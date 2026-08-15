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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Manchester United-Milan EN DIRECT, les compositions officielles : Gonçalo Ramos débute d’entrée

Manchester United vs Milan AC
Milan AC
Manchester United
Jeux d'amitié des clubs

Suivez avec nous en direct le dernier match amical de l’équipe d’Amorim avant ses débuts en Serie A contre le Torino.

Match amical

Manchester United-Milan

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Le Milan poursuit sa préparation estivale avec un autre match amical de prestige : pour le rendez-vous du 15 août, à 16h45, place à un duel face à Manchester United.

Après avoir fait match nul avec l'Inter lors du derby de Perth et subi une lourde défaite 3-0 contre Chelsea en Indonésie, l'AC Milan de Ruben Amorim, un ancien qui s'est mal séparé du club,s'envole pour la Pologne, à Wrocław, afin d'affronter les Reds de Michael Carrick.

Dernier test pour le Diavolo, encore lourdement handicapé par des absences liées aux blessures et au mercato, à sept jours de ses débuts en Serie A, prévus pour le dimanche 23 août à 20h45 contre le Torino. Fofana, Tomori, Odogu et Nkunku sont absents par choix technique, désormais en marge du projet, tandis que Gabbia, Gimenez, Leao et Pulsic manquent à l'appel en raison de plusieurs problèmes physiques.


Gonçalo Ramos, la recrue la plus chère de Serie A lors de ce mercato et de l'histoire du Milan, effectue sa première titularisation non officielle.





  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :

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  • LA FEUILLE DE MATCH

    Manchester United-Milan

    Buteurs :


    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) : Lammens ; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw ; Tielemans, Santos ; DIallo, Bruno Fernandes, Dorgu ; Cunha. Entr. Carrick.


    MILAN (3-4-2-1): Torriani ; Terracciano, De Winter, Pavlovic ; Chukwueze, Jashari, Musah, Estupinan ; Loftus-Cheek, Cissè ; Ramos. Entr. Amorim.


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