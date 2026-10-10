Getty Images Sport
Traduit par
Manchester United frappé par un gros coup dur avec la blessure de Benjamin Sesko, alors que Michael Carrick admet que la date de retour de l’attaquant à 65 M£ « n’est pas claire »
Sesko forfait alors que la crise des blessures s’aggrave à Manchester United
Sesko a été contraint de manquer le récent match nul 1-1 de United contre Fulham après avoir aggravé un problème récurrent au tibia. L’attaquant a ensuite déclaré forfait pour le rassemblement international de la Slovénie, rejoignant Marcus Rashford, Kobbie Mainoo et Karl Darlow à l’infirmerie.
Le timing est terrible pour une équipe de United en difficulté, qui cherche désespérément à lancer sa saison. Elle reçoit Tottenham, toujours sans victoire, samedi, mais Carrick doit composer avec une liste croissante d’absents. Les défenseurs Patrick Dorgu et Noussair Mazraoui ont eux aussi subi de nouveaux pépins physiques lors de la récente trêve internationale, ce qui affaiblit encore davantage l’effectif.
- Getty Images Sport
« Pas tout à fait clair » quant à la date du retour de l’attaquant
L’attaquant à 65 millions de livres a initialement subi une blessure au tibia contre Liverpool en mai dernier. Ce problème l’a privé de l’intégralité de la préparation estivale de United, même s’il a ensuite réussi à revenir et à marquer deux fois lors de six apparitions en début de saison. Cependant, Carrick a confirmé que le problème actuel est légèrement différent, ce qui le forfait contre Tottenham et potentiellement au-delà.
« Ce n’est pas exactement le même problème, a expliqué Carrick. C’est une zone similaire, mais ce n’est pas exactement la même chose qui revient. Et nous sommes encore en train d’évaluer un peu la situation pour voir combien de temps le problème va durer. Nous espérons que ce sera réglé bientôt, évidemment, mais à cet instant, ce n’est toujours pas tout à fait clair. »
Interrogé sur la possibilité que le club mise sur le repos avant d’envisager d’autres traitements, l’entraîneur de United a ajouté : « Oui, il y a différentes choses à examiner. Je pense qu’il s’était en fait très bien remis de la première blessure, et il y a eu beaucoup de temps, et parfois certaines choses surgissent. Le corps réagit de certaines façons, et nous devons nous adapter à cela et essayer de le faire revenir aussi vite que possible. »
Baleba se rapproche de ses débuts alors que le milieu de terrain est renforcé
Si les options offensives de United paraissent limitées, il y a en revanche une bonne nouvelle concernant Carlos Baleba, recrue estivale. Arrivé de Brighton pour 70 millions de livres sterling, il soigne une blessure à la cheville et est resté sur le banc sans entrer en jeu à Craven Cottage, mais il se rapproche enfin de ses débuts en compétition officielle.
« Il se rapproche clairement, Carlos, a révélé Carrick. C’est super de l’avoir avec nous sur le terrain et de le voir de près, vraiment. Il a joué un petit peu lors d’un match d’entraînement que nous avons eu la semaine dernière, donc c’était bien pour lui d’avoir quelques minutes dans les jambes. »
Carrick a toutefois mis en garde contre le fait de précipiter le milieu de terrain, en ajoutant : « Je pense qu’il y a aussi l’autre aspect : il a beaucoup manqué, et il a manqué un moment crucial, à savoir, vous savez, la fin de la pré-saison. Il faut faire preuve d’un peu de patience pour qu’il retrouve le rythme. C’est à nous de choisir le bon moment pour lui aussi, mais il nous apporte beaucoup. Je l’ai déjà dit, nous sommes vraiment contents du milieu de terrain que nous avons, des choix et des options dont nous disposons, et il apporte clairement quelque chose en plus. »
- Getty Images Sport
Le choc contre Tottenham exige une réponse immédiate
Manchester United doit composer avec une liste de blessés qui s’allonge afin de relancer un début de saison poussif. Face à un Tottenham en manque de forme, l’occasion de prendre trois points est précieuse, mais Carrick devra trouver des solutions créatives dans le dernier tiers sans son attaquant vedette.
Avec Baleba prêt à renforcer le milieu de terrain, Manchester United dispose d’une base solide sur laquelle s’appuyer. Cependant, il sera crucial de gérer les exigences physiques des joueurs de retour si United veut éviter de nouveaux contretemps lors d’un automne au calendrier chargé.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles