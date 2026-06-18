L'équipe d'Andoni Iraola a franchi un cap décisif dans le dossier Diomande en déposant une première offre de 100 millions d'euros. D'après Sky Sports, cette proposition comprend un fixe de 90 millions d'euros et 10 millions d'euros de bonus liés aux performances, le club de Premier League souhaitant renforcer son attaque avec l'un des jeunes talents les plus prometteurs du continent.

Selon Fabrizio Romano, le RB Leipzig a déjà officiellement rejeté cette première approche. Le club allemand campe sur ses positions et réclame un montant nettement plus élevé : selon plusieurs sources, il faudrait atteindre 120 millions d’euros pour espérer le convaincre de lâcher prise. Alors que Leipzig tente toujours de retenir le joueur en lui proposant une augmentation de salaire et une prolongation de contrat assortie d’une clause libératoire, le club s’attend pleinement à ce que le Paris Saint-Germain et d’autres grands clubs se lancent officiellement dans la course, affirmant qu’il faudra une somme extraordinaire pour le faire changer d’avis.



