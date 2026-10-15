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Camarda MilanGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Ligue Europa, Salzbourg-AC Milan EN DIRECT

Milan AC
Salzburg
Ligue Europa
Salzburg vs Milan AC
Serie A

Suivez Salzbourg-AC Milan, deuxième match de la phase de ligue de la Ligue Europa.

Après les lourds échecs des quatre clubs italiens engagés en Ligue des champions, il reviendra à l’AC Milan de tenter de redresser le football italien à partir de 18 h 45. Le club se rendra à Salzbourg pour son deuxième match de la phase de ligue de la Ligue Europa 2026-2027.

À la Red Bull Arena, l’équipe de Ruben Amorim devra toutefois se racheter après ses débuts décevants, marqués par une défaite 2-0 contre Benfica, mais aussi après son match nul 1-1, tout aussi décevant, contre Sassuolo en Serie A.



  • Salzbourg-AC Milan : compositions probables et feuille de match

    SALZBOURG (4-2-3-1) : Früchtl ; Lainer, Boma, Drexler, Schmid ; Barry, Krätzig ; Lindstrøm, Kitano, Vertessen ; Konaté. Entraîneur : Röhl.


    AC MILAN (3-4-2-1) : Maignan ; Tomori, De Winter, Pavlovic ; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi ; Loftus-Cheek, Cisse ; Camarda.

  • BUTS ET TEMPS FORTS

    0' Coup d’envoi à la Red Bull Arena de Salzbourg à 18 h 45


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