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Liverpool prépare une offensive choc de 60 M£ pour un défenseur du FC Barcelone en disgrâce
Liverpool s'intéresse à une star du Barça mise à l'écart
Liverpool a été placé en état d’alerte maximale concernant la disponibilité du défenseur de Barcelone Kounde. Selon Football Insider, le club de Premier League a été informé qu’une offre de 60 millions de livres sterling (71 M€) pourrait suffire pour s’attacher ses services.
Le Français a vu son statut au Barça considérablement s’affaiblir ces derniers mois. Autrefois considéré comme un élément intouchable, le défenseur fait désormais face à un avenir incertain sous la direction de l’entraîneur Flick.
Si 60 millions de livres restent un engagement financier conséquent, l’établissement d’un prix de départ clair constitue une avancée majeure. Cela signale la volonté du Barça de négocier pour un joueur qui semblait auparavant totalement intransférable.
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Kounde subit une baisse drastique de son temps de jeu
La situation de Kounde en Catalogne s’est rapidement détériorée au cours de l’exercice actuel. Le joueur de 27 ans n’a disputé que quatre matches de Liga jusqu’à présent cette saison. Plus inquiétant encore pour l’international français, sa récente période passée sur la touche. Il est resté cloué sur le banc, sans entrer en jeu, lors des trois derniers matches de championnat de Barcelone.
Ce manque de temps de jeu alarmant a inévitablement alimenté les spéculations sur un transfert. En outre, les contraintes financières et salariales bien documentées du Barça font de Kounde un candidat de premier plan à un sacrifice afin d’équilibrer les comptes.
Évaluer la crise des blessures défensives de Liverpool
Depuis son arrivée en provenance de Séville en 2022, Kounde est très apprécié à Barcelone, avec 193 apparitions sous le maillot du club. Sa capacité à évoluer avec aisance aussi bien au poste d’arrière droit que de défenseur central en fait un profil très attractif pour de potentiels prétendants.
L’intérêt de Liverpool intervient à un moment où le club fait face à de sérieuses incertitudes sur le côté droit de sa défense. Conor Bradley devrait, selon certaines informations, être indisponible jusqu’à l’année prochaine en raison d’une blessure, tandis que Jeremie Frimpong peine à avoir un impact convaincant.
En outre, Ronald Araujo a été recruté en prêt en provenance de Barcelone durant l’été, mais Liverpool n’a pas encore décidé de son avenir à long terme. Avec un possible départ de Joe Gomez d’Anfield à la fin de la saison, des renforts sont nécessaires de toute urgence.
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Évaluer un énorme investissement de 60 M£
Malgré un intérêt manifeste, aucune négociation formelle n’a eu lieu entre Liverpool et le Barça à ce stade. Les dirigeants d’Anfield doivent désormais déterminer si dépenser 60 M£ pour Kounde est la solution la plus judicieuse à leurs problèmes défensifs. Cependant, le contexte de ce transfert potentiel a incontestablement changé. Le rôle réduit de Kounde sous les ordres de Flick a créé une véritable opportunité sur le marché.
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