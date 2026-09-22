Mbappé raconte : « J’ai été proche de Liverpool, voilà quand ». Et sur le Ballon d’Or..

Kylian Mbappé, star du Real Madrid et de l’équipe de France, se confie à The Athletic. Le focus porte sur le Ballon d’Or, sur le record de buts en Coupe du monde (22) et sur le mercato, avec le récit du moment où, en 2017, année de son transfert de Monaco au Paris Saint-Germain, il a été proche de Liverpool.





LE BALLON D’OR

« Si j’aimerais le gagner ? Je n’ai pas honte de le dire. Je n’ai pas peur de dire ce que je pense, même si parfois les gens peuvent dire : “Mais qu’est-ce qu’il raconte, celui-là ?”. Il n’y a rien de honteux à être sincère. Je n’ai jamais dit : “Je le gagnerai”. Mais je pense avoir réalisé une bonne année. Beaucoup de gens ont dit que j’avais réalisé une bonne année et m’ont associé au trophée. Donc voyons ce qu’il se passera ».



