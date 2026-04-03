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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Loai Mohamed

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م’Bappé répond : a-t-il des regrets après le sacre du PSG en Ligue des champions après son départ ?

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Real Madrid vs Bayern Munich
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La star française parle de Ronaldo, Messi et Enrique… et révèle le poste le plus facile sur le terrain.

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a affirmé ne pas regretter son départ de son ancienne équipe, le Paris Saint-Germain, qui a été sacré champion de la Ligue des champions l’année suivante.

Malgré des titres importants remportés au cours de sa carrière, au premier rang desquels la Coupe du monde, Mbappé n’a pas encore gagné le trophée « aux grandes oreilles », malgré des chiffres individuels impressionnants en compétition continentale.

Mbappé a disputé sept saisons avec le Paris Saint-Germain entre 2017 et 2024, mais le club n’a pas réussi à remporter la Ligue des champions. L’année suivante, après son départ, le géant français a décroché le titre pour la première fois de son histoire.

De son côté, Mbappé n’a pas réussi à s’adjuger le titre continental avec le Real Madrid lors de sa première saison. Il cherche à briser la malédiction lors de la saison en cours : le club merengue a atteint les quarts de finale et affrontera le Bayern Munich plus tard au cours du mois de mars.

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  • Je suis arrivé à la fin de l’histoire

    Mbappé a déclaré, dans des propos accordés au podcast « The Bridge » et relayés par le journal espagnol « Mundo Deportivo » : « Si j’étais parti plus tôt et que l’équipe avait gagné, j’aurais peut-être gardé une certaine amertume ».

    Il a ajouté : « Mais quand je suis parti, j’ai eu le sentiment d’être arrivé au bout de l’histoire : 7 ans, durant lesquels j’ai tout fait, et il n’y avait plus rien qui justifie de continuer ».

    La star française a poursuivi : « Je suis arrivé en quarts de finale, en demi-finales et en finale… Et même lors de ma dernière saison, nous avons joué contre Dortmund et nous avons perdu, mais c’est un match que, si je le jouais 500 fois, je le gagnerais 499 fois ».

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  • Grand entraîneur

    Interrogé sur son ancien entraîneur Luis Enrique, il a répondu : « C’est un grand entraîneur, il dit franchement ce qu’il pense. Malheureusement, sa présence a coïncidé avec ma dernière année au Paris Saint-Germain, et ma dernière saison a été comme un voyage plein de hauts et de bas ».

    Mbappé a expliqué : « Je n’ai pas vraiment pu prendre du plaisir à travailler avec lui. Le premier mois, je n’entrais pas dans ses plans, et après avoir pris la décision de partir, j’ai à peine joué en championnat au cours des quatre derniers mois. Je l’ai apprécié seulement en tant qu’amoureux du football et sur le plan tactique, parce que j’adore ce jeu. Mais dans ma situation à l’époque, je n’ai pas pu en profiter réellement. C’est un entraîneur qui possède de grandes connaissances du football ».

  • Zidane puis Ronaldo

    Interrogé sur son modèle dans le football, l’attaquant français a révélé : « Mon premier modèle a été (Zinédine) Zidane, puis Cristiano Ronaldo est venu après lui. »

    Il a poursuivi : « En tant qu’attaquant, Cristiano a montré toutes les facettes possibles, car il possède plusieurs versions de lui-même et sait tout faire. »

  • دéguisement de Messi

    Quant à Lionel Messi, il a déclaré : « C’est un truc de dingue… On ne peut pas le comparer à Neymar. Messi fait tout parfaitement. »

    Et Mbappé a raconté : « Je vais te raconter une situation : on s’entraînait à la finition à Paris, Neymar et moi étions les meilleurs, on a marqué 6 ou 7 buts sur 10, mais lui a tiré 9 fois et a marqué 9 buts exactement identiques, tous avec la même précision. Je regardais le gardien comme pour dire : “Tu ne vois pas ce qui se passe ?” C’est abusé. »

  • أسهل poste sur le terrain

    On a demandé à Mbappé : « Quel est le poste le plus facile au football ? », et il a répondu : « À mon avis, c’est le défenseur central. »

    La star du Real Madrid a expliqué sa réponse en disant : « Tu es protégé de tous les côtés, et tu peux même jouer dans une défense à trois. »

    Il a conclu : « C’est le seul poste où l’on voit des joueurs de 40 ans qui jouent encore en Europe et au plus haut niveau. Un attaquant à cet âge, c’est fini. »