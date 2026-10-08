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AC Monza v US Avellino - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Mangas : « Je rêve d’une Ferrari F40. J’adore les mangas, à Monza pour devenir Super Saiyan »

R. Mangas
Monza
Serie A

Le Portugais de Monza se raconte dans une interview entre passé, présent et futur

Ricardo Mangas, latéral portugais de Monza, se confie dans un entretien à Repubblica. Voici les passages les plus intéressants.


Le style des années 70 : « Le football des années 1970 et 1980 était plus fascinant. D’ailleurs, je lance un appel à Monza : produisez un maillot d’hiver à manches longues, comme autrefois. Pour ma part, si nous nous maintenons, je suis prêt à me couper les cheveux, mais pas la moustache. Mon père portait les cheveux très longs, plus longs que les miens. Il était passionné de Harley-Davidson. Nous, les footballeurs, nous ne pouvons pas en faire. Moi, j’aime les voitures d’époque, même si ma femme ne me laisse pas en acheter. Mon rêve, c’est la Ferrari F40, la première supercar ».


Qui était votre modèle, quand vous étiez jeune ?

« Cristiano ».



  • Vous ne célébrez pas avec le « sium », mais en imitant les personnages de Dragon Ball Z. Les mangas, vous aimez ça ?

    « Oui, comme le montrent mes tatouages. J’espère que Monza est l’endroit idéal pour devenir Super Saiyan. Mon personnage d’anime préféré, en revanche, c’est Naruto. Comme moi, il veut toujours s’améliorer. Être à 90 % ne me suffit pas. »


    Votre femme est née à Madère, l’île de Cristiano. Pensez-vous que CR7 ait encore un avenir en sélection ?

    « À 41 ans, il est encore incroyable. S’il continue à marquer, il peut continuer aussi longtemps qu’il le veut. À Monza, j’ai choisi le numéro 7, même si mon préféré reste le 19, ma date de naissance, celle de ma mère et de ma femme. Ici, Birindelli l’a déjà. »


    Quel est votre rêve ?

    « Avoir trois ou quatre enfants et trois voitures de collection, y compris une F40. J’aimerais jouer en sélection et, un jour, en Premier League. J’ai aussi joué en France et en Russie, voyager ne me fait pas peur. »

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