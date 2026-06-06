Contrairement aux informations de Bild, la blessure n’est pas survenue lors du tout dernier tir d’une séance supplémentaire après l’entraînement, mais « au milieu d’un match d’entraînement », a précisé Nagelsmann. Plus précisément, « sur une frappe plutôt simple ». L’ailier droit de 18 ans du FC Bayern « a immédiatement senti que c’était grave. Il a mis un peu de temps à réaliser, puis les larmes ont malheureusement coulé. »
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« Malheureusement, des larmes ont coulé » : Julian Nagelsmann explique comment la blessure de Karl s'est produite
Selon Nagelsmann, Karl sera « indisponible pendant quatre à six semaines, voire un peu plus ». Il pourrait donc également manquer la reprise de l'entraînement du FC Bayern le 20 juillet, au lendemain de la finale de la Coupe du monde.
Autre coup dur : le milieu de terrain Serge Gnabry avait subi le même sort mi-avril. Lors d’une séance d’entraînement du Bayern, le joueur de 30 ans avait subi une déchirure des adducteurs qui avait prématurément mis fin à sa saison et anéanti son rêve de Coupe du monde.
Selon l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, le joueur s’était blessé non pas lors d’un duel, mais en tirant au but : « C’était vraiment malheureux. Cela s’est produit pendant les tirs au but. C’était très, très malheureux et cela nous a tous surpris. »
La sélection allemande pour la Coupe du monde 2026
Poste Joueur Club Numéro Gardien Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Gardien Manuel Neuer FC Bayern Munich 1 Mais Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Défenseur Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Défenseur Nathaniel Brown Eintracht Francfort 18 ans Défenseur Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Défenseur Joshua Kimmich FC Bayern Munich 6 Défense Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Défenseur Aleksandar Pavlovic FC Bayern Munich 5 Défenseur David Raum (RB Leipzig) RB Leipzig 22 Défense Antonio Rüdiger (Real Madrid) Real Madrid 2 Défense Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Défenseur Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Défenseur Jonathan Tah FC Bayern Munich 4 Défenseur Malick Thiaw Newcastle United 24 ans Attaquant Nadiem Amiri, Mainz 05 Mayence 05 20 ans Attaquant Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Attaquant Leon Goretzka FC Bayern Munich 8 Attaquant Kai Havertz FC Arsenal 7 Attaquant Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 ans Attaquant Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Attaquant Jamal Musiala FC Bayern Munich 10 Attaquant Leroy Sané Galatasaray Istanbul 19 Attaquant Deniz Undav VfB Stuttgart 26 ans Attaquant Florian Wirtz FC Liverpool 17 Attaquant Nick Woltemade Newcastle United 11