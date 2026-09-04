Manuel Rui Costa retourne à Florence après 25 ans pour le match des légendes du centenaire de la Fiorentina

La légende portugaise Manuel Rui Costa a fait son retour émouvant à Florence après 25 ans d’absence, en participant à la célébration du 100e anniversaire de la Fiorentina au stade Artemio Franchi le 2 septembre 2026. L’actuel président de Benfica a rejoint les Fiorentina All-Stars lors d’une victoire de gala 7-3 contre Operazione Nostalgia.

L’événement a réuni des figures célèbres de toute l’histoire du club, dont Gabriel Batistuta, Roberto Baggio et Franck Ribery.

La présence de Rui Costa a représenté l’un des retours les plus attendus de la semaine du centenaire pour les 20 000 supporters présents.



