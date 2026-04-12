Carrick ne sera toutefois pas le seul à évaluer l’effectif, ni à avoir le dernier mot. Le responsable du recrutement, Christopher Vivell, et le directeur sportif, Jason Wilcox, préparent déjà le mercato estival. La priorité absolue sera de recruter un nouveau milieu défensif pour succéder à Casemiro, qui s’en va. L’arrivée d’un ou deux arrières latéraux figure également en haut de la liste des besoins.

Après avoir dépensé plus de 200 millions de livres sterling l’an dernier et investi massivement lors des trois étés précédents, le club devra encore mettre la main à la poche. Même en cas de qualification en Ligue des champions, objectif que Carrick pourrait atteindre pour la première fois en trois ans, un nouvel effort financier sera nécessaire pour offrir à l’entraîneur l’effectif requis lors de sa première saison complète sur le banc d’Old Trafford.

Casemiro ne sera pas le seul à quitter le club : les départs de Jadon Sancho et Tyrell Malacia, eux aussi en fin de contrat, ne généreront pas de indemnités de transfert mais allègeront la masse salariale, des économies immédiatement réaffectables au recrutement.

Selon GOAL, six joueurs pourraient être cédés afin de constituer une cagnotte suffisante pour financer les opérations estivales.