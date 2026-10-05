À propos des matches de novembre, Mancini a affirmé : « Nous devons continuer de la sorte, et nous verrons comment se dérouleront les matches de novembre. Nous validerons probablement notre qualification en Belgique. »

Il a salué le niveau de la Turquie malgré sa défaite, déclarant : « La Turquie n'est pas si faible que cela, malgré la défaite. Nous avons changé neuf joueurs, ce qui nous a fait perdre un peu de fluidité dans le jeu, mais nous ne pouvions pas faire autrement car nous avions fourni beaucoup d'efforts. C'était un match très positif. »

Il a ajouté : « Nous sommes heureux de la progression collective de l'équipe, indépendamment des résultats. Le fait que nous soyons toujours en lice pour la qualification est déjà un bel objectif. »

Au sujet de Vincenzo Montella, le sélectionneur de la Turquie, il a déclaré : « Je pense que Montella a accompli un travail formidable, car il a ramené la Turquie à la Coupe du monde et dans la première division de la Ligue des nations de l'UEFA. Ma situation était différente de la sienne car j'ai entraîné Galatasaray, et non la sélection. »

Il a poursuivi : « En l'absence de joueurs importants, la Turquie a certainement perdu quelque chose. Nous avons très bien joué le premier match, et après avoir mené 3-0, il ne lui était pas facile de revenir. Ce soir, en revanche, ce fut un match équilibré que les deux équipes ont bien joué. »

Au sujet de Calafiori, il a déclaré : « Sur le plan technique et physique, il n'a pas encore atteint son niveau mental et intellectuel. C'est déjà un leader, assurément. »

À propos de Vergara et Doumbia, il a précisé : « Vergara a besoin de disputer ces matches pour élever son niveau. Je suis convaincu qu'il progressera beaucoup », ajoutant : « Doumbia est plus avancé que Vergara, car il joue déjà en Ligue des champions de l'UEFA. »

En conclusion de la conférence, on a demandé à Mancini qui lui avait le plus manqué par rapport à son premier passage avec la sélection, et il a répondu : « Gianluca Vialli m'a manqué », une phrase qui lui a valu les applaudissements des journalistes présents.