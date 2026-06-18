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Liverpool a activé la clause libératoire de 34 millions de livres sterling de Victor Muñoz, devançant ainsi Newcastle dans la course à l’ailier d’Osasuna
Liverpool agit rapidement pour recruter Muñoz
Liverpool a frappé fort sur le marché des transferts en activant la clause libératoire de 40 millions d’euros (34,6 millions de livres sterling) inscrite dans le contrat de Muñoz, selon la BBC. L’ailier d’Osasuna, l’un des joueurs les plus en vue de la Liga, s’apprête ainsi à rejoindre le géant de la Premier League.
Les discussions se sont accélérées afin d’éviter une guerre des enchères, Liverpool ayant même dépêché son staff médical aux États-Unis, où l’international espagnol participe à la Coupe du monde, pour finaliser les dernières étapes du transfert. Les Reds devancent ainsi Newcastle, qui avait fait de Muñoz l’une de ses priorités pour renforcer son attaque.
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Newcastle se trouve contraint de explorer d’autres options.
Newcastle avait fait de Muñoz sa priorité offensive après le départ d’Anthony Gordon vers Barcelone. Le club était déjà en discussions avancées pour un éventuel transfert lorsque Liverpool est entré dans la course.
En décidant de régler l’intégralité de sa clause libératoire, les Reds ont immédiatement pris l’avantage. Liverpool est intervenu directement auprès du joueur, court-circuitant les négociations avec Osasuna et s’assurant un atout décisif dans la course à sa signature. Newcastle, de son côté, doit désormais se tourner vers d’autres options pour renforcer son effectif et réinvestir les fonds générés par le départ de Gordon.
Une recrue phare pour le nouveau projet d’Iraola
Si le transfert se concrétise sans accroc, Muñoz deviendra la première recrue de l’ère Iraola à Liverpool, l’Espagnol ayant été nommé entraîneur principal en début de mois.
Âgé de 22 ans, le joueur correspond parfaitement au profil recherché par le technicien basque. Sa vitesse, son habileté balle au pied et sa polyvalence offensive doivent offrir à Liverpool une nouvelle dimension offensive, tandis que l’entraîneur commence à façonner son effectif selon ses idées. Munoz possède par ailleurs une expérience internationale grandissante, ayant été inclus dans la sélection espagnole pour la Coupe du monde.
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La confirmation officielle est imminente.
Le transfert est sur le point d’être finalisé : les examens médicaux seront effectués alors que Muñoz reste aux États-Unis avec la sélection espagnole. Une fois ces formalités accomplies, Liverpool devrait officialiser la signature. Reste à savoir à quelle vitesse Muñoz s’adaptera au football anglais et quel rôle il occupera dans les plans d’Iraola en vue de la nouvelle saison de Premier League.