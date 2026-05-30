Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Mercato d'été 2026 : quand débute et se termine le marché des transferts de la Saudi Pro League ?

Mercato
Al Hilal
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Al Ahli
Al Ittihad
Al Shabab
Al Quadisiya
Arabie saoudite

Découvrez les dates du mercato estival 2026 en Saudi Pro League, en Yelo League de première division et en championnat féminin

Les amateurs de football saoudien attendent un été exceptionnel en dehors des terrains, à l'approche de l'ouverture de la période des transferts estivaux de 2026, qui devrait être le théâtre d'une concurrence acharnée entre les clubs de la Roshn Saudi League pour s'attacher les services des plus grandes stars et réaliser les plus gros transferts.

Ces dernières années, les clubs saoudiens sont devenus des acteurs majeurs de la course aux recrutements à l'échelle mondiale, profitant du soutien considérable apporté par le Fonds d'investissement public, ce qui leur a donné la capacité d'attirer une élite de joueurs parmi les meilleurs au monde et de renforcer la place du championnat sur la scène internationale.

La Roshn Saudi League a connu au cours des dernières saisons des transferts retentissants qui ont attiré l'attention du public et des médias internationaux, après que ses clubs ont réussi à recruter des noms brillants du calibre de Cristiano Ronaldo, Neymar da Silva, Riyad Mahrez et Karim Benzema, aux côtés de nombreuses autres stars qui ont contribué à rehausser la valeur sportive et marketing de la compétition.

Avec le sacre d'Al-Nassr en Roshn Saudi League la saison dernière et le succès d'Al-Ahli qui a décroché le titre de la Ligue des champions d'Asie de l'élite, les contours du prochain marché des transferts semblent plus brûlants que jamais, dans un contexte de concurrence attendue entre les quatre grands du football saoudien, à savoir Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli, afin de renforcer leurs rangs avec les transferts les plus solides en vue d'une saison qui s'annonce riche en frissons et en défis à tous les niveaux.

« Kooora » vous présente dans les lignes suivantes les dates de début et de fin du mercato estival 2026 en Roshn Saudi League professionnelle, ainsi qu'en Yelo League de première division et en championnat féminin.

  • Quand débutera le mercato estival 2026 de la Saudi Pro League ?

    La Fédération saoudienne de football a décidé que la période des transferts estivaux de 2026 ouvrira officiellement le mercredi 22 juillet 2026.

    Le dimanche 6 septembre 2026 devrait être le dernier jour du marché des transferts estivaux en Roshn Saudi League.

    Compétition

    Ouverture du marché des transferts

    Fermeture du marché des transferts

    Roshn Saudi League

    		22 juillet 20266 septembre 2026
    • Publicité

  • Quand débutera le mercato estival 2026 dans la Yelo League saoudienne ?

    La Fédération saoudienne de football n'a pas annoncé la date du marché des transferts estival 2026 pour la Yelo League, mais sur la base du calendrier habituel des saisons précédentes, il est attendu que la première fenêtre d'enregistrement ouvre début juillet et se poursuive jusqu'à la mi-septembre de l'année en cours.

    Compétition

    Ouverture du marché des transferts

    Clôture du marché des transferts

    Yelo League--

  • Quand se tiendra le mercato estival 2026 dans le championnat féminin saoudien ?

    La période d'inscription pour la Ligue saoudienne féminine d'élite et la Ligue féminine de première division débutera le 1er juillet 2026 et se terminera le 1er septembre 2026.

    Compétition

    Ouverture du marché des transferts

    Fermeture du marché des transferts

    Ligue féminine saoudienne

    		1er juillet 20261er septembre 2026

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Des transferts pressentis vers la Saudi Pro League lors du mercato d'été 2026

    De nombreux noms internationaux de premier plan sont pressentis pour rejoindre la Roshn Saudi League lors du mercato estival de 2026, alors que les clubs saoudiens continuent de cibler l'élite des stars du football mondial.

    La star égyptienne Mohamed Salah est en tête de la liste des noms associés à un transfert vers le championnat saoudien, notamment après son départ de Liverpool. Le Portugais Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, figure lui aussi parmi les joueurs les plus susceptibles de tenter une nouvelle expérience sur les pelouses saoudiennes.

    Ces noms reflètent l'ampleur des ambitions des clubs de la Roshn Saudi League, qui cherchent à poursuivre l'attraction de grandes stars et à renforcer la place de la compétition parmi les championnats les plus en vue au niveau mondial.