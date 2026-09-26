Aujourd’hui, Licina est entré pleinement dans le jeu à trois reprises, comme on peut le lire sur le site de la Cremonese :





14e – But de la Cremonese. Licina récupère le ballon à l’intérieur des six mètres et le met immédiatement en retrait pour Thorsby, qui reprend en première intention et trouve la réponse de Stranjar. Sur le ballon repoussé, De Luca devance Antov et marque de près.





37e – Pezzella part sur la gauche, entre dans la surface et centre, obtenant un corner. Sur le coup de pied de coin, Licina trouve la tête de Luperto, mais le ballon est repoussé par la défense de Monza.





50e – Elia s’écarte sur la droite et centre pour Licina : le numéro 10 contrôle à l’opposé et frappe, trouvant la réponse immédiate de Strajnar.



