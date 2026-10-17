Messi se rendra en Espagne la semaine prochaine pour recevoir le prestigieux prix Princesse des Asturies des sports 2026. Gonzalez, l’entraîneur de l’Inter Miami, a confirmé que l’attaquant assisterait à la cérémonie à Oviedo le 22 octobre avant de retourner en Amérique du Nord.

La star retrouvera l’équipe deux jours plus tard pour le match de MLS de l’Inter Miami contre les New York Red Bulls à Harrison, dans le New Jersey. Malgré ce calendrier serré et les longs déplacements qu’il implique, Gonzalez assure ne pas s’inquiéter de la disponibilité de son capitaine.

L’ensemble du club soutient pleinement Messi dans sa décision de s’absenter en cours de saison pour assister à cet événement en Espagne, où il se sent comme chez lui. L’Inter Miami a assuré sa place pour les play-offs de la MLS 2026 grâce à une récente victoire.