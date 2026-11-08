Luca Marelli, consultant en arbitrage de Dazn, a commenté après le match le contact du ballon avec la main de Joao Mario à la 79e minute de Fiorentina-Juventus, que l'arbitre Colombo n'a pas jugé passible d'un penalty : « Il ne fait aucun doute que ce geste est sanctionnable. La raison possible pour ne pas accorder le penalty est que le ballon est arrivé de manière inattendue, mais le bras est trop écarté pour que le geste ne soit pas sanctionné. »