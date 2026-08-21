Tottenham Hotspur se rapproche d'un nouveau renfort pour son secteur offensif, après être entré en négociations avancées avec Manchester City en vue de recruter l'Égyptien Omar Marmoush, dans une opération qui pourrait offrir à l'entraîneur Roberto De Zerbi une option offensive différente des éléments dont il dispose actuellement dans son effectif.

Selon les informations du journaliste de la chaîne « Sky Sport », Florian Plettenberg, via son compte sur X, Tottenham est parvenu à un accord définitif avec Marmoush sur le contrat, tandis que les négociations se poursuivent toujours entre les deux clubs au sujet du transfert.

Les deux clubs ne sont pas encore parvenus à un accord définitif, mais Marmoush pourrait devenir la dernière recrue du projet de Tottenham, qui a déjà dépensé 229,5 millions pour Jan-Paul van Hecke, Sandro Tonali et Matheus Fernandes, en plus de son accord avec Manchester City pour l'arrivée de l'ailier Savinho contre 75 millions de livres sterling.

Cette démarche de Tottenham intervient alors que Dominic Solanke souffre de blessures depuis les 18 derniers mois, tandis que Richarlison est entré dans la dernière année de son contrat, ce qui fait de l'ajout d'un nouvel attaquant une priorité évidente.

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