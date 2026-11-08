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Joao Mario Fiorentina Juventus maniDAZN
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Main de Joao Mario, Marelli : « Il y avait penalty, le bras est trop écarté pour que la main soit considérée comme non sanctionnable. »

Fiorentina vs Juventus FC
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Luca Marelli, consultant en arbitrage de Dazn, a commenté après le match le contact du ballon avec la main de Joao Mario à la 79e minute de Fiorentina-Juventus, que l'arbitre Colombo n'a pas jugé passible d'un penalty : « Il ne fait aucun doute que ce geste est sanctionnable. La raison possible pour ne pas accorder le penalty est que le ballon est arrivé de manière inattendue, mais le bras est trop écarté pour que le geste ne soit pas sanctionné. »

  • Un penalty aussi pour Rocchi

    L’ancien désignateur des arbitres Gianluca Rocchi a ajouté sur le plateau : « D’habitude, lorsque le ballon arrive après avoir été touché par un coéquipier, on a tendance à ne pas sanctionner, mais ici, il me semble qu’il a le temps de réagir et de retirer son bras. »

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