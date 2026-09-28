Née à Malaga, Mayssa a grandi dans une famille qui vit de sport, et plus précisément de football. Son père, Nabil Baha, né en 1981, a joué entre le Maroc, l’Espagne, le Portugal et la Grèce, son frère, Ziyad, né en 2009, est l’attaquant de l’Under 19 de Marseille. « Elle a grandi en jouant au football avec son frère dans la rue. Je voulais qu’elle joue au tennis parce qu’elle était très douée. Elle a commencé à fréquenter le FUS Rabat tout en étudiant » - avait raconté Nabil au site sportif andalou diariosur.es - « À 12 ou 13 ans, elle jouait déjà avec des filles de 15 ou 16 ans, jamais avec des jeunes de son âge. Elle a toujours joué avec les garçons parce que lorsque nous sommes arrivés en 2014, il n’y avait pas de catégories de jeunes pour les filles ».







