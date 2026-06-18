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Liverpool propose 100 millions d'euros pour Yan Diomande, tandis que le PSG risque de passer à côté de la star du RB Leipzig
Les géants d’Anfield mettent à l’épreuve la détermination de Leipzig
L'équipe d'Andoni Iraola a franchi un cap décisif dans le dossier Diomande en déposant une première offre de 100 millions d'euros. D'après Sky Sports, cette proposition comprend un fixe de 90 millions d'euros et 10 millions d'euros de bonus liés aux performances, le club de Premier League souhaitant renforcer son attaque avec l'un des jeunes talents les plus prometteurs du continent.
Selon Fabrizio Romano, le RB Leipzig a déjà officiellement rejeté cette première approche. Le club allemand campe sur ses positions et réclame un montant nettement plus élevé : selon plusieurs sources, il faudrait atteindre 120 millions d’euros pour espérer le convaincre de lâcher prise. Alors que Leipzig tente toujours de retenir le joueur en lui proposant une augmentation de salaire et une prolongation de contrat assortie d’une clause libératoire, le club s’attend pleinement à ce que le Paris Saint-Germain et d’autres grands clubs se lancent officiellement dans la course, affirmant qu’il faudra une somme extraordinaire pour le faire changer d’avis.
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Le PSG à la traîne dans la course aux transferts
Si le PSG reste en course, le champion de France n’a pas encore déposé d’offre officielle auprès du RB Leipzig, attendant que Diomande confirme sa destination préférée. Pour autant, le club parisien part avec un handicap : Liverpool possède actuellement une avance confortable grâce à une proposition financière déjà bien supérieure.
Selon The Athletic, le club de la capitale serait actuellement distancé sur le plan des conditions personnelles proposées à l’attaquant. Liverpool se trouve donc en pole position, tout en gardant à l’esprit d’autres options au cas où un accord s’avérerait impossible.
Le RB Leipzig est déterminé à conserver son jeune prodige Diomande.
À la Red Bull Arena, les dirigeants ne cèdent pas à la pression des prétendants et gardent leur joyau, devenu indispensable à l’attaque du club. Le club allemand veut absolument conserver Diomande et travaille activement à prolonger son contrat pour assurer son avenir à long terme.
Sa valeur marchande a flambé grâce à une saison exceptionnelle avec Leipzig en Bundesliga : un seul match manqué pour cause de sélection nationale, 12 buts marqués et 9 passes décisives en 33 rencontres, soit un rôle clé dans la troisième place et la qualification en Ligue des champions.
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Les exploits en Coupe du monde font grimper les prix
Actuellement sous les couleurs de la Côte d’Ivoire à la Coupe du monde de cet été, Diomandé a justifié l’immense engouement dont il fait l’objet en étant titularisé dimanche lors du match d’ouverture de son équipe nationale contre l’Équateur. Le jeune joueur de 19 ans a livré une performance époustouflante qui a encore fait grimper sa valeur sur le marché, mettant pleinement en valeur ses qualités techniques exceptionnelles et sa vitesse fulgurante sur les deux ailes.
Positionné d’abord sur l’aile droite puis passé à gauche, l’adolescent a constamment tourmenté la défense équatorienne, se montrant le joueur le plus dangereux sur la pelouse et guidant la Côte d’Ivoire vers une victoire cruciale 1-0. Son énergie et sa créativité illustrent parfaitement le départ fulgurant de sa carrière professionnelle.