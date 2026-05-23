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Liverpool s’apprête à finaliser le recrutement d’un milieu de terrain colombien de 17 ans, sous un contrat à long terme
Un jeune espoir très prometteur s’apprête à rejoindre Anfield.
Liverpool a rapidement finalisé le recrutement du jeune prodige colombien Samuel Martinez, issu de l’Atlético Nacional. Ce milieu offensif de 17 ans s’est imposé comme l’un des talents les plus convoités de la planète football grâce à une série de performances remarquables sur la scène internationale.
Le montant du transfert s’élèverait à environ 740 000 £, preuve de l’engagement des Reds à prospecter les marchés mondiaux à la recherche de jeunes talents d’élite. Martinez avait attiré l’attention des recruteurs lors du Championnat d’Amérique du Sud des moins de 17 ans, où il a joué un rôle déterminant en menant son pays à la victoire continentale, en débutant cinq des six matchs et en délivrant trois passes décisives cruciales.
Devancer l'élite pour obtenir sa signature
Liverpool a remporté la course pour s’attacher les services du milieu de terrain, mais le club n’était pas le seul en lice. Le Borussia Dortmund et le FC Barcelone étaient également sur le coup. L’attrait d’Anfield et de la Premier League a toutefois été déterminant pour le jeune joueur.
Selon le journaliste colombien Pipe Sierra, Paul Joyce et le site The Athletic, Martinez s’apprête à signer un contrat de cinq ans avec le club de Merseyside. L’accord inclut une clause de revente au profit de l’Atlético Nacional, qui percevra donc une part des éventuelles plus-values en cas de transfert futur du joueur.
L’arrivée est prévue pour l’été 2027.
Bien que l’accord soit conclu, les supporters de Liverpool devront faire preuve de patience avant de voir Martinez revêtir le maillot rouge. En vertu de la réglementation sur le recrutement des joueurs étrangers mineurs, le transfert ne sera officialisé qu’après son anniversaire, l’année prochaine. Son arrivée à Liverpool est donc programmée pour l’été 2027.
D’ici là, le meneur de jeu droitier restera à l’Atlético Nacional pour poursuivre sa progression. Il évolue actuellement au sein de l’équipe U20 du club, où il peaufine les qualités physiques et la discipline tactique nécessaires pour réussir en Angleterre.
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La nouvelle stratégie de recrutement
Le recrutement de Martinez s’inscrit dans une stratégie plus large adoptée par Liverpool sous son système de recrutement actuel. Le club cherche de plus en plus à contourner les marchés européens traditionnels pour dénicher des talents en Amérique du Sud et en Afrique, comme l’illustrent les arrivées récentes des jeunes espoirs sénégalais Mor Talla Ndiaye et Sidy Barhama Ndiaye, souvent cités.
Une fois arrivé sur les bords de la Mersey, Martinez devrait intégrer l’équipe des moins de 18 ans afin de s’acclimater au football anglais. Il viendra renforcer un vivier de talents déjà composé de jeunes prometteurs comme Erik Farkas et AJ Yeguo, alors que les Reds cherchent à constituer un réservoir durable de talents pour l’équipe première dans les années à venir.