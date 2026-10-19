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Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Marocchi : « Lucumì ne peut pas faire une chose pareille. On n’en parle plus. »

Juventus FC
J. Lucumi
Serie A

L’ancien milieu de terrain de la Juventus s’exprime après la défaite face à la Lazio.

Giancarlo Marocchi, ancien milieu de terrain de la Juventus et aujourd’hui consultant, a évoqué depuis les studios de Sky la Juventus, battue 3-0 à domicile par la Lazio hier : « J’espère que les joueurs ne font pas ce que Spalletti leur demande, sinon ce serait l’aboutissement de quelque chose qui ne fonctionne pas. Il devra donc essayer de mieux s’expliquer pour que l’équipe réalise de meilleures performances. Pendant vingt minutes, nous avons vu deux équipes jouer à fond parce que la Lazio l’a décidé. Toi, la Juve, qui es la grande équipe et qui devrais avoir des joueurs de haut niveau, tu aurais dû imposer le rythme. Peut-elle se reprendre ? Chaque fois que j’ai eu cette impression, il y a toujours eu quelque chose qui n’allait pas. Spalletti n’a pas encore trouvé la bonne formule, au moins du milieu de terrain à l’attaque. L’équipe se crée des occasions assez fortuites, qui ne découlent pas d’un jeu bien rodé. »


Marocchi poursuit, comme le rapporte Tuttosport : « Tous entrent sur le terrain pour satisfaire l’entraîneur, mais, à un moment donné, il faut aussi faire valoir sa propre personnalité sur le terrain. L’équipe doit comprendre que la situation ne va pas, nous parlons de joueurs expérimentés... Je ne vois personne prendre les choses en main et commencer à organiser l’équipe. Des Italiens ? C’est la première étape... traditionnellement, cela a toujours été ainsi. Ou alors Spalletti doit se faire comprendre, car les joueurs montrent qu’ils ne parviennent pas à s’organiser seuls. »

  • Sur la défense de la Juventus : « Lucumì ne peut pas faire un truc pareil. Si je suis joueur de Serie A et que je ne comprends pas que je dois venir aider Celik pour faire une prise à deux, il n’y a plus rien à dire. Au bout du compte, c’est 3-0 assuré. »


    Et enfin : « McKennie est un bon douzième homme. Je pense que Spalletti doit simplifier les choses. Sur les côtés, tu as quelqu’un capable d’éliminer son adversaire. Quand tu récupères le ballon, tu dois faire une ou deux passes maximum pour trouver le joueur sur le côté. À ce moment-là, il te faut un attaquant et un milieu de terrain qui se projette dans la surface de réparation, mais il n’a pas beaucoup de joueurs de ce profil sur le terrain. La Juve manque de leaders, je pense qu’on est proche de zéro, alors que l’AC Milan en a plusieurs, entre Rabiot, Modric et Maignan, et que l’Inter en a aussi au moins quatre ou cinq. »

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