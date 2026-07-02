Monga a fait ses débuts en Premier League à 15 ans et 271 jours, contre Newcastle en avril 2025, devenant ainsi le troisième plus jeune joueur de l’histoire du championnat, derrière les Gunners Max Dowman et Ethan Nwaneri. Il a ensuite pris part à sept rencontres en tant que remplaçant, tandis que Leicester était relégué à l’issue de cette saison.

Quelques mois plus tard, il a battu un nouveau record en devenant le plus jeune buteur de l’histoire du Championship : il a inscrit son nom au tableau des marqueurs lors d’une défaite 2-1 sur la pelouse de Preston North End en août 2025, à seulement 16 ans et 37 jours, devançant ainsi l’ancien détenteur du titre, Jude Bellingham, auteur d’un but pour Birmingham City en 2019 à 16 ans et 63 jours.