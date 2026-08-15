Match amical

Manchester United-Milan

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Le Milan poursuit sa préparation estivale avec un autre match amical de prestige : pour le rendez-vous du 15 août, à 16h45, place à un duel face à Manchester United.

Après avoir fait match nul avec l'Inter lors du derby de Perth et subi une lourde défaite 3-0 contre Chelsea en Indonésie, l'AC Milan de Ruben Amorim, un ancien qui s'est mal séparé du club,s'envole pour la Pologne, à Wrocław, afin d'affronter les Reds de Michael Carrick.

Dernier test pour le Diavolo, encore lourdement handicapé par des absences liées aux blessures et au mercato, à sept jours de ses débuts en Serie A, prévus pour le dimanche 23 août à 20h45 contre le Torino. Fofana, Tomori, Odogu et Nkunku sont absents par choix technique, désormais en marge du projet, tandis que Gabbia, Gimenez, Leao et Pulsic manquent à l'appel en raison de plusieurs problèmes physiques.





Gonçalo Ramos, la recrue la plus chère de Serie A lors de ce mercato et de l'histoire du Milan, effectue sa première titularisation non officielle.















