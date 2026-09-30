Liverpool suit de près le jeune Mexicain Mora, alors qu’il se rapproche d’un possible transfert en Europe l’été prochain. Le milieu offensif de 17 ans suscite un vif intérêt de la part de plusieurs des plus grands clubs du continent.

Le club de Premier League surveille activement sa progression au Club Tijuana. Selon Football Insider, un transfert en janvier est considéré comme difficile, ce qui signifie qu’un départ l’été est bien plus probable. Le club de Liga MX prévoirait de se séparer de son joueur vedette à la fin de la saison actuelle. Ce calendrier donne à Liverpool l’occasion de planifier soigneusement son approche pour l’adolescent.