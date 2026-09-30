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Liverpool prépare une énorme offensive sur le marché des transferts pour un prodige mexicain de 17 ans
Liverpool suit la pépite mexicaine
Liverpool suit de près le jeune Mexicain Mora, alors qu’il se rapproche d’un possible transfert en Europe l’été prochain. Le milieu offensif de 17 ans suscite un vif intérêt de la part de plusieurs des plus grands clubs du continent.
Le club de Premier League surveille activement sa progression au Club Tijuana. Selon Football Insider, un transfert en janvier est considéré comme difficile, ce qui signifie qu’un départ l’été est bien plus probable. Le club de Liga MX prévoirait de se séparer de son joueur vedette à la fin de la saison actuelle. Ce calendrier donne à Liverpool l’occasion de planifier soigneusement son approche pour l’adolescent.
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Les grands clubs se disputent l’étoile montante
Les performances impressionnantes de Mora l’ont placé en bonne position sur les radars des plus grands clubs européens. Le Real Madrid, Barcelone, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich suivraient tous le talentueux milieu de terrain.
Liverpool pourrait faire face à une concurrence considérable s’il décide d’intensifier sa poursuite dans les mois à venir. Le club suit Mora depuis son émergence à Tijuana, mais sa réputation grandissante signifie qu’il n’est pas le seul à l’admirer.
L’adolescent a réalisé un début de campagne de Liga MX remarquablement solide. Il a déjà inscrit cinq buts et délivré une passe décisive en seulement sept apparitions avec son club formateur.
Tijuana assure son avenir avec un nouveau contrat
Ses performances exceptionnelles sur la scène nationale n’ont fait qu’accroître l’intérêt pour ses services à travers l’Europe. Cette forme remarquable place Tijuana dans une position particulièrement favorable pour négocier une indemnité de transfert potentiellement lucrative.
Le club mexicain considérerait l’été prochain comme le moment idéal pour obtenir un important accord financier pour son joueur issu du centre de formation. Il a récemment protégé sa valeur en obtenant sa signature sur un nouveau contrat de longue durée. Le contrat actuel de Mora court jusqu’en 2029, ce qui donne à Tijuana un levier maximal dans toute future négociation.
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Les règles de la FIFA retardent un transfert vers l’Europe
L’âge du jeune joueur a joué un rôle important dans la définition de ses perspectives immédiates de transfert. Le règlement de la FIFA lui interdit strictement de rejoindre un club européen avant d’avoir 18 ans, le 14 octobre.
Cette restriction stricte signifie que Liverpool et ses rivaux pourraient devoir attendre l’été prochain pour passer sérieusement à l’action. Ce délai imposé donne aux clubs concurrents largement le temps de renforcer leur intérêt.
La décision de Tijuana de viser un départ durant l’été pourrait offrir à Liverpool une fenêtre claire pour tenter de conclure un accord. Cependant, l’avenir de Mora reste incertain, et le club devrait continuer à suivre ses progrès avant le prochain mercato.
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