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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
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Mancini : la Turquie n'est pas faible, et nous validerons notre qualification en Belgique

Italie vs Turquie
Italie
Turquie
UEFA Nations League A
R. Mancini
F. Esposito
Italie
Turquie

L'Italie a-t-elle trouvé le successeur de Vieri et Luca Toni ?

Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, a affirmé que la victoire des Azzurri sur la Turquie 3-1 à Bologne reflétait l'évolution de l'équipe malgré les nombreux changements et la fatigue, soulignant que la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations se jouera probablement en Belgique.

Mancini a adressé de grands éloges à l'attaquant de l'Inter Francesco Pio Esposito, estimant qu'il était capable de devenir un grand attaquant à l'avenir, avant que ses propos sur le défunt Luca Vialli ne suscitent les applaudissements des journalistes présents en conférence de presse.

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  • Un joueur hors du commun : l'héritier de Vieri et Luca Toni

    Mancini a déclaré au sujet de Pio Esposito : « Je pense qu'il a faim de buts, de compétition et de jeu. Il est exceptionnel, et je crois que, d'ici deux ans, il pourrait devenir un attaquant capable de faire jouer l'équipe sereinement, comme l'ont été Christian Vieri et Luca Toni. »

    Il a ajouté, selon ce qu'a rapporté Tuttosport après le match : « Au vu de sa puissance physique et de ses qualités techniques, je pense qu'il peut devenir un grand attaquant. »

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  • Tout le monde a souffert de la fatigue : un mauvais début

    Au sujet de la rencontre, Mancini a déclaré : « Même si nous avons effectué des changements, il était évident que tout le monde souffrait de la fatigue. Nous avons mal commencé, mais nous avons été intelligents en marquant juste après l'égalisation, même s'il s'agissait de notre quatrième match. »

    À propos d'Alessandro Romano, il a affirmé : « Romano peut également évoluer au milieu de terrain, et il a besoin de disputer d'autres matchs pour progresser », avant d'ajouter : « Romano a bien joué à Rome, et il a bien joué ce soir également. »

    Concernant Scamacca, il a indiqué : « Je pense qu'il peut offrir bien plus au regard des qualités qu'il possède. Je l'ai fait sortir, comme Ruggeri, parce qu'ils avaient tous les deux reçu un carton jaune, et l'arbitre semblait enclin à brandir le second carton à tout moment. »

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  • Le réconfort de Montella : la Turquie n'est pas faible !

    À propos des matches de novembre, Mancini a affirmé : « Nous devons continuer de la sorte, et nous verrons comment se dérouleront les matches de novembre. Nous validerons probablement notre qualification en Belgique. »

    Il a salué le niveau de la Turquie malgré sa défaite, déclarant : « La Turquie n'est pas si faible que cela, malgré la défaite. Nous avons changé neuf joueurs, ce qui nous a fait perdre un peu de fluidité dans le jeu, mais nous ne pouvions pas faire autrement car nous avions fourni beaucoup d'efforts. C'était un match très positif. »

    Il a ajouté : « Nous sommes heureux de la progression collective de l'équipe, indépendamment des résultats. Le fait que nous soyons toujours en lice pour la qualification est déjà un bel objectif. »

    Au sujet de Vincenzo Montella, le sélectionneur de la Turquie, il a déclaré : « Je pense que Montella a accompli un travail formidable, car il a ramené la Turquie à la Coupe du monde et dans la première division de la Ligue des nations de l'UEFA. Ma situation était différente de la sienne car j'ai entraîné Galatasaray, et non la sélection. »

    Il a poursuivi : « En l'absence de joueurs importants, la Turquie a certainement perdu quelque chose. Nous avons très bien joué le premier match, et après avoir mené 3-0, il ne lui était pas facile de revenir. Ce soir, en revanche, ce fut un match équilibré que les deux équipes ont bien joué. »

    Au sujet de Calafiori, il a déclaré : « Sur le plan technique et physique, il n'a pas encore atteint son niveau mental et intellectuel. C'est déjà un leader, assurément. »

    À propos de Vergara et Doumbia, il a précisé : « Vergara a besoin de disputer ces matches pour élever son niveau. Je suis convaincu qu'il progressera beaucoup », ajoutant : « Doumbia est plus avancé que Vergara, car il joue déjà en Ligue des champions de l'UEFA. »

    En conclusion de la conférence, on a demandé à Mancini qui lui avait le plus manqué par rapport à son premier passage avec la sélection, et il a répondu : « Gianluca Vialli m'a manqué », une phrase qui lui a valu les applaudissements des journalistes présents.

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  • Applaudissements chaleureux : Vialli me manque

    À la fin de la conférence de presse, Mancini a été interrogé sur celui qui lui a le plus manqué par rapport à son premier passage avec la sélection, et il a répondu : « Luca Vialli m'a manqué », une déclaration qui a été saluée par les applaudissements des journalistes présents.

    Vialli a joué un rôle majeur aux côtés de Mancini durant le premier passage du sélectionneur avec la Nazionale, contribuant à son sacre à l'Euro 2020.

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