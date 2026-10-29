Zéro tir en direction du but de Bologne. Et cette fois, même sa prestation ne le sauve pas. Goncalo Ramos a été l’un des pires joueurs sur le terrain lors de la lourde défaite de l’AC Milan contre Bologne à San Siro. Peut-être même le pire, avec de Winter. Car il n’a jamais tiré au but, pas même par accident, et a vite fini par perdre patience face au traitement que lui réservaient les défenseurs adverses.
Loin du but et nerveux, Ramos est désormais un sujet de préoccupation pour l’AC Milan d’Amorim
Nervosité liée à la disette de buts
Déjà face à l’Udinese, Ramos avait dépensé beaucoup d’énergie à se plaindre auprès de l’arbitre du traitement que lui réservaient les défenseurs adverses. Hier soir, une scène similaire s’est produite, mais sa protestation a été plus vive, certainement plus ostensible. Comme s’il voulait évacuer une frustration toujours plus forte : Ramos n’a inscrit que 2 buts en championnat, dont un sur penalty. C’est peu, beaucoup trop peu pour le joueur le mieux payé de l’histoire de l’AC Milan.
AMORIM DOIT RÉSOUDRE LE PROBLÈME
Lors de ses premières sorties, Ramos est souvent resté muet, mais ses prestations ont toujours été au rendez-vous : de superbes passes décisives contre Lecce, de l’abnégation contre la Lazio. La question de son positionnement sur le terrain demeure : Amorim doit le rapprocher de la surface de réparation. Utilisé comme meneur de jeu, Ramos n’apporte pas de bonus à l’AC Milan. Bien au contraire.
Contre Bologne, une statistique inquiète encore davantage : Ramos n’a pas tiré une seule fois au but. Contre l’Udinese, lors de la journée précédente, il ne l’avait fait qu’une fois. Ce sont des statistiques de défenseur central, certainement pas celles de l’unique fer de lance offensif de l’équipe. Le problème ne peut pas s’expliquer uniquement par des performances du joueur en deçà de son niveau habituel : il tient aussi à un sérieux malentendu tactique qu’il n’est désormais plus possible de sous-estimer.
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