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Lionel Messi finalise la prise de contrôle du club de deuxième division espagnole Eldense
Messi rachète le club espagnol d’Eldense
Le capitaine de l’Argentine, Messi, a officiellement pris le contrôle du club de deuxième division espagnole Eldense. Le club a confirmé la prise de contrôle jeudi, marquant une étape majeure dans le projet entrepreneurial hors des terrains du joueur de 39 ans.
L’équipe basée à Alicante appartenait auparavant au groupe d’investissement colombien Grupo TH, qui détient également des parts dans des clubs en Colombie et en Suisse. Cet accord représente le troisième changement de propriétaire pour Eldense au cours de l’année écoulée.
L’opération reste soumise à l’approbation officielle du Conseil supérieur des sports (CSD) en Espagne. Une fois validée, elle marquera le début d’une nouvelle ère ambitieuse pour le club de deuxième division espagnole.
Une étape historique vers une prise de participation dans le football professionnel
Cette acquisition est particulièrement significative, car Eldense représente le premier club professionnel dans lequel Messi a investi en Espagne. S’il a auparavant acheté le club de cinquième division Cornella plus tôt cette année, cette équipe reste semi-professionnelle.
Dans un communiqué officiel confirmant l’opération, Eldense a affiché un immense optimisme quant à son nouveau propriétaire de premier plan. Le club a souligné l’impact transformateur que la légende argentine pourrait avoir sur son développement futur.
« L’arrivée de l’une des figures les plus importantes de l’histoire du sport dans le football professionnel espagnol en tant que propriétaire du CD Eldense marque le début d’un projet à long terme visant à stimuler le développement sportif, institutionnel et social du club », a déclaré le club.
Entre l’histoire et un potentiel conflit de propriété
Fondé en 1921, Eldense a passé la très grande majorité de son histoire en dehors des deux premières divisions du football espagnol. Le club dispute ses matches à domicile dans le modeste Estadio Nuevo Pepico Amat, d’une capacité de 5 776 places, dans la ville d’Elda.
Le club a obtenu sa promotion en deuxième division en 2023 pour la première fois depuis 1964, a été relégué en 2025, puis est remonté en deuxième division l’été dernier. En dehors de l’Espagne, Messi est également partiellement impliqué dans le club uruguayen Deportivo LSM aux côtés de son coéquipier à l’Inter Miami, Luis Suarez.
La propriété d’Eldense et de Cornella ne devrait pas poser de problème immédiat compte tenu de l’écart de trois divisions entre les deux clubs. Cependant, si Cornella grimpe dans la hiérarchie, la Fédération royale espagnole de football (RFEF) n’autoriserait probablement pas les deux clubs à évoluer dans la même division sous l’actionnariat majoritaire de Messi.
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Vacance au poste d’entraîneur et prochaines étapes immédiates
Sur le terrain, Eldense fait face à une nécessité immédiate de reconstruction après un début difficile dans sa campagne de championnat. L’équipe n’a remporté aucun de ses quatre premiers matches cette saison.
Cette mauvaise série a conduit au licenciement de l’entraîneur principal Claudio Barragan plus tôt cette semaine. En conséquence, le club est actuellement toujours sans entraîneur tandis que le processus de rachat suit son cours.
La prochaine étape prioritaire sera d’obtenir l’autorisation réglementaire formelle du CSD pour finaliser l’acquisition. Pendant ce temps, la nouvelle hiérarchie dirigeante du club doit rapidement nommer un nouvel entraîneur principal afin de stabiliser les résultats sur le terrain.
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