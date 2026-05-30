Mercato d'été 2026 : quand débute et se termine le marché des transferts de la Saudi Pro League ?

Les amateurs de football saoudien attendent un été exceptionnel en dehors des terrains, à l'approche de l'ouverture de la période des transferts estivaux de 2026, qui devrait être le théâtre d'une concurrence acharnée entre les clubs de la Roshn Saudi League pour s'attacher les services des plus grandes stars et réaliser les plus gros transferts.

Ces dernières années, les clubs saoudiens sont devenus des acteurs majeurs de la course aux recrutements à l'échelle mondiale, profitant du soutien considérable apporté par le Fonds d'investissement public, ce qui leur a donné la capacité d'attirer une élite de joueurs parmi les meilleurs au monde et de renforcer la place du championnat sur la scène internationale.

La Roshn Saudi League a connu au cours des dernières saisons des transferts retentissants qui ont attiré l'attention du public et des médias internationaux, après que ses clubs ont réussi à recruter des noms brillants du calibre de Cristiano Ronaldo, Neymar da Silva, Riyad Mahrez et Karim Benzema, aux côtés de nombreuses autres stars qui ont contribué à rehausser la valeur sportive et marketing de la compétition.

Avec le sacre d'Al-Nassr en Roshn Saudi League la saison dernière et le succès d'Al-Ahli qui a décroché le titre de la Ligue des champions d'Asie de l'élite, les contours du prochain marché des transferts semblent plus brûlants que jamais, dans un contexte de concurrence attendue entre les quatre grands du football saoudien, à savoir Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli, afin de renforcer leurs rangs avec les transferts les plus solides en vue d'une saison qui s'annonce riche en frissons et en défis à tous les niveaux.

« Kooora » vous présente dans les lignes suivantes les dates de début et de fin du mercato estival 2026 en Roshn Saudi League professionnelle, ainsi qu'en Yelo League de première division et en championnat féminin.