La sélection saoudienne a signé une victoire historique lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, entamant son parcours par un succès 2-1 contre l’Argentine, alors championne de la Copa América, après avoir concédé l’ouverture du score.

Ce succès a mis fin à la série d’invincibilité de l’Albiceleste, alors longue de 36 matchs, et a propulsé l’Arabie saoudite au rang de première nation arabe et asiatique à battre les « danseurs de tango » dans l’histoire de la Coupe du monde.

De plus, les « Verts » sont devenus la première équipe à battre l’Argentine après avoir été menés au score dans l’histoire de la Coupe du monde, une performance qui n’avait pas été réalisée depuis l’exploit de l’Allemagne en 1958.

Des statistiques remarquables qui ont transformé cette victoire en une épopée, censée annoncer d’autres exploits face au futur champion du monde, mais qui est restée sans suite.