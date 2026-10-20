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Michael Carrick confirme une grave crise de blessures à Manchester United avant le match crucial face à Como
Carrick confirme les problèmes de blessures à Manchester United
Manchester United a subi plusieurs coups durs sur le plan des blessures avant son match de Ligue des champions contre Côme, mercredi. Après le nul 1-1 face à Leeds United, qui a porté sa série sans victoire à six matches, Carrick a confirmé plusieurs absences.
Lisandro Martinez est sorti sur blessure en raison d’un problème à la cuisse et rejoint Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Ayden Heaven, Patrick Dorgu et Marcus Rashford parmi les joueurs indisponibles. Carrick a déclaré : « La situation est assez contrastée, nous avons pas mal d’absents. » Ces blessures tombent mal pour le club, qui avait battu Sabah 4-0 avant de s’incliner 2-0 contre l’Atlético de Madrid.
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Les délais de rétablissement de Martinez et Mainoo
Le secteur défensif de Manchester United est particulièrement fragilisé. Leny Yoro est indisponible en raison d’une suspension consécutive à son carton rouge face à l’Atlético, ce qui complique encore la situation.
Carrick a fait le point sur ses joueurs indisponibles, confirmant des absences de courte et de longue durée. Il a expliqué : « Pour [Martinez], ce n’est pas si grave, mais il n’est pas avec nous. Pour Kobbie, il faut compter encore une dizaine de jours, et un peu plus pour Luke. Nous avons quelques cas de maladie et des blessures. Ayden est malade. Marcus ressent toujours une gêne à la hanche que nous essayons de résoudre. »
Une chance pour Amass et le retour de De Ligt
Ce sérieux casse-tête défensif pourrait accélérer le retour de Matthijs de Ligt dans le onze de départ, le défenseur central n’ayant plus joué depuis son opération du dos en novembre dernier. Des jeunes joueurs comme Dan Armer, Jaydan Kamason ou Harry Amass pourraient aussi prendre le relais.
À propos d’Amass, Carrick a déclaré : « Oui, bien sûr [il pourrait jouer]. C’est pour cela qu’il est avec nous, il est tout à fait en lice. À un moment donné, les joueurs ont besoin d’une occasion. » Concernant les options offensives, Benjamin Sesko est toujours absent. Carrick a ajouté : « Nous espérons avoir bientôt une idée précise. Je n’essaie pas de faire traîner les choses. Avec un peu de chance, nous y verrons plus clair d’ici la fin de la semaine. Un travail est en cours. »
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Quelle est la prochaine étape pour Manchester United ?
Manchester United doit composer dans l’urgence une équipe solide pour aborder le rendez-vous européen crucial de mercredi en Italie. Après le match contre Côme, Carrick attendra avec impatience de nouveaux bilans médicaux concernant ses joueurs indisponibles, dans l’espoir de récupérer des renforts importants avant le prochain match du club sur la scène nationale, ce week-end.
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