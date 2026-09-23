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Mauro Junior décroche sa première convocation avec le Brésil de Carlo Ancelotti après un flirt avec les Pays-Bas
Mauro Junior renonce aux Pays-Bas pour répondre à l’appel du Brésil
Le capitaine du PSV Eindhoven, Mauro Junior, a officiellement rejoint l’équipe A du Brésil de Carlo Ancelotti pour la prochaine tournée FIFA Super Date en Australie et en Inde. La présence du joueur de 27 ans intervient après qu’il a auparavant déclaré publiquement être ouvert à l’idée d’obtenir la nationalité néerlandaise pour jouer avec la sélection des Pays-Bas.
Malgré ses précédents appels du pied aux Pays-Bas, la convocation d’Ancelotti a mis fin à une absence de six ans du cadre international.
Le défenseur né à Palmital a largement représenté le Brésil dans les catégories de jeunes, des moins de 15 ans aux moins de 23 ans, entre 2013 et 2020.
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Le capitaine du PSV détaille son évolution tactique, du numéro 10 au latéral
S’exprimant sur CBF TV à Brisbane, Mauro Junior est revenu sur sa transformation fondamentale dans le football néerlandais. Après avoir porté l’emblématique numéro 10 en tant que milieu offensif lors de ses années en équipes de jeunes, il s’est parfaitement adapté à un rôle d’arrière latéral au PSV.
Il a cité les légendes brésiliennes Marcelo, Roberto Carlos et Branco comme principales sources d’inspiration.
« J’ai joué de nombreuses années au milieu et aujourd’hui, en jouant comme arrière latéral, je vois que ce sont des postes totalement différents, a expliqué Mauro. Dans l’un, vous jouez dos à l’adversaire et, dans l’autre, vous jouez face à lui. Cela rend mon style de jeu un peu plus facile. »
Le quadruple champion d’Eredivisie se prépare à passer chez les seniors
Depuis son arrivée au PSV en provenance de Desportivo Brasil en 2017, Mauro Junior a cumulé plus de 200 apparitions et remporté quatre titres d’Eredivisie. Le latéral gauche a souligné que sa maturité tactique acquise en Europe l’avait préparé à la pression liée au fait de représenter l’équipe nationale A.
Il a insisté sur le fait que réaliser son rêve d’enfance en Australie représente l’apogée de son évolution professionnelle.
« Porter ce maillot procure un sentiment bouleversant, et je suis prêt à tout donner pour aider, a-t-il ajouté. C’est toujours un honneur de défendre ce maillot, nous connaissons le poids qu’il représente. »
- Sports Press Photo
La Seleção vise une razzia de victoires lors de sa tournée en Australie et en Inde
Mauro Junior vise trois victoires alors que le Brésil entame un nouveau cycle international en vue des futurs grands tournois. L’équipe d’Ancelotti affrontera l’Australie vendredi au Queensland Country Bank Stadium de Townsville avant de retrouver l’Australie le 29 septembre à Brisbane.
La tournée se conclura le 3 octobre contre l’Inde au Salt Lake Stadium de Kolkata.
Le capitaine du PSV espère faire ses débuts en équipe nationale A et s’installer dans un rôle sur le long terme.
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