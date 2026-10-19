Le PSG est confronté à un problème préoccupant sur penalty malgré ses bons résultats récents. Après les échecs successifs de Doue, Torres et Dembele dans cet exercice, l’entraîneur Enrique a reconnu ouvertement que son effectif ne comptait actuellement aucun véritable spécialiste des penalties.

Si le PSG continue de gagner, son incapacité à transformer ses penalties devient une tendance de plus en plus visible. Dembele est le dernier en date à avoir échoué, peu après son entrée en jeu lors de la victoire 3-1 contre Strasbourg.

Quelques jours plus tôt, en Ligue des champions, un autre penalty manqué avait déjà attiré l’attention. Torres n’avait pas réussi à transformer le sien lors de l’impressionnante victoire 4-2 du PSG contre Manchester City.