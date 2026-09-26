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Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Licina invente, la Cremonese bat Monza : et vendredi, il y a la Juventus

A. Licina
Juventus FC
Cremonese
Monza

Le joueur de 19 ans est resté en Italie malgré sa convocation avec les moins de 20 ans allemands afin de mieux s’intégrer dans les schémas de Pecchia.

Lors du match amical disputé aujourd’hui au Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi de Monzello, la Cremonese s’est imposée 3-2 sur la pelouse de Monza. Pour les visiteurs, De Luca, Baschirotto et Elia ont marqué, tandis que pour les locaux, Ngonge et Antov ont trouvé le chemin des filets. L’un des joueurs les plus observés par les spectateurs et les recruteurs a été le jeune de 19 ans Adin Licina, prêté par la Juventus à la Cremonese.


Dans un premier temps, Licina avait été convoqué par l’Allemagne U20 pour les prochains engagements internationaux. La Cremonese a toutefois préféré échanger avec la fédération allemande en demandant à pouvoir garder le joueur à Crémone afin de lui éviter des engagements internationaux, avec pour objectif de permettre à Licina de continuer à s’entraîner sous les ordres de Pecchia.


  • LES ACTIONS DE LICINA

    Aujourd’hui, Licina est entré pleinement dans le jeu à trois reprises, comme on peut le lire sur le site de la Cremonese :


    14e – But de la Cremonese. Licina récupère le ballon à l’intérieur des six mètres et le met immédiatement en retrait pour Thorsby, qui reprend en première intention et trouve la réponse de Stranjar. Sur le ballon repoussé, De Luca devance Antov et marque de près.


    37e – Pezzella part sur la gauche, entre dans la surface et centre, obtenant un corner. Sur le coup de pied de coin, Licina trouve la tête de Luperto, mais le ballon est repoussé par la défense de Monza.


    50e – Elia s’écarte sur la droite et centre pour Licina : le numéro 10 contrôle à l’opposé et frappe, trouvant la réponse immédiate de Strajnar.


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  • Monza-Cremonese 2-3, LA FEUILLE DE MATCH

    Monza : Strajnar ; Lucchesi (46′ Colonnese), Maye, Foe Ondoa (86′ Mariani), Colombo (71′ Akinsanmiro), Zeballos (71′ Folorunsho), Mota (46′ Cutrone), Ngonge (71′ Colpani), Antov, Carboni (46′ Attinasi), Ballabio. À disposition : Ballabio, Rota Bulò, Villa M., Varesis, Scifo. Entr. Juric.

    Cremonese : Fulignati (46′ Festa) ; Thorsby (66′ Marsi), Pezzella (46′ Rocchetti), Luperto (46′ Grassi), Baschirotto (66′ Bianchetti), De Luca (66′ Djuric), Licina (66′ Bonazzoli), Collocolo (66′ Gerli), Nasti (46′ Elia) Barros Cabezas (46′ Herzuah (71′ Bignamini (86′ Villa R.)), Vogliacco (66′ Barbieri). À disposition : Agazzi, Liberali. Entr. Pecchia.


    Arbitre : Turrini de Florence. Assistants : Trinchieri de Milan et Zanellati de Seregno.


    Avertissements : –. Corners : 4-8


    Buts : 7′ Ngonge (M), 14′ De Luca (C), 52′ Baschirotto (C), 70′ Antov (M), 83′ Elia (C)

  • VENDREDI, LA JUVENTUS

    Rappelons que le vendredi 2 octobre à 12h30, la Cremonese sera engagée au Juventus Training Center pour un match amical contre l’équipe de Luciano Spalletti. Pour Licina, qui a participé cet été à la préparation et aux matches amicaux de la Juventus, ce sera une bonne occasion de retrouver l’environnement de la Juventus, de poursuivre son intégration dans les schémas de la Cremonese et de se mettre en évidence aux yeux de la direction de la Juventus.

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