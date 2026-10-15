Ligue Europa, Salzbourg-AC Milan EN DIRECT

Après les lourds échecs des quatre clubs italiens engagés en Ligue des champions, il reviendra à l’AC Milan de tenter de redresser le football italien à partir de 18 h 45. Le club se rendra à Salzbourg pour son deuxième match de la phase de ligue de la Ligue Europa 2026-2027.

À la Red Bull Arena, l’équipe de Ruben Amorim devra toutefois se racheter après ses débuts décevants, marqués par une défaite 2-0 contre Benfica, mais aussi après son match nul 1-1, tout aussi décevant, contre Sassuolo en Serie A.







