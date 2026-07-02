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Manchester City devance Arsenal dans la course à Jeremy Monga, tandis qu'Enzo Maresca souhaite retrouver le jeune prodige de Leicester
City entre dans la course pour Monga
Manchester City s'est imposé comme un sérieux prétendant au recrutement de Monga, jeune prodige de Leicester City, ce qui pourrait bien mettre un terme à l'intérêt de longue date d'Arsenal pour ce joueur. Alors que les Gunners restent les mieux placés dans les négociations, City tente désormais de ravir ce prodige de 16 ans sous le nez de son rival.
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L’effet Maresca sur la course
L'influence de l'entraîneur Maresca est l'un des moteurs de cette décision soudaine de City. L'entraîneur italien milite personnellement en faveur de ces retrouvailles, ayant travaillé avec Monga lors de son passage à Leicester City tout au long de la saison 2023-24. Cette opportunité a permis à Maresca et à la direction du club de se positionner comme une alternative viable à Arsenal pour cet ailier très coté.
Des exploits historiques à Leicester
Monga a fait ses débuts en Premier League à 15 ans et 271 jours, contre Newcastle en avril 2025, devenant ainsi le troisième plus jeune joueur de l’histoire du championnat, derrière les Gunners Max Dowman et Ethan Nwaneri. Il a ensuite pris part à sept rencontres en tant que remplaçant, tandis que Leicester était relégué à l’issue de cette saison.
Quelques mois plus tard, il a battu un nouveau record en devenant le plus jeune buteur de l’histoire du Championship : il a inscrit son nom au tableau des marqueurs lors d’une défaite 2-1 sur la pelouse de Preston North End en août 2025, à seulement 16 ans et 37 jours, devançant ainsi l’ancien détenteur du titre, Jude Bellingham, auteur d’un but pour Birmingham City en 2019 à 16 ans et 63 jours.
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Et maintenant ?
Leicester a toujours su conserver les talents issus de son centre de formation, mais la tendance s’est inversée ces dernières années, avec les départs de jeunes espoirs prometteurs tels que Tyrese Noubissie et Trey Nyoni, partis respectivement à Manchester City et à Liverpool.
La perte de Monga, considéré comme le joyau de la formation, serait un nouveau coup dur pour les Foxes, qui doivent absolument maximiser les indemnités de transfert avec le club vainqueur de la course, alors qu’ils entament leur reconstruction après deux descentes successives.