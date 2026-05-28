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Massimiliano Allegri a signé un contrat de deux ans avec le Napoli pour succéder à Antonio Conte
De Laurentiis choisit Allegri pour succéder à Conte
Le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a agi avec détermination pour trouver un successeur à Conte, après le départ à l’amiable de l’Italien en fin de saison. Son choix s’est porté sur l’expérimenté Allegri. Selon Gianluca Di Marzio, les négociations entre les deux parties se sont considérablement accélérées au cours des dernières 24 heures et ont débouché sur un accord verbal complet : Allegri prendra les rênes à Naples dans le cadre d’un contrat de deux ans.
Le technicien toscan, qui devance notamment l’ex-coach de Bologne Vincenzo Italiano, s’est imposé comme le choix numéro un au terme d’un processus de sélection mené avec rigueur. L’accord verbal étant désormais acquis, les Partenopei se préparent à ouvrir un nouveau chapitre sous la houlette de l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire moderne de la Serie A.
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Les équipes juridiques entrent en action pour finaliser les dernières formalités contractuelles.
En coulisses, la transition entre l’accord verbal et la nomination officielle est déjà en cours. D’après les informations disponibles, les services juridiques et administratifs du Napoli auraient commencé à préparer les documents nécessaires pour officialiser le contrat d’Allegri. Les avocats et les responsables des transferts peaufinent les derniers détails avant la signature définitive.
Si la durée du contrat de deux ans est désormais actée, le club s’assure que chaque détail administratif est parfaitement réglé. Cette décision traduit la volonté de De Laurentiis d’offrir stabilité et leadership de haut niveau à un effectif toujours aussi ambitieux sur les plans national et continental.
Milan franchit enfin l’ultime écueil
Bien que les négociations avec Naples soient avancées, un dernier obstacle demeure avant que Massimiliano Allegri ne soit officiellement présenté comme le nouvel entraîneur des Partenopei. L’ancien technicien de la Juventus doit d’abord régler sa situation contractuelle avec l’AC Milan, club qui l’a limogé. Cette étape, classique mais indispensable, consiste à finaliser les modalités de son départ afin qu’il puisse s’engager légalement avec le champion d’Italie en titre.
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Un champion confirmé chargé de mener à bien les ambitions de Scudetto
Cette nomination confirme les ambitions du Napoli, qui s’adjoint les services d’un entraîneur au palmarès étoffé. Allegri a déjà remporté des titres de champion avec le Milan AC et la Juventus, et son expérience dans la gestion de la pression au sein des grands clubs italiens a été un facteur déterminant pour les dirigeants napolitains. Malgré une saison 2025-2026 décevante lors de son retour au Milan AC, le club campagnol estime que son parcours et son sens tactique en font le candidat idéal. Si le dossier se conclut comme prévu, Allegri prendra les commandes d’un groupe qualifié pour la Ligue des champions et déterminé à briguer le Scudetto la saison prochaine.