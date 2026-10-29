Lors de ses premières sorties, Ramos est souvent resté muet, mais ses prestations ont toujours été au rendez-vous : de superbes passes décisives contre Lecce, de l’abnégation contre la Lazio. La question de son positionnement sur le terrain demeure : Amorim doit le rapprocher de la surface de réparation. Utilisé comme meneur de jeu, Ramos n’apporte pas de bonus à l’AC Milan. Bien au contraire.

Contre Bologne, une statistique inquiète encore davantage : Ramos n’a pas tiré une seule fois au but. Contre l’Udinese, lors de la journée précédente, il ne l’avait fait qu’une fois. Ce sont des statistiques de défenseur central, certainement pas celles de l’unique fer de lance offensif de l’équipe. Le problème ne peut pas s’expliquer uniquement par des performances du joueur en deçà de son niveau habituel : il tient aussi à un sérieux malentendu tactique qu’il n’est désormais plus possible de sous-estimer.