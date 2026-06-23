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England super-subs GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Marcus Rashford, Morgan Rogers et pourquoi le banc des « finisseurs » de l'Angleterre est la clé du succès en Coupe du monde

Analysis
Angleterre
Coupe du monde
M. Rashford
M. Rogers
FEATURES
Angleterre vs Ghana

Les déclarations, les habitudes et l’attitude générale de Mikel Arteta vis-à-vis du football divisent l’opinion. L’entraîneur d’Arsenal a réécrit le manuel de ce que les coaches sont censés dire, et nombre de ses propos irritent autant les supporters que les commentateurs. L’une de ses expressions préférées ? Il parle de « finisseurs » plutôt que de « remplaçants ».

Habituellement employé dans le vocabulaire du rugby à XV, ce terme a été popularisé par Arteta dans le football après la victoire en Ligue des champions contre l’Athletic Club en septembre. Le technicien espagnol saluait alors l’impact de Gabriel Martinelli, entré en jeu et auteur du but décisif : « Parfois, cette saison, les remplaçants seront plus importants que les titulaires. Au final, ce sont les remplaçants qui ont fait la différence pour remporter le match. »

Cette remarque a surpris plus d’un observateur – non seulement en raison d’un style digne d’un « LinkedIn-bro » ou d’un manuel de « haute performance », mais aussi parce qu’elle témoigne de la profondeur du effectif d’Arteta. Le technicien dispose d’une pléiade de remplaçants aussi talentueux que les titulaires, capables de basculer un match en quelques minutes.

Même constat pour l’Angleterre à la Coupe du monde : Thomas Tuchel dispose, lui aussi, d’une pléiade de talents offensifs, mais il ne peut pas tous les aligner dans la même équipe (ni même tous les intégrer à son effectif !). Comme Arsenal à de nombreuses reprises lors de son sacre en Premier League, l’Angleterre aura besoin de ses « finisseurs » pour franchir la ligne d’arrivée cet été.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Le dilemme Gordon-Rashford

    Jamais l’évidence n’a été aussi flagrante qu’au cours de la victoire des « Three Lions » contre la Croatie, surtout sur l’aile gauche du schéma de Tuchel. Le sélectionneur a aligné Anthony Gordon plutôt que Marcus Rashford, malgré les nombreux appels à la titularisation du Mancunien, futur remplaçant de Barcelone.

    Gordon a rempli sa mission : un pressing intense, des appels profonds et une menace constante. Certes, il n’a touché le ballon que 17 fois, mais ce chiffre ne rend pas justice à son apport. Il n’a pas besoin d’être un buteur redoutable ou un passeur infatigable ; son influence sans le ballon vaut autant que ses actions avec.

    Rashford, lui aussi, est un bon presseur, il lit très bien les espaces et excelle dans les courses en profondeur. Ce n’est pas le même joueur que Gordon, mais il remplit un rôle similaire – surtout au sein de cette équipe. Après 72 minutes, alors que l’Angleterre avait besoin de jambes fraîches, Rashford est entré en jeu. Treize minutes plus tard, il a trouvé le chemin des filets pour conclure une belle action collective.

    « Marcus s’est donné à fond à l’entraînement, au plus haut niveau », a souligné Tuchel. « Je suis très heureux pour lui qu’il ait marqué et j’espère qu’il enchaînera, car il a été impressionnant ces 17 derniers jours et il méritait ce but. »

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rogers ou Bellingham ?

    Tuchel n’a pas caché son admiration pour Morgan Rogers. Le milieu d’Aston Villa, qui pourrait bientôt rejoindre un club plus prestigieux, a livré des performances remarquables. Même si Jude Bellingham reste, selon lui, un joueur plus complet, Tuchel a reconnu que Rogers a sérieusement postulé pour une place de titulaire mercredi.

    « Le choix le plus difficile a été d’expliquer à Morgan Rogers qu’il ne commencerait pas, car il mérite pleinement sa place et a été excellent pour nous », a reconnu Tuchel après la rencontre à Dallas.

    Rogers demeure néanmoins une arme redoutable en sortie de banc, et certains experts estiment qu’il pourrait évoluer aux côtés de Bellingham. Contre la Croatie, il est entré aux alentours de la 70e minute, s’est immédiatement montré très actif derrière l’attaque anglaise, avant d’effectuer un appel décisif qui a mené au quatrième but anglais.

    Il est probable qu’il doive, à l’avenir, assumer un rôle plus important, et il en a largement les moyens.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un large choix

    À Dallas, Djed Spence a remplacé Reece James au poste d’arrière droit et a livré une performance convaincante. Son dynamisme offensif a donné un nouvel élan aux contres-attaques anglaises, et seul un arrêt réflexe du gardien a empêché le défenseur de Tottenham de marquer.

    Même constat pour Bukayo Saka : quand il est à 100 %, il compte parmi les meilleurs éléments anglais. Mais, fraîchement revenu de blessure à Arsenal, Tuchel préfère le préserver d’un problème au tendon d’Achille. Noni Madueke a donc démarré face à la Croatie, avant que Saka, entré en jeu, ne livre vingt minutes de haute volée ponctuées d’une passe décisive pour Rashford.

    « Bukayo est prêt et le sera de plus en plus », a déclaré Tuchel. « Je pense qu’il sera prêt d’ici le dernier match de cette phase de poules. Il s’est montré solide à l’entraînement mardi dans les espaces restreints. Il s’agissait simplement de voir si le match serait ouvert et s’il y aurait des va-et-vient. »

    Pour les rencontres majeures, où l’on a besoin de joueurs capables de faire la différence dès le coup d’envoi, Saka s’impose comme un choix évident dans le onze de départ. Mais en phase de groupes, tant que l’écart de niveau entre l’Angleterre et ses adversaires reste significatif, Tuchel peut se permettre de le ménager afin qu’il retrouve sa pleine forme.

  • Ollie Watkins England 2026 goalGetty

    Une profondeur sans précédent

    Sans oublier ceux qui n’ont pas encore foulé la pelouse. Ollie Watkins, en pleine forme avec Aston Villa en fin de saison, n’a pas encore fait son apparition. Eberechi Eze, le meneur de jeu imprévisible d’Arsenal, et Kobbie Mainoo – qui, à en juger par ses performances avec Manchester United, serait titulaire dans la plupart des autres sélections – attendent toujours leur chance.

    Rarement l’Angleterre a disposé d’un effectif aussi riche. Beaucoup se souviendront des jours sombres de 2018, lorsque Sir Gareth Southgate, face à la Croatie en demi-finale, avait regardé son banc et n’avait trouvé comme options que Danny Welbeck et Fabian Delph. Cette équipe ne disposait alors pratiquement que de deux options offensives viables sur le banc : Rashford et Jamie Vardy. Cette sélection-ci, en revanche, regorge de talents.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Obtenir l'adhésion

    Le revers de la médaille, bien sûr, c’est que ce sont tous d’excellents footballeurs, habitués à jouer régulièrement dans leurs clubs respectifs, et qui veulent marquer les esprits lors d’une Coupe du monde. Tuchel a même admis que certains, dont Rashford, lui avaient déjà demandé pourquoi ils ne jouaient pas régulièrement.

    « Hier encore, nous avons eu une conversation au cours de laquelle je lui ai dit [à Rashford] que j’étais très, très impressionné par ses 16 derniers jours, par son attitude au stage de préparation, par son dynamisme sur le terrain », a déclaré Tuchel après la victoire contre la Croatie. « Il participe pleinement à chaque séance. Il est très, très rapide à transposer ce qu’il apprend en séance sur le terrain. »

    Sur les 26 joueurs convoqués par Tuchel, tous sauf trois – John Stones, Madueke et le gardien remplaçant James Trafford – étaient des titulaires réguliers dans leurs clubs la saison dernière. Rester sur le banc n’est pas facile, mais Tuchel est convaincu que son groupe saura gérer cette situation.

    « Il reste encore quatre semaines, et en quatre semaines, on peut accepter la situation, l’assimiler et s’y rallier. Nous avons sélectionné ce groupe parce que nous étions convaincus qu’ils en étaient capables, et ils le sont tous », a-t-il déclaré après le match.

    Certains, bien sûr, savent qu’ils ne sont pas en tête de la hiérarchie. Jordan Henderson, par exemple, a été retenu autant pour son expérience et sa bonne humeur que pour ses qualités techniques, à 36 ans. Ivan Toney a peut-être été sélectionné avant tout pour sa capacité à tirer des penalties lors des phases à élimination directe. Si Dan Burn et Jarrell Quansah sont alignés, c’est que l’Angleterre a des problèmes.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    « Quatorze ou quinze titulaires »

    Interrogé sur les possibles titulaires pour affronter la Croatie, Tuchel a affirmé disposer de « 14 ou 15 joueurs capables de démarrer et d’avoir un impact ».

    Et c’est tout à fait pertinent : toutes les sélections de ce Mondial vont devoir procéder à des rotations en raison des conditions éprouvantes et des saisons de club intensives. Il serait donc surprenant de voir Tuchel aligner le même onze de départ pendant huit matchs en quatre semaines.

    L’Angleterre a les moyens de se le permettre : si Bellingham a besoin de souffler, Tuchel peut lancer Rogers ; pas besoin d’aligner Harry Kane pour un troisième match de groupe sans enjeu ? Watkins est prêt.

    Que ce soit pour faire la différence en fin de match ou pour gérer la fraîcheur des cadres, les Three Lions disposent d’un banc de qualité dont l’apport pourrait s’avérer décisif jusqu’à la finale du 19 juillet.

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