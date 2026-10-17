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Lionel Messi autorisé à effectuer un voyage éclair en Espagne à seulement 48 heures d’un match de l’Inter Miami
Voyage transatlantique confirmé
Messi se rendra en Espagne la semaine prochaine pour recevoir le prestigieux prix Princesse des Asturies des sports 2026. Gonzalez, l’entraîneur de l’Inter Miami, a confirmé que l’attaquant assisterait à la cérémonie à Oviedo le 22 octobre avant de retourner en Amérique du Nord.
La star retrouvera l’équipe deux jours plus tard pour le match de MLS de l’Inter Miami contre les New York Red Bulls à Harrison, dans le New Jersey. Malgré ce calendrier serré et les longs déplacements qu’il implique, Gonzalez assure ne pas s’inquiéter de la disponibilité de son capitaine.
L’ensemble du club soutient pleinement Messi dans sa décision de s’absenter en cours de saison pour assister à cet événement en Espagne, où il se sent comme chez lui. L’Inter Miami a assuré sa place pour les play-offs de la MLS 2026 grâce à une récente victoire.
- AFP
Gonzalez soutient sa star
Gonzalez a souligné l’immense importance de la cérémonie, précisant que l’ensemble du club avait encouragé Messi à recevoir cette distinction en personne. L’entraîneur de l’Inter Miami s’est montré tout à fait serein à l’idée de réintégrer Messi dans le groupe pour le match dès son retour.
« Oui, il a cet événement, et j’aime qu’il l’aborde de cette façon », a expliqué Gonzalez, cité par ESPN. « Tout le club est d’accord pour qu’il soit présent, car c’est une distinction extrêmement importante, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille. »
« Ensuite, bien sûr, je compterai sur lui pour le match. Leo a cette possibilité, pas un avantage, et je l’ai dit l’autre jour après le match : je veux qu’il aille bien. Il en a besoin. Il sera là, puis je l’aurai à disposition pour le match, donc cela ne m’inquiète pas du tout. »
Une reconnaissance historique pour Messi
Le prix Princesse des Asturies récompense des réalisations remarquables dans divers domaines, notamment la littérature, la coopération internationale et le sport. La présidente de la fondation, Teresa Perales, et le jury ont choisi l’icône argentine, comme annoncé en juin.
Messi est entré dans l’histoire en devenant le tout premier footballeur à recevoir cette distinction à titre individuel. Le prix salue à la fois son talent sportif exceptionnel et sa contribution au-delà des terrains.
« La vérité, c’est que c’est une grande fierté pour moi de recevoir cette distinction, compte tenu de son importance et du fait qu’elle récompense non seulement ce que je fais sur le terrain, mais aussi en dehors », a déclaré Messi lorsque l’attribution du prix a été annoncée. « Je suis très heureux et très reconnaissant. »
- Getty Images Sport
L’attention se tourne vers Atlanta
Avant de partir pour l’Espagne, Messi et l’Inter Miami doivent d’abord se concentrer sur leurs prochaines échéances en championnat. L’Inter Miami se déplace sur le terrain d’Atlanta United samedi, avec l’objectif de prendre de l’élan avant les play-offs.
L’Inter Miami occupe actuellement la deuxième place de la conférence Est, alors que la saison régulière touche à sa fin. Messi mène également la course au Soulier d’or de la MLS avec 23 buts, soit quatre de plus que l’attaquant du FC Dallas Petar Musa. Après le déplacement à Atlanta et la cérémonie prévue en milieu de semaine à Oviedo, Messi retrouvera ses coéquipiers dans le New Jersey pour affronter les New York Red Bulls.
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