Luka Vuskovic laisse entrevoir la possibilité de rester à Tottenham malgré les rumeurs de transfert vers Barcelone

Le retour du jeune défenseur central apportera un coup de pouce crucial à De Zerbi, alors que Tottenham s'apprête à vivre un été mouvementé. La défense devrait être très différente la saison prochaine, le vétéran Ben Davies étant susceptible de partir à l'expiration de son contrat. Davies est écarté des terrains pour le reste de la saison en raison d'une fracture de la cheville. De plus, le club est menacé d'une relégation surprise, ce qui jette le doute sur l'avenir du duo vedette Cristian Romero et Micky van de Ven. Cette incertitude est aggravée par un vif intérêt venant de l'étranger. Romero est fortement pressenti pour rejoindre l'Atlético de Madrid, tandis que Van de Ven suscite un vif intérêt de la part des géants espagnols, Barcelone l'ayant placé en tête de ses priorités aux côtés du Real Madrid. Si les Spurs doivent se séparer de leurs internationaux confirmés, ils auront besoin que Vuskovic soit immédiatement opérationnel. Pour l'instant, l'adolescent se concentre sur la fin de saison avant l'expiration de son prêt le 30 juin.