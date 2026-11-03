Soirée de Ligue des champions à Old Trafford entre Manchester United et la Roma. Après sa victoire riche en buts à Udine, la Roma cherche à confirmer en Europe, sur un terrain difficile et fascinant, face à un adversaire en grande difficulté. Les Red Devils ont perdu leurs trois derniers matches, en championnat comme en coupe. Sur leurs 9 dernières rencontres, ils ont concédé 3 nuls et 6 défaites. Ils n’ont plus gagné depuis le 10 septembre dernier et leur victoire 4-0 contre le Sabah.
Gasperini a un doute concernant Gollini : Svilar étant indisponible sur blessure, le poste de titulaire revient à l’ancien joueur de l’Atalanta (qui a passé une période dans les équipes de jeunes de Manchester United), mais le problème de dos ressenti ce matin risque de le contraindre à déclarer forfait. Le troisième gardien Devis Vásquez se tient prêt.