Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Queens Park Rangers v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Traduit par

Manchester City devance Arsenal dans la course à Jeremy Monga, tandis qu'Enzo Maresca souhaite retrouver le jeune prodige de Leicester

Mercato
J. Monga
Manchester City
E. Maresca
Arsenal
Leicester
Premier League

Les efforts d'Arsenal pour recruter l'ailier de Leicester City, Jeremy Monga, se heurtent à un obstacle de taille : Manchester City serait en train de tout mettre en œuvre pour s'emparer du joueur, le nouvel entraîneur Enzo Maresca souhaitant retrouver ce jeune prodige de 16 ans avec lequel il avait déjà travaillé lors de son passage au King Power Stadium.

  • City entre dans la course pour Monga

    Manchester City s'est imposé comme un sérieux prétendant au recrutement de Monga, jeune prodige de Leicester City, ce qui pourrait bien mettre un terme à l'intérêt de longue date d'Arsenal pour ce joueur. Alors que les Gunners restent les mieux placés dans les négociations, City tente désormais de ravir ce prodige de 16 ans sous le nez de son rival.



    • Publicité
  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    L’effet Maresca sur la course

    L'influence de l'entraîneur Maresca est l'un des moteurs de cette décision soudaine de City. L'entraîneur italien milite personnellement en faveur de ces retrouvailles, ayant travaillé avec Monga lors de son passage à Leicester City tout au long de la saison 2023-24. Cette opportunité a permis à Maresca et à la direction du club de se positionner comme une alternative viable à Arsenal pour cet ailier très coté.

  • Des exploits historiques à Leicester

    Monga a fait ses débuts en Premier League à 15 ans et 271 jours, contre Newcastle en avril 2025, devenant ainsi le troisième plus jeune joueur de l’histoire du championnat, derrière les Gunners Max Dowman et Ethan Nwaneri. Il a ensuite pris part à sept rencontres en tant que remplaçant, tandis que Leicester était relégué à l’issue de cette saison.

    Quelques mois plus tard, il a battu un nouveau record en devenant le plus jeune buteur de l’histoire du Championship : il a inscrit son nom au tableau des marqueurs lors d’une défaite 2-1 sur la pelouse de Preston North End en août 2025, à seulement 16 ans et 37 jours, devançant ainsi l’ancien détenteur du titre, Jude Bellingham, auteur d’un but pour Birmingham City en 2019 à 16 ans et 63 jours.

  • Jeremy Monga - Leicester 2025-26Getty

    Et maintenant ?

    Leicester a toujours su conserver les talents issus de son centre de formation, mais la tendance s’est inversée ces dernières années, avec les départs de jeunes espoirs prometteurs tels que Tyrese Noubissie et Trey Nyoni, partis respectivement à Manchester City et à Liverpool.

    La perte de Monga, considéré comme le joyau de la formation, serait un nouveau coup dur pour les Foxes, qui doivent absolument maximiser les indemnités de transfert avec le club vainqueur de la course, alors qu’ils entament leur reconstruction après deux descentes successives.