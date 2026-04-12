Liverpool et Chelsea s’affrontent pour s’attacher les services d’une pépite française

Un joyau français enflamme le mercato estival tant attendu, alors que les cadors de la Premier League, notamment Liverpool et Chelsea, se livrent une lutte acharnée pour s’attacher ses services.

Après la crise entre le Maroc et le Sénégal, l’Afrique se transforme durablement.

Coup dur pour le Bayern Munich, qui perd sa star face au Real Madrid.

De La Masia aux tribunes, que devient Hamza Abdelkarim ?

Le Paris Saint-Germain devance le FC Barcelone



Elie Junior Croby, l’attaquant de Bournemouth, s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs du football européen grâce à ses performances remarquables cette saison, dont son but décisif lors de la victoire surprise contre Arsenal, qui porte son total à 10 réalisations en championnat.

Âgé de 19 ans, l’international français s’est rapidement imposé depuis son arrivée chez les Cherries l’été dernier, et pourrait donc suivre la voie des nombreux cadres partis ces derniers mois.

La finale de la CAN entre le Maroc et le Sénégal sera-t-elle rejouée ? Un expert juridique met fin à la polémique.

L’Ahly du Caire aurait trouvé le successeur d’Aliou Diang

Surnommé le « nouveau De Bruyne », le joueur attise la rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

Messages codés à la FIFA… Une escalade qui menace la Coupe du monde 2026.