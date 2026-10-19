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Luis Enrique s’exprime sur une inquiétude majeure du PSG avant le choc contre Barcelone
Des difficultés sur penalty
Le PSG est confronté à un problème préoccupant sur penalty malgré ses bons résultats récents. Après les échecs successifs de Doue, Torres et Dembele dans cet exercice, l’entraîneur Enrique a reconnu ouvertement que son effectif ne comptait actuellement aucun véritable spécialiste des penalties.
Si le PSG continue de gagner, son incapacité à transformer ses penalties devient une tendance de plus en plus visible. Dembele est le dernier en date à avoir échoué, peu après son entrée en jeu lors de la victoire 3-1 contre Strasbourg.
Quelques jours plus tôt, en Ligue des champions, un autre penalty manqué avait déjà attiré l’attention. Torres n’avait pas réussi à transformer le sien lors de l’impressionnante victoire 4-2 du PSG contre Manchester City.
- AFP
L’aveu sincère d’Enrique
Interrogé sur la récente série de penalties manqués, Enrique n’a pas éludé la question. L’entraîneur espagnol a reconnu le problème tout en réaffirmant sa confiance dans les qualités de son effectif.
« C’est une statistique un peu difficile à juger, a expliqué Enrique, cité par InfoMercato. Mais chaque fois que nous avons disputé une finale, nous avions des tireurs de qualité. Nous avons beaucoup de joueurs capables de tirer les penalties, mais il est vrai qu’il nous manque un spécialiste. »
Il a toutefois ajouté que l’équipe disposait toujours d’options malgré l’absence d’un spécialiste attitré : « Avec Vitinha, Ousmane et d’autres, nous avons néanmoins plusieurs solutions. »
Anciens spécialistes absents
Le PSG a déjà montré son efficacité sur penalty, notamment lors de sa récente victoire contre Arsenal en finale de la Ligue des champions. Au cours de la séance de tirs au but décisive, Goncalo Ramos, Doue, Achraf Hakimi et Lucas Beraldo ont tous transformé leur tentative. Seul Nuno Mendes a échoué.
Cependant, le départ estival de Ramos à l'AC Milan a privé Enrique d'une option fiable. D'autres stars offensives éprouvent également des difficultés : Khvicha Kvaratskhelia a récemment manqué un penalty avec la Géorgie contre l'Irlande du Nord en Ligue des nations.
Doue a lui aussi manqué un penalty lors d'une victoire 3-1 contre Le Mans, même si Beraldo a transformé le sien dans ce même match. Jusqu'ici, ces trois penalties manqués n'ont coûté aucun point au club de la capitale, qui a remporté les trois rencontres.
- AFP
Le test face à Barcelone se profile
La pression s’accentue sur le PSG, qui doit résoudre ses problèmes sur penalty avant un choc majeur de Ligue des champions face au FC Barcelone. Dans les rencontres européennes à fort enjeu, gâcher de telles occasions sur penalty peut s’avérer désastreux.
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