Liverpool a été placé en état d’alerte maximale concernant la disponibilité du défenseur de Barcelone Kounde. Selon Football Insider, le club de Premier League a été informé qu’une offre de 60 millions de livres sterling (71 M€) pourrait suffire pour s’attacher ses services.

Le Français a vu son statut au Barça considérablement s’affaiblir ces derniers mois. Autrefois considéré comme un élément intouchable, le défenseur fait désormais face à un avenir incertain sous la direction de l’entraîneur Flick.

Si 60 millions de livres restent un engagement financier conséquent, l’établissement d’un prix de départ clair constitue une avancée majeure. Cela signale la volonté du Barça de négocier pour un joueur qui semblait auparavant totalement intransférable.