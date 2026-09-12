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« Mettez-vous en ordre de marche » : Wrexham contraint de s’excuser après une polémique autour du terrain d’entraînement
Le conseil critique vivement Wrexham pour la procédure
Wrexham a reçu un avertissement ferme de la part d’un conseiller local, qui lui a demandé de « mettre de l’ordre dans ses affaires », après que le club a poursuivi les travaux de construction de son nouveau centre d’entraînement sans obtenir le feu vert nécessaire des autorités d’urbanisme.
Le conseiller Mike Morris, qui préside la commission d’urbanisme du conseil communautaire de Gresford, n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de la situation lors d’une récente réunion. Morris a souligné que les récents succès du club sur le terrain ne doivent pas conduire à ignorer les procédures administratives.
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L’application rétrospective suscite le débat
La controverse porte sur une demande de permis de construire a posteriori pour un nouveau pavillon sur le site, déposée seulement le mois dernier alors que les travaux avaient déjà commencé. Morris a déclaré : « Je souhaiterais vraiment que les gens se ressaisissent et ne déposent pas de demandes a posteriori simplement parce que cela vous arrange, ce à quoi, au bout du compte, cela se résumait. Vous vouliez le faire pendant l'été, et vous savez que vous avez obtenu de bons résultats, et vous savez que le club de football se porte très bien, nous applaudissons tous cela, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas suivre correctement la procédure. »
La présidente du comité a également souligné que le club serait traité comme n'importe quel autre demandeur malgré sa renommée internationale. Morris a ajouté : « Ce n'est pas différent de toute autre demande a posteriori. Il appartiendra donc aux membres d'examiner s'ils vont la soutenir ou non, et cela ressortira du débat. »
Le club présente des excuses officielles
En réponse aux critiques, le directeur de la stratégie de Wrexham, Aidan Miller, a présenté des excuses formelles et sincères au comité ainsi qu’aux riverains. Miller a expliqué que le club avait tenté de concilier les exigences du calendrier des travaux avec celles de la communauté locale, tout en reconnaissant que la chronologie juridique des événements n’avait pas été idéale.
La déclaration d’Aidan Miller était la suivante : « Le club a cherché à entreprendre les travaux pendant la trêve estivale, lorsque l’activité sur le site est considérablement réduite, permettant ainsi de gérer efficacement l’activité de construction et ses impacts associés, dans l’emprise du site. Le club reconnaît que le permis de construire devrait normalement être obtenu avant le début des travaux, et nous présentons nos sincères excuses au comité ainsi qu’aux riverains. Nonobstant cela, tout au long du développement du projet, le club a cherché à agir de manière responsable en choisissant un site sportif déjà existant, en utilisant les infrastructures existantes et en concevant une proposition visant à minimiser les impacts sur les occupants voisins et sur la communauté au sens large. »
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La pression monte sur et en dehors du terrain
Au-delà des obstacles administratifs, Wrexham traverse également une période difficile sur le terrain. Le club s'est impliqué dans le processus de planification en répondant aux préoccupations concernant le stationnement, les routes et les impacts environnementaux, Miller déclarant : « Le club s'est pleinement et minutieusement impliqué dans le processus de planification, notamment en menant une consultation préalable à la demande, en échangeant avec les organismes statutaires consultés et en répondant aux questions soulevées concernant le stationnement, les routes et la compensation des phosphates. »
L'équipe de Phil Parkinson a récemment subi une cinglante défaite 6-0 face à West Ham United au London Stadium, un résultat qui l'a laissée à une inquiétante 16e place au classement. Avec une seule victoire lors de ses sept premiers matches de la saison, la pression monte sur l'effectif, qui doit refléter sur le terrain l'ambition affichée par les propriétaires dans leurs projets d'infrastructure.
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