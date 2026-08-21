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Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport
Loai Mohamed

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Marmoush à Tottenham : aventure ou transfert en or dont les deux parties ont besoin ?

FEATURES
O. Marmoush
Brentford vs Tottenham
Brentford
Tottenham
Premier League
Manchester City vs Bournemouth
Manchester City
Bournemouth
Égypte
Angleterre

Le rôle de la star égyptienne a régressé au sein de la forteresse de City : se dirige-t-il vers Londres en quête d'une plus grande opportunité ?

Tottenham Hotspur se rapproche d'un nouveau renfort pour son secteur offensif, après être entré en négociations avancées avec Manchester City en vue de recruter l'Égyptien Omar Marmoush, dans une opération qui pourrait offrir à l'entraîneur Roberto De Zerbi une option offensive différente des éléments dont il dispose actuellement dans son effectif.

Selon les informations du journaliste de la chaîne « Sky Sport », Florian Plettenberg, via son compte sur X, Tottenham est parvenu à un accord définitif avec Marmoush sur le contrat, tandis que les négociations se poursuivent toujours entre les deux clubs au sujet du transfert.

Les deux clubs ne sont pas encore parvenus à un accord définitif, mais Marmoush pourrait devenir la dernière recrue du projet de Tottenham, qui a déjà dépensé 229,5 millions pour Jan-Paul van Hecke, Sandro Tonali et Matheus Fernandes, en plus de son accord avec Manchester City pour l'arrivée de l'ailier Savinho contre 75 millions de livres sterling.

Cette démarche de Tottenham intervient alors que Dominic Solanke souffre de blessures depuis les 18 derniers mois, tandis que Richarlison est entré dans la dernière année de son contrat, ce qui fait de l'ajout d'un nouvel attaquant une priorité évidente.

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  • D'une vedette de Francfort à un rôle secondaire à City

    Marmouch a rejoint l'Eintracht Francfort en mai 2023 en provenance de Wolfsburg dans le cadre d'un transfert libre, et il a livré une première saison remarquable au cours de laquelle il a inscrit 17 buts toutes compétitions confondues.

    Durant la première moitié de la saison 2024-2025, le niveau de l'attaquant égyptien s'est élevé de manière notable, après avoir marqué 15 buts en championnat allemand pour 8,9 buts attendus, en plus de délivrer 9 passes décisives en 17 matchs de championnat.

    Avant son départ d'Allemagne, Marmouch a inscrit 20 buts et délivré 13 passes décisives en 26 matchs toutes compétitions confondues, attirant l'intérêt de Manchester City, qui a déboursé 59 millions de livres sterling pour l'enrôler en janvier 2025.

    Marmouch s'est également distingué dans l'exécution des coups de pied arrêtés, devenant le premier joueur des cinq grands championnats européens depuis Lionel Messi en 2019 à marquer directement sur coup franc lors de 3 matchs officiels consécutifs.

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  • Un début solide, puis un recul à Manchester

    Les premiers mois de Marmoush avec Manchester City ont affiché des signaux positifs, après qu'il eut inscrit le premier triplé de sa carrière face à Newcastle, puis marqué le but de la victoire contre Bournemouth en quart de finale de la FA Cup, avant de signer une frappe lointaine face au même adversaire en championnat, un but élu meilleur but de la saison.

    Mais son aventure a également connu un moment difficile, lorsqu'il a manqué un penalty face à Crystal Palace en finale de la FA Cup 2025, après qu'Erling Haaland lui eut cédé le ballon, avant que Dean Henderson ne repousse sa tentative et que City ne perde la rencontre sur la pelouse de Wembley.

    Mais Nedum Onuoha, ancien défenseur de Manchester City, estime que ce moment ne doit pas résumer l'expérience de Marmoush au sein du club.

    Onuoha a déclaré à la « BBC » : « Quand je vois Marmoush, je ne me souviens pas du penalty manqué, mais je vois la puissance qu'il possède dans certains de ses déplacements dans le dos des défenseurs. »

  • Pourquoi son rôle a-t-il décliné à City ?

    Marmoush a inscrit 16 buts en 62 matches avec Manchester City toutes compétitions confondues depuis son transfert, dont 8 buts en 36 matches durant la saison 2025-2026.

    Mais son temps de jeu en Premier League a nettement diminué, puisqu'il n'a débuté que 8 matches et disputé environ 700 minutes, un bilan inférieur à celui qu'il avait réalisé après son arrivée au club à la mi-saison précédente.

    Marmoush s'est contenté de trois buts et trois passes décisives en championnat, tandis que sa moyenne de buts attendus a atteint 3,53, un chiffre proche de son bilan réel, ce qui indique que le problème n'était pas uniquement lié à la finition des occasions.

    Onuoha explique cela par la forte concurrence dans le secteur offensif de City, affirmant que les postes où Marmoush peut évoluer sont désormais occupés par des joueurs spécialisés à ces positions. Il souligne qu'Haaland conserve le poste d'avant-centre pur, tandis que l'équipe s'appuie également sur des numéros 10 et des ailiers, ce qui fait du transfert à Tottenham une opportunité intéressante pour la star égyptienne.

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  • Qu'apportera Marmoush à Tottenham ?

    Même si son poste de prédilection est celui d'avant-centre pur, Marmoush ne s'est pas cantonné à ce rôle tout au long de sa carrière. À Francfort, il a évolué comme attaquant de pointe, comme second attaquant et sur le côté gauche, tandis que Manchester City l'a également utilisé comme attaquant de pointe, sur l'aile et derrière un autre attaquant.

    Cette polyvalence pourrait convenir aux idées de De Zerbi, dont les équipes s'appuient sur les permutations entre attaquants, les décrochages pour recevoir le ballon, puis l'exploitation des espaces qui apparaissent derrière la défense adverse.

    Onuoha estime que la meilleure version de Marmoush apparaît lorsqu'il dispose d'espace derrière la ligne défensive.

    Il a déclaré : « Même s'il est bon lorsqu'il décroche pour venir chercher le ballon, je pense qu'il est meilleur lorsqu'il joue sur l'épaule du défenseur. Il a besoin d'une équipe qui lui adresse en permanence des passes dans les espaces derrière la défense et qui oblige l'adversaire à courir vers son propre but. »

  • Les statistiques de Marmoush surpassent celles du duo de Tottenham

    Selon les données d'Opta relatives à la Premier League anglaise pour la saison 2025-2026, Marmoush devance Dominic Solanke et Richarlison dans la plupart des indicateurs offensifs par tranche de 90 minutes, à l'exception des duels aériens.

    L'Égyptien affiche une moyenne de 0,77 but et passe décisive, 3,86 tirs, 1,55 occasion créée, 5,67 courses progressives balle au pied, 1,29 dribble réussi, 6,82 ballons touchés dans la surface et 11,46 appels dans le dos de la défense.

    Ces chiffres révèlent une nette différence de profil entre Marmoush et les attaquants actuels de Tottenham : il est davantage porté à progresser balle au pied, à affronter les défenseurs et à se créer ses propres occasions de tir, ce qui pourrait offrir à De Zerbi une solution supplémentaire face aux équipes qui se replient dans leurs zones défensives.

    Onuoha a déclaré : « Parfois, tout est une question d'adéquation du joueur avec l'équipe. La capacité de Marmoush à courir dans le dos de la défense et à faire le lien dans le jeu peut être très importante pour Tottenham. Ils n'hésiteront pas à jouer des ballons dans le dos de la défense et à contraindre l'adversaire au repli. »

  • Marmoush jouera-t-il aux côtés de Solanke ?

    L'arrivée de Marmoush ne se fera pas nécessairement au détriment de Solanke, car la capacité du joueur égyptien à évoluer derrière un autre attaquant ouvre la voie à une utilisation conjointe du duo.

    Solanke peut mettre à profit sa puissance physique pour gérer les défenseurs, tandis que Marmoush se déplace vers les côtés ou décroche entre les lignes, avant de s'élancer dans les espaces laissés par le pressing de l'adversaire.

    Onuoha estime que la différence de caractéristiques entre les deux joueurs pourrait en faire un duo complémentaire : « Solanke est différent de Marmoush, il possède une présence physique plus imposante. Je peux imaginer le gardien de but adresser un ballon à ras de terre à Solanke, tandis que Marmoush arrive dans son dos pour le récupérer, et cela devient le point de départ de l'attaque. »

    Il a ajouté : « Ils peuvent se compléter mutuellement. Jouer avec deux attaquants pourrait mettre davantage en valeur les points forts de Marmoush. »

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