Marocchi : « Lucumì ne peut pas faire une chose pareille. On n’en parle plus. »

Giancarlo Marocchi, ancien milieu de terrain de la Juventus et aujourd’hui consultant, a évoqué depuis les studios de Sky la Juventus, battue 3-0 à domicile par la Lazio hier : « J’espère que les joueurs ne font pas ce que Spalletti leur demande, sinon ce serait l’aboutissement de quelque chose qui ne fonctionne pas. Il devra donc essayer de mieux s’expliquer pour que l’équipe réalise de meilleures performances. Pendant vingt minutes, nous avons vu deux équipes jouer à fond parce que la Lazio l’a décidé. Toi, la Juve, qui es la grande équipe et qui devrais avoir des joueurs de haut niveau, tu aurais dû imposer le rythme. Peut-elle se reprendre ? Chaque fois que j’ai eu cette impression, il y a toujours eu quelque chose qui n’allait pas. Spalletti n’a pas encore trouvé la bonne formule, au moins du milieu de terrain à l’attaque. L’équipe se crée des occasions assez fortuites, qui ne découlent pas d’un jeu bien rodé. »





Marocchi poursuit, comme le rapporte Tuttosport : « Tous entrent sur le terrain pour satisfaire l’entraîneur, mais, à un moment donné, il faut aussi faire valoir sa propre personnalité sur le terrain. L’équipe doit comprendre que la situation ne va pas, nous parlons de joueurs expérimentés... Je ne vois personne prendre les choses en main et commencer à organiser l’équipe. Des Italiens ? C’est la première étape... traditionnellement, cela a toujours été ainsi. Ou alors Spalletti doit se faire comprendre, car les joueurs montrent qu’ils ne parviennent pas à s’organiser seuls. »