Malen expulsé, Côme et la Roma se quittent sur un 0-0 : Gasperini à deux points de l’Inter et de la Lazio

Serie A, 6e journée
Côme-Roma 0-0
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Le choc, programmé dimanche à l'heure du déjeuner, se solde par le premier 0-0 de la saison, après 54 matches. À 12 h 30, le Côme de Cesc Fabregas doit se contenter d'un match nul et vierge au Sinigallia face à la Roma de Gian Piero Gasperini, dans cette rencontre comptant pour la sixième journée de Serie A, au retour de la trêve internationale. Elle oppose deux maîtres du football dans ce championnat et les deux équipes qui semblent les mieux placées pour devenir les principales rivales de l'Inter. Le carton rouge reçu par Malen à la 53e minute pour une vilaine intervention sur Kaiki fait sensation : il laisse la Roma à dix et privera le Néerlandais du prochain match à l'Olimpico contre le Genoa. Côme, qui restait sur une lourde défaite à Frosinone après trois victoires et deux nuls, se retrouve à cinq points de la tête et à trois de la Roma. Celle-ci avait fait match nul 2-2 contre l'Inter avant la trêve et reste à deux points. La Roma n'a jamais gagné à Côme lors des trois dernières saisons. Cette fois, elle est arrêtée par le poteau, touché en première période par Lorenzo Pellegrini.Mais ce sont bien l'Inter et la Lazio qui en profitent.