Liverpool a rapidement finalisé le recrutement du jeune prodige colombien Samuel Martinez, issu de l’Atlético Nacional. Ce milieu offensif de 17 ans s’est imposé comme l’un des talents les plus convoités de la planète football grâce à une série de performances remarquables sur la scène internationale.

Le montant du transfert s’élèverait à environ 740 000 £, preuve de l’engagement des Reds à prospecter les marchés mondiaux à la recherche de jeunes talents d’élite. Martinez avait attiré l’attention des recruteurs lors du Championnat d’Amérique du Sud des moins de 17 ans, où il a joué un rôle déterminant en menant son pays à la victoire continentale, en débutant cinq des six matchs et en délivrant trois passes décisives cruciales.