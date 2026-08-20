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Matthias Jaissle, l’entraîneur de Newcastle, vise d’autres recrues après l’exode de joueurs clés
Le vestiaire connaît des changements
Après une 12e place et le départ d'Eddie Howe après cinq ans à la tête de l'équipe, Newcastle a subi un exode important, perdant Sandro Tonali, parti à Tottenham pour 100 M£, Bruno Guimaraes, transféré à Arsenal, et Anthony Gordon, parti à Barcelone. Newcastle a réagi en recrutant Ewen Jaouen, Bazoumana Toure, Afner Ca, Sean Steur, Aladji Bamba, Lukas Hornicek et Amar Dedic. Cependant, le nouvel entraîneur Jaissle a insisté sur le fait que d'autres arrivées restent indispensables avant la fermeture du mercato.
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La hiérarchie partage une vision unifiée
Interrogé par Sky Sports sur le nombre de recrues supplémentaires qu’il souhaite avant la date limite, Jaissle a expliqué : « J’aimerais beaucoup répondre avec un chiffre précis, mais cela dépend aussi des départs éventuels.
« C’est certain, il y aura des ajustements, les besoins sont clairs. La direction connaît ces besoins et nous sommes tous sur la même longueur d’onde. Nous utiliserons au mieux le temps qu’il reste [dans le mercato], mais nous faisons aussi confiance aux joueurs déjà présents. »
La patience aide le parcours de développement
Quatre des sept recrues estivales de Newcastle ont moins de 21 ans, dont Sean Steur, 18 ans, en provenance de l’Ajax, ce qui a poussé Jaissle à appeler à la patience concernant leur processus d’adaptation.
Il a poursuivi : « Vous savez qu’en général, il faut un temps d’adaptation, c’est pourquoi j’ai dit qu’il fallait être patients avec eux et leur laisser du temps. C’est toujours un processus. Nous ne devons pas leur mettre trop de pression au début. C’est un objectif du club de travailler avec de jeunes talents, de les développer, et c’est agréable à voir parce que c’est une identité claire du club.
« C’est aussi la raison pour laquelle je suis ici, parce que j’ai l’habitude de travailler avec de jeunes talents depuis mon passage à Salzbourg et que j’ai aussi eu l’habitude de travailler avec des stars en Arabie saoudite, donc cela correspond très bien, et on peut construire quelque chose. »
Reconnaissant la fenêtre de préparation réduite avant le lever de rideau, le technicien a souligné la nécessité de s’adapter rapidement et de pouvoir compter sur le soutien du public de St James’ Park : « Vous savez, comme moi, que nous devons régler certaines choses en peu de temps. Le timing n’était pas idéal, mais dans le football, on ne peut pas toujours avoir le timing parfait, donc nous devons en tirer le meilleur. En peu de temps, nous devons être efficaces, nous devons mettre en place la philosophie autant que possible, sur la manière dont les gars doivent entrer sur le terrain et faire passer les messages.
« Jusqu’à présent, ils font un travail incroyable. Ils sont vraiment investis, ils apprennent vite, mais ce sera un processus. Nous ne serons certainement pas à 100 % contre Liverpool, mais avec les supporters derrière nous, avec le soutien des tribunes, nous pouvons faire des choses spéciales ici à St James’ Park. Je l’ai déjà ressenti lors des matches amicaux. »
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Le match d’ouverture met à l’épreuve la détermination
Newcastle reçoit Liverpool pour le match d’ouverture de Premier League dimanche avec un bilan inquiétant, puisque le club reste sur 19 confrontations de championnat sans victoire contre Liverpool (5 nuls, 14 défaites). Cependant, Newcastle est invaincu lors de la journée d’ouverture sur les quatre dernières saisons (3 victoires, 1 nul) depuis une défaite 4-2 contre West Ham en 2021-2022. Cette affiche de gala offrira un test immédiat du plan tactique de Jaissle devant son public.
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