« Mettez-vous en ordre de marche » : Wrexham contraint de s’excuser après une polémique autour du terrain d’entraînement

La controverse porte sur une demande de permis de construire a posteriori pour un nouveau pavillon sur le site, déposée seulement le mois dernier alors que les travaux avaient déjà commencé. Morris a déclaré : « Je souhaiterais vraiment que les gens se ressaisissent et ne déposent pas de demandes a posteriori simplement parce que cela vous arrange, ce à quoi, au bout du compte, cela se résumait. Vous vouliez le faire pendant l'été, et vous savez que vous avez obtenu de bons résultats, et vous savez que le club de football se porte très bien, nous applaudissons tous cela, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas suivre correctement la procédure. »

La présidente du comité a également souligné que le club serait traité comme n'importe quel autre demandeur malgré sa renommée internationale. Morris a ajouté : « Ce n'est pas différent de toute autre demande a posteriori. Il appartiendra donc aux membres d'examiner s'ils vont la soutenir ou non, et cela ressortira du débat. »