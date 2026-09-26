Lors du match amical disputé aujourd’hui au Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi de Monzello, la Cremonese s’est imposée 3-2 sur la pelouse de Monza. Pour les visiteurs, De Luca, Baschirotto et Elia ont marqué, tandis que pour les locaux, Ngonge et Antov ont trouvé le chemin des filets. L’un des joueurs les plus observés par les spectateurs et les recruteurs a été le jeune de 19 ans Adin Licina, prêté par la Juventus à la Cremonese.
Dans un premier temps, Licina avait été convoqué par l’Allemagne U20 pour les prochains engagements internationaux. La Cremonese a toutefois préféré échanger avec la fédération allemande en demandant à pouvoir garder le joueur à Crémone afin de lui éviter des engagements internationaux, avec pour objectif de permettre à Licina de continuer à s’entraîner sous les ordres de Pecchia.