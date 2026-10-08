Mangas : « Je rêve d’une Ferrari F40. J’adore les mangas, à Monza pour devenir Super Saiyan »

Ricardo Mangas, latéral portugais de Monza, se confie dans un entretien à Repubblica. Voici les passages les plus intéressants.





Le style des années 70 : « Le football des années 1970 et 1980 était plus fascinant. D’ailleurs, je lance un appel à Monza : produisez un maillot d’hiver à manches longues, comme autrefois. Pour ma part, si nous nous maintenons, je suis prêt à me couper les cheveux, mais pas la moustache. Mon père portait les cheveux très longs, plus longs que les miens. Il était passionné de Harley-Davidson. Nous, les footballeurs, nous ne pouvons pas en faire. Moi, j’aime les voitures d’époque, même si ma femme ne me laisse pas en acheter. Mon rêve, c’est la Ferrari F40, la première supercar ».





Qui était votre modèle, quand vous étiez jeune ?

« Cristiano ».







