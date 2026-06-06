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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Falko Blöding

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« Malheureusement, des larmes ont coulé » : Julian Nagelsmann explique comment la blessure de Karl s'est produite

Coupe du monde
Etats-Unis vs Allemagne
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L. Karl

Le joueur international Lennart Karl, 18 ans, s’est gravement blessé à un muscle lors d’une frappe au but. Cette lésion le prive de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Contrairement aux informations de Bild, la blessure n’est pas survenue lors du tout dernier tir d’une séance supplémentaire après l’entraînement, mais « au milieu d’un match d’entraînement », a précisé Nagelsmann. Plus précisément, « sur une frappe plutôt simple ». L’ailier droit de 18 ans du FC Bayern « a immédiatement senti que c’était grave. Il a mis un peu de temps à réaliser, puis les larmes ont malheureusement coulé. »

  • Selon Nagelsmann, Karl sera « indisponible pendant quatre à six semaines, voire un peu plus ». Il pourrait donc également manquer la reprise de l'entraînement du FC Bayern le 20 juillet, au lendemain de la finale de la Coupe du monde.

    Autre coup dur : le milieu de terrain Serge Gnabry avait subi le même sort mi-avril. Lors d’une séance d’entraînement du Bayern, le joueur de 30 ans avait subi une déchirure des adducteurs qui avait prématurément mis fin à sa saison et anéanti son rêve de Coupe du monde.

    Selon l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, le joueur s’était blessé non pas lors d’un duel, mais en tirant au but : « C’était vraiment malheureux. Cela s’est produit pendant les tirs au but. C’était très, très malheureux et cela nous a tous surpris. »

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  • La sélection allemande pour la Coupe du monde 2026

    PosteJoueurClubNuméro
    GardienOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    GardienManuel NeuerFC Bayern Munich1
    MaisAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DéfenseurWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DéfenseurNathaniel BrownEintracht Francfort18 ans
    DéfenseurPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DéfenseurJoshua KimmichFC Bayern Munich6
    DéfenseFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DéfenseurAleksandar PavlovicFC Bayern Munich5
    DéfenseurDavid Raum (RB Leipzig)RB Leipzig22
    DéfenseAntonio Rüdiger (Real Madrid)Real Madrid2
    DéfenseNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DéfenseurAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DéfenseurJonathan TahFC Bayern Munich4
    DéfenseurMalick ThiawNewcastle United24 ans
    AttaquantNadiem Amiri, Mainz 05Mayence 0520 ans
    AttaquantMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    AttaquantLeon GoretzkaFC Bayern Munich8
    AttaquantKai HavertzFC Arsenal7
    AttaquantAssan OuedraogoRB Leipzig25 ans
    AttaquantJamie LewelingVfB Stuttgart9
    AttaquantJamal MusialaFC Bayern Munich10
    AttaquantLeroy SanéGalatasaray Istanbul19
    AttaquantDeniz UndavVfB Stuttgart26 ans
    AttaquantFlorian WirtzFC Liverpool17
    AttaquantNick WoltemadeNewcastle United11
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