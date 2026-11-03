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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traduit par

Manchester United-Roma 0-2 EN DIRECT : Malen double la mise sur penalty

Manchester United vs Roma
Manchester United
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Ligue des Champions

Tout sur le grand choc à Old Trafford entre Manchester United et la Roma.

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Soirée de Ligue des champions à Old Trafford entre Manchester United et la Roma. Après sa victoire riche en buts à Udine, la Roma cherche à confirmer en Europe, sur un terrain difficile et fascinant, face à un adversaire en grande difficulté. Les Red Devils ont perdu leurs trois derniers matches, en championnat comme en coupe. Sur leurs 9 dernières rencontres, ils ont concédé 3 nuls et 6 défaites. Ils n’ont plus gagné depuis le 10 septembre dernier et leur victoire 4-0 contre le Sabah.

Gasperini a un doute concernant Gollini : Svilar étant indisponible sur blessure, le poste de titulaire revient à l’ancien joueur de l’Atalanta (qui a passé une période dans les équipes de jeunes de Manchester United), mais le problème de dos ressenti ce matin risque de le contraindre à déclarer forfait. Le troisième gardien Devis Vásquez se tient prêt.

  • LES TEMPS FORTS

    45' Malen se joue de Heaven et décoche une frappe croisée du droit. Lammens repousse, puis s’interpose également devant Mora.

    40' Tête de Balerdi sur un corner tiré par Mora. Lammens arrête sans difficulté.

    18' BUT DE LA ROMA : Malen prend Lammens à contre-pied. Un penalty parfaitement tiré.

    17' PENALTY POUR LA ROMA : dans la surface, Heaven repousse du bras la frappe de Soulé. Penalty indiscutable.

    11' BUT DE LA ROMA : Manchester United perd un ballon fatal au milieu de terrain. Malen sert Mora, qui renverse le jeu et trouve Soulé seul dans la surface. Sa frappe du gauche ne laisse aucune chance à Lammens.

  • FEUILLE DE MATCH ET COMPOSITIONS OFFICIELLES

    Manchester United-Roma 0-2

    Buteurs : 11e Soulé (R), 18e Malen (R, sur penalty)

    Manchester United (3-4-2-1) : Lammens ; Yoro, Maguire, Heaven ; Dalot, Baleba, Mainoo, Diallo ; Mbeumo, Bruno Fernandes ; Cunha. Entr. : Carrick.

    Roma (3-4-2-1) : Vásquez ; Mancini, Balerdi, Hermoso ; Rensch (21e Lulli), Cristante, De Roon, Wesley ; Soulé, Rodrigo Mora ; Malen. Entr. : Gasperini.

    Arbitre : Gil Manzano

    Avertis : Soulé (R), Fernandes (R), Lulli (R), Malen (R)

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