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Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Malen expulsé, Côme et la Roma se quittent sur un 0-0 : Gasperini à deux points de l’Inter et de la Lazio

Como vs Roma
Como
Roma
Serie A

Revivez avec nous en direct la troisième journée de Serie A.

Serie A, 6e journée

Côme-Roma 0-0

Buteurs : -



Le choc, programmé dimanche à l'heure du déjeuner, se solde par le premier 0-0 de la saison, après 54 matches. À 12 h 30, le Côme de Cesc Fabregas doit se contenter d'un match nul et vierge au Sinigallia face à la Roma de Gian Piero Gasperini, dans cette rencontre comptant pour la sixième journée de Serie A, au retour de la trêve internationale. Elle oppose deux maîtres du football dans ce championnat et les deux équipes qui semblent les mieux placées pour devenir les principales rivales de l'Inter. Le carton rouge reçu par Malen à la 53e minute pour une vilaine intervention sur Kaiki fait sensation : il laisse la Roma à dix et privera le Néerlandais du prochain match à l'Olimpico contre le Genoa. Côme, qui restait sur une lourde défaite à Frosinone après trois victoires et deux nuls, se retrouve à cinq points de la tête et à trois de la Roma. Celle-ci avait fait match nul 2-2 contre l'Inter avant la trêve et reste à deux points. La Roma n'a jamais gagné à Côme lors des trois dernières saisons. Cette fois, elle est arrêtée par le poteau, touché en première période par Lorenzo Pellegrini.Mais ce sont bien l'Inter et la Lazio qui en profitent.


  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS

    56' - Occasion pour Côme ! Diao remet à l'entrée de la surface pour Perrone, qui frappe mollement et gâche l'occasion.


    55' - LA ROMA À 10, MALEN EXPULSÉ ! La Roma se retrouve à dix : mauvaise intervention de Malen, le pied en avant, sur Kaiki.


    45'+1 - Wesley prend un très gros risque en heurtant Diao, lancé vers le but : pour Fabbri, il n'y a même pas faute, alors que le Brésilien aurait probablement mérité un carton rouge.


    33' - Gollini est encore décisif : il sort à la rencontre de Caqueret, lancé vers le but, et l'empêche de marquer.


    24' - Malen tente un geste de génie : il devance Butez à sa sortie, mais tire à côté après l'avoir éliminé.


    23' - Occasion pour Côme : Mancini perd le ballon à la relance, Caqueret le récupère et frappe de peu à côté.


    11' - Poteau de Pellegrini ! Koné sert le capitaine de la Roma, dont la frappe rasante du droit, de l'extérieur de la surface, heurte le montant à la gauche de Butez.


    7' - Côme répond aussitôt : un ballon en profondeur trouve Paz, seul face à Gollini, qui parvient à repousser la frappe de l'Argentin.


    6' - La Roma passe près de l'ouverture du score, mais Dybala manque une énorme occasion de faire 0-1 : Malen travaille un excellent ballon pour l'Argentin, qui, dans la surface et avec le but ouvert, frappe mollement dans les bras de Butez.

  • LA FEUILLE DE MATCH

    Côme-Roma 0-0

    Buteurs : -

    CÔME (4-2-3-1) : Butez ; Couto (Kempf à la 88e), Ramón, Chalobah, Kaiki ; Perrone (Milla à la 88e), Da Cunha (Baturina à la 78e) ; Caqueret (Jesus Rodriguez à la 66e), Paz, Diao (Addae à la 88e) ; Douvikas. Entraîneur : Fabregas.


    ROMA (3-4-2-1) : Gollini ; Mancini, Ndicka, Hermoso (Balerdi à la 60e) ; Wesley, De Roon, Koné (Lulli à la 89e), Molina ; Pellegrini (Soulè à la 46e), Dybala (Pisilli à la 89e) ; Malen. Entraîneur : Gasperini.


    Avertis : Diao (C), Kaiki (C), Koné (R), Soulé (R), Baturina (C).

    Expulsé : Malen (R)

    Passes décisives : -

    Arbitre : Fabbri

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