Massimiliano Allegri a signé un contrat de deux ans avec le Napoli pour succéder à Antonio Conte

Le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a agi avec détermination pour trouver un successeur à Conte, après le départ à l’amiable de l’Italien en fin de saison. Son choix s’est porté sur l’expérimenté Allegri. Selon Gianluca Di Marzio, les négociations entre les deux parties se sont considérablement accélérées au cours des dernières 24 heures et ont débouché sur un accord verbal complet : Allegri prendra les rênes à Naples dans le cadre d’un contrat de deux ans.

Le technicien toscan, qui devance notamment l’ex-coach de Bologne Vincenzo Italiano, s’est imposé comme le choix numéro un au terme d’un processus de sélection mené avec rigueur. L’accord verbal étant désormais acquis, les Partenopei se préparent à ouvrir un nouveau chapitre sous la houlette de l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire moderne de la Serie A.