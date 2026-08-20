Matthias Jaissle, l’entraîneur de Newcastle, vise d’autres recrues après l’exode de joueurs clés

Quatre des sept recrues estivales de Newcastle ont moins de 21 ans, dont Sean Steur, 18 ans, en provenance de l’Ajax, ce qui a poussé Jaissle à appeler à la patience concernant leur processus d’adaptation.

Il a poursuivi : « Vous savez qu’en général, il faut un temps d’adaptation, c’est pourquoi j’ai dit qu’il fallait être patients avec eux et leur laisser du temps. C’est toujours un processus. Nous ne devons pas leur mettre trop de pression au début. C’est un objectif du club de travailler avec de jeunes talents, de les développer, et c’est agréable à voir parce que c’est une identité claire du club.

« C’est aussi la raison pour laquelle je suis ici, parce que j’ai l’habitude de travailler avec de jeunes talents depuis mon passage à Salzbourg et que j’ai aussi eu l’habitude de travailler avec des stars en Arabie saoudite, donc cela correspond très bien, et on peut construire quelque chose. »

Reconnaissant la fenêtre de préparation réduite avant le lever de rideau, le technicien a souligné la nécessité de s’adapter rapidement et de pouvoir compter sur le soutien du public de St James’ Park : « Vous savez, comme moi, que nous devons régler certaines choses en peu de temps. Le timing n’était pas idéal, mais dans le football, on ne peut pas toujours avoir le timing parfait, donc nous devons en tirer le meilleur. En peu de temps, nous devons être efficaces, nous devons mettre en place la philosophie autant que possible, sur la manière dont les gars doivent entrer sur le terrain et faire passer les messages.

« Jusqu’à présent, ils font un travail incroyable. Ils sont vraiment investis, ils apprennent vite, mais ce sera un processus. Nous ne serons certainement pas à 100 % contre Liverpool, mais avec les supporters derrière nous, avec le soutien des tribunes, nous pouvons faire des choses spéciales ici à St James’ Park. Je l’ai déjà ressenti lors des matches amicaux. »