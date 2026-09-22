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MbappeGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Mbappé raconte : « J’ai été proche de Liverpool, voilà quand ». Et sur le Ballon d’Or..

Kylian Mbappé
Real Madrid
France

La star du Real Madrid et de l’équipe de France : « Je ne m’attendais pas à être le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde à 27 ans »

Kylian Mbappé, star du Real Madrid et de l’équipe de France, se confie à The Athletic. Le focus porte sur le Ballon d’Or, sur le record de buts en Coupe du monde (22) et sur le mercato, avec le récit du moment où, en 2017, année de son transfert de Monaco au Paris Saint-Germain, il a été proche de Liverpool.


LE BALLON D’OR

« Si j’aimerais le gagner ? Je n’ai pas honte de le dire. Je n’ai pas peur de dire ce que je pense, même si parfois les gens peuvent dire : “Mais qu’est-ce qu’il raconte, celui-là ?”. Il n’y a rien de honteux à être sincère. Je n’ai jamais dit : “Je le gagnerai”. Mais je pense avoir réalisé une bonne année. Beaucoup de gens ont dit que j’avais réalisé une bonne année et m’ont associé au trophée. Donc voyons ce qu’il se passera ».


  • LE RECORD DE BUTS AUX COUPES DU MONDE

    « J’ai toujours voulu battre des records et faire en sorte que les gens se souviennent de mon nom. Mais je dois être sincère : je ne m’attendais pas à être le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde à 27 ans. »


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  • Proche de Liverpool en 2017

    « J’étais proche de Liverpool. Ma mère était une grande fan de Klopp et sa destination préférée était Liverpool, elle voulait que j’y aille. Je ne l’ai pas écoutée parce que je voulais jouer dans ma ville, Paris. Je ne voulais pas quitter mon pays avant d’être devenu quelqu’un. »

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