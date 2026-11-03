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Lors de l’assemblée des actionnaires de la Juventus, l’administrateur délégué du club Giovanni Carnevali s’est également exprimé sur les prochaines élections à la présidence de la FIGC, dont la date limite de dépôt des candidatures est fixée à demain : « Adriano Galliani et Giovanni Malagò sont deux personnalités de premier plan, dotées de grandes compétences. Le vote aura toutefois lieu le 14 décembre, nous avons donc tout le temps d’évaluer la situation et d’examiner aussi les programmes », rapporte Gazzetta.it.