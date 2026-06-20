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Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Maguire, écarté de la Coupe du monde, distribue des vignettes à New York

H. Maguire
Angleterre
Coupe du monde

Le défenseur, non retenu pour la Coupe du monde en tant que joueur, a tout de même pris son envol vers les États-Unis.

Bien qu’il n’ait pas été retenu dans la sélection anglaise pour la Coupe du monde, Harry Maguire s’est offert un rôle de premier plan aux États-Unis. Le défenseur de Manchester United, qui avait jugé « choquante et dévastatrice » son exclusion de la liste du sélectionneur Thomas Tuchel, a été repéré à New York lors d’un événement promotionnel pour l’album Panini de la Coupe du monde, où il distribuait des stickers aux supporters.


  • En tournée aux États-Unis, le défenseur central anglais a participé au podcast de Gary Lineker, échangé avec les supporters de Manchester United à Times Square et accordé du temps à sa passion pour le golf. Loin des terrains, mais toujours sous les projecteurs, Maguire a vécu un été de star, bien différent de celui qu’il imaginait.

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