Le capitaine du PSV Eindhoven, Mauro Junior, a officiellement rejoint l’équipe A du Brésil de Carlo Ancelotti pour la prochaine tournée FIFA Super Date en Australie et en Inde. La présence du joueur de 27 ans intervient après qu’il a auparavant déclaré publiquement être ouvert à l’idée d’obtenir la nationalité néerlandaise pour jouer avec la sélection des Pays-Bas.

Malgré ses précédents appels du pied aux Pays-Bas, la convocation d’Ancelotti a mis fin à une absence de six ans du cadre international.

Le défenseur né à Palmital a largement représenté le Brésil dans les catégories de jeunes, des moins de 15 ans aux moins de 23 ans, entre 2013 et 2020.