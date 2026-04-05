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Luka Vuskovic laisse entrevoir la possibilité de rester à Tottenham malgré les rumeurs de transfert vers Barcelone
Un avenir prometteur dans le nord de Londres
Vuskovic a confirmé ses intentions lors d'une interview accordée au quotidien allemand *Frankfurter Allgemeine Zeitung*. Âgé de 19 ans, il perfectionne actuellement son jeu en prêt à Hambourg, en Bundesliga, où ses performances exceptionnelles ont attiré l'attention. Le jeune joueur avait initialement accepté de rejoindre les Spurs en provenance du Hajduk Split l'été dernier, mais il a passé la saison actuelle à perfectionner ses compétences à l'étranger. Son rendement a été remarquablement élevé pour un défenseur central, avec cinq buts marqués en 25 apparitions. Ce sens du but, combiné à sa présence défensive, prouve que sa cote monte en flèche sur le continent.
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Vuskovic réagit aux rumeurs de transfert
Abordant directement les rumeurs concernant son avenir, Vuskovic s'est montré réaliste quant au marché des transferts, tout en soulignant son engagement à long terme. Le défenseur a apporté exactement le réconfort dont le club a besoin en ce moment. « Dans le football, on ne sait jamais », a déclaré Vuskovic. « Ça pourrait arriver l'année prochaine, ou dans dix ans. Je ne veux rien promettre à personne. À l'issue de cette saison, je serai de nouveau joueur de Tottenham. J'ai un contrat là-bas jusqu'en 2030. » Cet engagement total met fin aux craintes qu'il puisse chercher à partir définitivement ailleurs avant d'avoir fait ses débuts en compétition pour son club d'origine.
Remaniement défensif pour De Zerbi
Le retour du jeune défenseur central apportera un coup de pouce crucial à De Zerbi, alors que Tottenham s'apprête à vivre un été mouvementé. La défense devrait être très différente la saison prochaine, le vétéran Ben Davies étant susceptible de partir à l'expiration de son contrat. Davies est écarté des terrains pour le reste de la saison en raison d'une fracture de la cheville. De plus, le club est menacé d'une relégation surprise, ce qui jette le doute sur l'avenir du duo vedette Cristian Romero et Micky van de Ven. Cette incertitude est aggravée par un vif intérêt venant de l'étranger. Romero est fortement pressenti pour rejoindre l'Atlético de Madrid, tandis que Van de Ven suscite un vif intérêt de la part des géants espagnols, Barcelone l'ayant placé en tête de ses priorités aux côtés du Real Madrid. Si les Spurs doivent se séparer de leurs internationaux confirmés, ils auront besoin que Vuskovic soit immédiatement opérationnel. Pour l'instant, l'adolescent se concentre sur la fin de saison avant l'expiration de son prêt le 30 juin.
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Quelle est la prochaine étape pour Tottenham ?
Tottenham occupe la 17e place de la Premier League avec 30 points, à seulement un point de la zone de relégation. De Zerbi doit affronter un calendrier difficile, à commencer par le déplacement à Sunderland le 12 avril. Des matchs à ne pas manquer contre les Wolverhampton Wanderers et Leeds United l'attendent, ainsi que des rencontres délicates contre Aston Villa et Chelsea, avant de terminer contre Everton le 24 mai. Chaque point est crucial.