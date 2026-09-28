Une nouvelle étoile pour le FC Barcelone. Elle s’appelle Mayssa Baha, attaquante marocaine née en 2011, buteuse lors du match de Liga F remporté 2-0 contre Logroño. Un but qui entre dans l’histoire : à 15 ans, 8 mois et 10 jours, elle devient ainsi la plus jeune buteuse de l’histoire blaugrana, dépassant Vicky Lopez. Un but inscrit lors de sa troisième apparition avec l’équipe première, avec laquelle elle avait débuté le 30 août 2026 lors du match contre Tenerife, à seulement 15 ans, 7 mois et 14 jours.
Mayssa Baha, la nouvelle star du Barça : à 15 ans, elle est déjà entrée dans l’histoire du club
Famille de footballeurs
Née à Malaga, Mayssa a grandi dans une famille qui vit de sport, et plus précisément de football. Son père, Nabil Baha, né en 1981, a joué entre le Maroc, l’Espagne, le Portugal et la Grèce, son frère, Ziyad, né en 2009, est l’attaquant de l’Under 19 de Marseille. « Elle a grandi en jouant au football avec son frère dans la rue. Je voulais qu’elle joue au tennis parce qu’elle était très douée. Elle a commencé à fréquenter le FUS Rabat tout en étudiant » - avait raconté Nabil au site sportif andalou diariosur.es - « À 12 ou 13 ans, elle jouait déjà avec des filles de 15 ou 16 ans, jamais avec des jeunes de son âge. Elle a toujours joué avec les garçons parce que lorsque nous sommes arrivés en 2014, il n’y avait pas de catégories de jeunes pour les filles ».
UN AVENIR AVEC L’ESPAGNE ?
Arrivée à La Masia à 13 ans, elle a rapidement gravi les échelons, passant de l’équipe C à la B jusqu’à ses débuts avec l’équipe première. Sur la scène internationale, Baha est la plus jeune à avoir débuté avec l’équipe du Maroc U17, à seulement 12 ans. De plus, lors des derniers Mondiaux U17, elle était la plus jeune joueuse de tout le tournoi, à 14 ans. L’avenir reste une inconnue : pour le moment, elle porte le maillot de la sélection africaine, mais Baha pourrait choisir de jouer avec l’équipe d’Espagne A.
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