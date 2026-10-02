Le capitaine de l’Argentine, Messi, a officiellement pris le contrôle du club de deuxième division espagnole Eldense. Le club a confirmé la prise de contrôle jeudi, marquant une étape majeure dans le projet entrepreneurial hors des terrains du joueur de 39 ans.

L’équipe basée à Alicante appartenait auparavant au groupe d’investissement colombien Grupo TH, qui détient également des parts dans des clubs en Colombie et en Suisse. Cet accord représente le troisième changement de propriétaire pour Eldense au cours de l’année écoulée.

L’opération reste soumise à l’approbation officielle du Conseil supérieur des sports (CSD) en Espagne. Une fois validée, elle marquera le début d’une nouvelle ère ambitieuse pour le club de deuxième division espagnole.