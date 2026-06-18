Liverpool a frappé fort sur le marché des transferts en activant la clause libératoire de 40 millions d’euros (34,6 millions de livres sterling) inscrite dans le contrat de Muñoz, selon la BBC. L’ailier d’Osasuna, l’un des joueurs les plus en vue de la Liga, s’apprête ainsi à rejoindre le géant de la Premier League.

Les discussions se sont accélérées afin d’éviter une guerre des enchères, Liverpool ayant même dépêché son staff médical aux États-Unis, où l’international espagnol participe à la Coupe du monde, pour finaliser les dernières étapes du transfert. Les Reds devancent ainsi Newcastle, qui avait fait de Muñoz l’une de ses priorités pour renforcer son attaque.







