaven, Patrick Dorgu et Marcus Rashford parmi les joueurs indisponibles. Carrick a déclaré : « La situation est assez contrastée, nous avons pas mal d’absents. » Ces blessures tombent mal pour le club, qui avait battu Sabah 4-0 avant de s’incliner 2-0 contre l’Atlético de Madrid.