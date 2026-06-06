Selon Nagelsmann, Karl sera « indisponible pendant quatre à six semaines, voire un peu plus ». Il pourrait donc également manquer la reprise de l'entraînement du FC Bayern le 20 juillet, au lendemain de la finale de la Coupe du monde.

Autre coup dur : le milieu de terrain Serge Gnabry avait subi le même sort mi-avril. Lors d’une séance d’entraînement du Bayern, le joueur de 30 ans avait subi une déchirure des adducteurs qui avait prématurément mis fin à sa saison et anéanti son rêve de Coupe du monde.

Selon l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, le joueur s’était blessé non pas lors d’un duel, mais en tirant au but : « C’était vraiment malheureux. Cela s’est produit pendant les tirs au but. C’était très, très malheureux et cela nous a tous surpris. »