L’attaquant à 65 millions de livres a initialement subi une blessure au tibia contre Liverpool en mai dernier. Ce problème l’a privé de l’intégralité de la préparation estivale de United, même s’il a ensuite réussi à revenir et à marquer deux fois lors de six apparitions en début de saison. Cependant, Carrick a confirmé que le problème actuel est légèrement différent, ce qui le forfait contre Tottenham et potentiellement au-delà.

« Ce n’est pas exactement le même problème, a expliqué Carrick. C’est une zone similaire, mais ce n’est pas exactement la même chose qui revient. Et nous sommes encore en train d’évaluer un peu la situation pour voir combien de temps le problème va durer. Nous espérons que ce sera réglé bientôt, évidemment, mais à cet instant, ce n’est toujours pas tout à fait clair. »

Interrogé sur la possibilité que le club mise sur le repos avant d’envisager d’autres traitements, l’entraîneur de United a ajouté : « Oui, il y a différentes choses à examiner. Je pense qu’il s’était en fait très bien remis de la première blessure, et il y a eu beaucoup de temps, et parfois certaines choses surgissent. Le corps réagit de certaines façons, et nous devons nous adapter à cela et essayer de le faire revenir aussi vite que possible. »



