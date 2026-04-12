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Karim Malim

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Liverpool et Chelsea s’affrontent pour s’attacher les services d’une pépite française

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E. Kroupi
Angleterre
France

Un deal se négocie dans l’ombre

Un joyau français enflamme le mercato estival tant attendu, alors que les cadors de la Premier League, notamment Liverpool et Chelsea, se livrent une lutte acharnée pour s’attacher ses services.

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Le Paris Saint-Germain devance le FC Barcelone

Elie Junior Croby, l’attaquant de Bournemouth, s’est imposé comme l’un des talents les plus prometteurs du football européen grâce à ses performances remarquables cette saison, dont son but décisif lors de la victoire surprise contre Arsenal, qui porte son total à 10 réalisations en championnat.

Âgé de 19 ans, l’international français s’est rapidement imposé depuis son arrivée chez les Cherries l’été dernier, et pourrait donc suivre la voie des nombreux cadres partis ces derniers mois.

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L’Ahly du Caire aurait trouvé le successeur d’Aliou Diang

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    Un vif intérêt et des initiatives précoces

    Selon le site britannique « CaughtOffside », Liverpool et Chelsea s’intéresseraient de très près à Krupki en vue du prochain mercato estival et examineraient déjà les modalités de ce transfert avec attention.

    Selon le média, Liverpool aurait même déjà lancé les premières démarches, s’appuyant sur les bonnes relations entre son directeur sportif Richard Hughes et son ancien club, Bournemouth, afin de faciliter l’ouverture des négociations, séduit par les performances remarquables du joueur.

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    Une performance remarquable qui fait grimper la valeur

    Krupki a réalisé une performance de premier plan face à Arsenal. Non content d’ouvrir le score, il a brillé par sa justesse technique, avec 12 passes réussies sur 13, tout en apportant un précieux soutien défensif. Ce match complet atteste d’une maturité déjà élevée.

    Une telle capacité à briller dans les grands rendez-vous renforce sa valeur marchande, les clubs surveillant de près les performances individuelles lors des rencontres décisives au moment de prendre des décisions d’achat.

  • Bournemouth v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chelsea en a fait sa priorité absolue.

    Chelsea poursuit sa stratégie de recrutement des meilleurs jeunes talents mondiaux et, selon plusieurs sources, Krobé serait l’une de ses principales cibles offensives pour le mercato estival.

    Les Blues souhaitent renforcer leur ligne d’attaque, certains éléments affichant un niveau de forme en berne ; la venue d’un avant-poste prometteur comme Krobie apparaît donc comme un choix stratégique pour l’avenir.

  • Wolverhampton Wanderers v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Prix de la transaction et concurrence potentielle

    Selon les dernières rumeurs, Bournemouth accepterait de laisser partir son joueur pour un montant estimé entre 55 et 60 millions de livres sterling, une indemnité susceptible d’attirer les cadors européens au vu de son potentiel et de son jeune âge.

    Si le Paris Saint-Germain a été cité, l’intérêt du club français paraît moins pressant que celui de Liverpool et Chelsea.

    D’autres formations pourraient toutefois entrer dans la course au cours des prochaines semaines, tant Krupy s’impose comme l’un des meilleurs talents offensifs du continent.