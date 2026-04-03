م’Bappé répond : a-t-il des regrets après le sacre du PSG en Ligue des champions après son départ ?

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a affirmé ne pas regretter son départ de son ancienne équipe, le Paris Saint-Germain, qui a été sacré champion de la Ligue des champions l’année suivante.

Malgré des titres importants remportés au cours de sa carrière, au premier rang desquels la Coupe du monde, Mbappé n’a pas encore gagné le trophée « aux grandes oreilles », malgré des chiffres individuels impressionnants en compétition continentale.

Mbappé a disputé sept saisons avec le Paris Saint-Germain entre 2017 et 2024, mais le club n’a pas réussi à remporter la Ligue des champions. L’année suivante, après son départ, le géant français a décroché le titre pour la première fois de son histoire.

De son côté, Mbappé n’a pas réussi à s’adjuger le titre continental avec le Real Madrid lors de sa première saison. Il cherche à briser la malédiction lors de la saison en cours : le club merengue a atteint les quarts de finale et affrontera le Bayern Munich plus tard au cours du mois de mars.

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