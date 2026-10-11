Malen expulsé, Côme et la Roma se quittent sur un 0-0 : Gasperini à deux points de l’Inter et de la Lazio

56' - Occasion pour Côme ! Diao remet à l'entrée de la surface pour Perrone, qui frappe mollement et gâche l'occasion.





55' - LA ROMA À 10, MALEN EXPULSÉ ! La Roma se retrouve à dix : mauvaise intervention de Malen, le pied en avant, sur Kaiki.





45'+1 - Wesley prend un très gros risque en heurtant Diao, lancé vers le but : pour Fabbri, il n'y a même pas faute, alors que le Brésilien aurait probablement mérité un carton rouge.





33' - Gollini est encore décisif : il sort à la rencontre de Caqueret, lancé vers le but, et l'empêche de marquer.





24' - Malen tente un geste de génie : il devance Butez à sa sortie, mais tire à côté après l'avoir éliminé.





23' - Occasion pour Côme : Mancini perd le ballon à la relance, Caqueret le récupère et frappe de peu à côté.





11' - Poteau de Pellegrini ! Koné sert le capitaine de la Roma, dont la frappe rasante du droit, de l'extérieur de la surface, heurte le montant à la gauche de Butez.





7' - Côme répond aussitôt : un ballon en profondeur trouve Paz, seul face à Gollini, qui parvient à repousser la frappe de l'Argentin.





6' - La Roma passe près de l'ouverture du score, mais Dybala manque une énorme occasion de faire 0-1 : Malen travaille un excellent ballon pour l'Argentin, qui, dans la surface et avec le but ouvert, frappe mollement dans les bras de Butez.