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Manuel Rui Costa retourne à Florence après 25 ans pour le match des légendes du centenaire de la Fiorentina
Rui Costa boucle son retour 25 ans plus tard
La légende portugaise Manuel Rui Costa a fait son retour émouvant à Florence après 25 ans d’absence, en participant à la célébration du 100e anniversaire de la Fiorentina au stade Artemio Franchi le 2 septembre 2026. L’actuel président de Benfica a rejoint les Fiorentina All-Stars lors d’une victoire de gala 7-3 contre Operazione Nostalgia.
L’événement a réuni des figures célèbres de toute l’histoire du club, dont Gabriel Batistuta, Roberto Baggio et Franck Ribery.
La présence de Rui Costa a représenté l’un des retours les plus attendus de la semaine du centenaire pour les 20 000 supporters présents.
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Connexion émotionnelle et appel aux trophées
Évoquant sa décision d’être présent, Rui Costa a expliqué que son retour était motivé par un attachement personnel profond pour la ville où il a passé sept années de sa carrière.
« Je ne suis pas venu ici seulement pour faire plaisir aux gens, mais pour moi-même », a déclaré Rui Costa. « J’ai passé les sept plus belles années de ma vie à Florence, et je voulais vraiment revivre ces émotions ce soir. »
Cependant, l’ancien capitaine a aussi exprimé un désir sincère de voir le club réussir à l’avenir. « Remporter un trophée ici en tant que capitaine [Coppa Italia 2001] a été la plus grande fierté de ma carrière », a-t-il ajouté. « Honnêtement, je n’aime pas le fait d’être le dernier capitaine à avoir offert un trophée à ce club. Florence et la Fiorentina méritent de regoûter à la victoire. »
Ribéry ravive la passion de la Viola
Franck Ribery a également fait part de sa joie de revêtir à nouveau le maillot violet, en attaque aux côtés de son ancien coéquipier Luca Toni.
« Regardez tous ces supporters ! C’est vraiment incroyable ! », a déclaré Ribery. « Quand nous revenons sur le terrain et que nous touchons à nouveau le ballon comme par le passé, ma grande passion pour le football se rallume immédiatement. »
« Un immense merci aux supporters et à toutes les personnes présentes », a ajouté Ribery, saluant l’affluence pour les festivités du centenaire.
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Vers une nouvelle ère
L’exposition a conclu une semaine d’événements festifs à travers Florence, notamment une procession aux flambeaux des supporters de la Curva Fiesole et des illuminations violettes sur les monuments historiques de la ville.
Alors que l’équipe première actuelle gère les difficultés du début de saison en Serie A, les célébrations du centenaire ont rappelé la riche histoire du club.
Rui Costa et les légendes de retour ont quitté Florence en espérant que la génération actuelle pourra bientôt ajouter de nouveaux trophées au palmarès du club.
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