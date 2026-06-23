Marcus Rashford, Morgan Rogers et pourquoi le banc des « finisseurs » de l'Angleterre est la clé du succès en Coupe du monde

Habituellement employé dans le vocabulaire du rugby à XV, ce terme a été popularisé par Arteta dans le football après la victoire en Ligue des champions contre l’Athletic Club en septembre. Le technicien espagnol saluait alors l’impact de Gabriel Martinelli, entré en jeu et auteur du but décisif : « Parfois, cette saison, les remplaçants seront plus importants que les titulaires. Au final, ce sont les remplaçants qui ont fait la différence pour remporter le match. »

Cette remarque a surpris plus d’un observateur – non seulement en raison d’un style digne d’un « LinkedIn-bro » ou d’un manuel de « haute performance », mais aussi parce qu’elle témoigne de la profondeur du effectif d’Arteta. Le technicien dispose d’une pléiade de remplaçants aussi talentueux que les titulaires, capables de basculer un match en quelques minutes.

Même constat pour l’Angleterre à la Coupe du monde : Thomas Tuchel dispose, lui aussi, d’une pléiade de talents offensifs, mais il ne peut pas tous les aligner dans la même équipe (ni même tous les intégrer à son effectif !). Comme Arsenal à de nombreuses reprises lors de son sacre en Premier League, l’Angleterre aura besoin de ses « finisseurs » pour franchir la ligne d’arrivée cet été.