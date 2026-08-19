Massimo Mauro, ancien milieu de terrain de la Juventus et aujourd’hui consultant, a évoqué la Juventus dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport : « Avec Vicario et Lucumì, le puzzle est désormais complet, avec une équipe couverte à tous les postes, avec des doublures dans tous les secteurs. Le maximum aurait été si un meneur de jeu de grande fiabilité était également arrivé ».





Mauro poursuit : « Il y a Douglas Luiz, qui est un joueur techniquement très fort, il ne rate pas une passe ; s’il se mettait aussi à courir un peu plus, s’il était plus dynamique, il serait le joueur idéal pour la manière de jouer de Spalletti. Il devrait être plus incisif, alors que c’est un joueur qui fait de belles passes mais ce n’est pas toujours nécessaire. Je crois toutefois qu’il pourrait le devenir, parce qu’un joueur aussi fort techniquement devrait avoir la personnalité de prendre l’équipe en main ».



