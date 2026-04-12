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Richard Martin

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Mason Mount, Marcus Rashford et les six joueurs que Manchester United DOIT vendre pour financer le mercato estival

Analysis
Manchester United
M. Carrick
Mercato
Premier League
M. Rashford
J. Zirkzee
Manchester United vs Leeds
M. Mount
FEATURES

Avec 24 jours séparant le dernier match de Manchester United contre Bournemouth de la prochaine rencontre face à Leeds, Michael Carrick a eu tout le loisir d’analyser les axes d’amélioration de son effectif en vue d’une éventuelle nomination définitive sur le banc cet été. Le technicien a mis à profit cette trêve prolongée en emmenant son groupe en stage de mi-saison en Irlande, une opportunité idéale pour évaluer plus en profondeur ses joueurs.

Carrick ne sera toutefois pas le seul à évaluer l’effectif, ni à avoir le dernier mot. Le responsable du recrutement, Christopher Vivell, et le directeur sportif, Jason Wilcox, préparent déjà le mercato estival. La priorité absolue sera de recruter un nouveau milieu défensif pour succéder à Casemiro, qui s’en va. L’arrivée d’un ou deux arrières latéraux figure également en haut de la liste des besoins.

Après avoir dépensé plus de 200 millions de livres sterling l’an dernier et investi massivement lors des trois étés précédents, le club devra encore mettre la main à la poche. Même en cas de qualification en Ligue des champions, objectif que Carrick pourrait atteindre pour la première fois en trois ans, un nouvel effort financier sera nécessaire pour offrir à l’entraîneur l’effectif requis lors de sa première saison complète sur le banc d’Old Trafford.

Casemiro ne sera pas le seul à quitter le club : les départs de Jadon Sancho et Tyrell Malacia, eux aussi en fin de contrat, ne généreront pas de indemnités de transfert mais allègeront la masse salariale, des économies immédiatement réaffectables au recrutement.

Selon GOAL, six joueurs pourraient être cédés afin de constituer une cagnotte suffisante pour financer les opérations estivales.

  • Aston Villa v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mason Mount

    Ruben Amorim a affirmé qu’il pouvait lire dans le regard de Mason Mount « à quel point il en avait envie ». Malgré la détermination affichée du milieu de terrain à surmonter ses blessures et à s’imposer comme titulaire chez les Red Devils, l’objectif n’a pas été atteint. Depuis son arrivée en provenance de Chelsea pour 60 millions de livres sterling (80 millions de dollars) en 2023, Mount a disputé 67 matchs, soit une moyenne de 879 minutes par saison.

    Au cours de ces matchs, il n’a inscrit que sept buts et délivré deux passes décisives, une énorme déception compte tenu du fait qu’il avait contribué à 29 buts lors de son avant-dernière saison à Chelsea, un an avant son transfert. Ses sept blessures l’ont contraint à passer 11 mois au total sur la touche, manquant 58 matchs. Un tel bilan en matière de blessures signifie qu’il ne sera pas facile à vendre, mais United sait qu’il ne peut tout simplement plus compter sur lui.

    • Publicité
  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manuel Ugarte

    Lorsque Manchester United a recruté Ugarte en provenance du Paris Saint-Germain pour un montant total de 50 millions de livres sterling, les observateurs s’attendaient à ce qu’il prenne la place de Casemiro au milieu de terrain d’Erik ten Hag, le Brésilien semblant sur le déclin et en passe de quitter Old Trafford. C’est pourtant l’inverse qui s’est produit : Casemiro a récupéré son statut de milieu défensif titulaire, reléguant l’Uruguayen sur le banc.

    Ugarte n’a jamais été titularisé sous Carrick et a même perdu la confiance d’Amorim, pourtant son ancien mentor au Sporting CP. Selon plusieurs sources, le technicien portugais lui aurait exprimé, devant le groupe, sa vive déception quant à ses prestations sous le maillot mancunien.

    Un éventuel départ d’Ugarte occasionnerait une nouvelle perte financière pour Manchester United, mais les fonds récupérés faciliteraient la quête d’un successeur à Casemiro.

  • Hellas Verona FC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    Rasmus Hojlund

    Rasmus Hojlund a relancé sa carrière en Italie après avoir peiné à répondre aux attentes à Manchester United. L’attaquant danois pointe actuellement à la troisième place ex aequo du classement des buteurs de Serie A, avec 10 des 14 buts inscrits par le Napoli, auxquels s’ajoutent quatre passes décisives.

    Le directeur sportif du champion d’Italie en titre, Giovanni Manna, a confirmé le mois dernier que le club souhaitait recruter définitivement Hojlund cet été. Napoli activera la clause d’achat de 44 millions d’euros (38 millions de dollars) négociée avec Manchester United, à condition de se qualifier pour la Ligue des champions. Un scénario qui semble être une question de « quand » plutôt que de « si », le club occupant actuellement la deuxième place de la Serie A à sept journées de la fin.

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Joshua Zirkzee

    Joshua Zirkzee n’a pas encore été titularisé sous les ordres de Carrick. Il faut remonter au match nul 1-1 contre les Wolves fin décembre pour retrouver sa dernière présence dans le onze de départ ; il avait alors été remplacé à la mi-temps par Amorim malgré son but. Le Néerlandais n’a inscrit que deux buts et délivré une passe décisive cette saison, pour un total de onze participations directes aux buts depuis son arrivée en provenance de Bologne en 2024, contre un chèque de 34 millions de livres sterling.

    Malgré des prétendants transalpins, dont la Roma qui l’avait ciblé en prêt l’hiver dernier, Manchester United devrait accepter une perte financière sur ce dossier. Un mal nécessaire tant l’attaquant, souvent à la traîne dans le tempo de la Premier League, n’a pas encore les arguments pour s’imposer durablement chez les Red Devils.


  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-BARCELONAAFP

    Marcus Rashford

    Rashford est actuellement le joueur le plus susceptible de générer une importante plus-value pour son club. Prêté au FC Barcelone, il a marqué 11 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues, malgré un statut de titulaire intermittent. Avant les fêtes, le déclenchement de la clause d’achat de 30 millions d’euros, négociée l’été précédent avec Manchester United, semblait acquis.

    Cependant, le Barça – club réputé pour son exigence – n’a pas été pleinement convaincu par l’attaquant, et, en raison de ses difficultés financières bien connues, cherche désormais à négocier à la baisse le montant du transfert.

    Manchester United pourrait rejeter cette approche et explorer d’autres pistes européennes, même si le salaire pharaonique de l’attaquant, aligné par le Barça cette saison, continue de constituer un obstacle pour la plupart des clubs. Une certitude demeure : Rashford ne reviendra pas à Old Trafford, sa relation avec le club de son enfance étant irrémédiablement brisée, malgré le départ d’Amorim.

  • Turkish-Super-LeagueAFP

    Andre Onana

    La dernière sortie d’André Onana sous le maillot de Manchester United s’est conclue par l’élimination la plus humiliante de l’histoire du club en coupe, face à Grimsby Town, modeste formation de League Two. Le gardien camerounais a toutefois relancé sa carrière lors de son prêt à Trabzonspor, où ses performances ont contribué à la course au titre de son équipe et lui ont valu le surnom de « The Wall » de la part de l’équipe chargée des réseaux sociaux du club.

    Selon certaines sources, le gardien souhaiterait revenir à United pour récupérer le maillot n°1 actuellement porté par Senne Lammens. Mais le club hésite à lui offrir une nouvelle chance, d’autant qu’il perçoit environ 120 000 livres par semaine et que la direction cherche à réduire la masse salariale.

    Même s’il semble peu probable que United récupère les 47 millions de livres sterling investis lors de son arrivée en provenance de l’Inter, son expérience pourrait tout de même rapporter une somme conséquente, à réinjecter dans l’effectif.

Premier League
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