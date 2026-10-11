La confrontation entre Al Hilal et Al Ittihad n'a pas été un simple classico conclu par la victoire du Zaïm 3-2, mais bien un tournant susceptible de laisser des traces qui dépassent largement les trois points, après qu'Al Hilal a consolidé sa place de leader du championnat saoudien Roshn, tandis qu'Al Ittihad a concédé sa première défaite de la saison dans la compétition. Son entraîneur, Jens Wissing, se retrouve ainsi confronté à une série de questions tactiques et disciplinaires au lendemain d'une soirée bouillante, sur le terrain comme en dehors.

Et si Simone Inzaghi a obtenu un précieux bol d'air moral après ce succès face à un concurrent direct, la rencontre a dans le même temps mis en lumière certains points qui réclament une correction au sein des deux équipes.

Al Hilal a gagné la première place et la confiance, mais n'en est pas sorti avec un visage défensif irréprochable. Al Ittihad, de son côté, a perdu le duel, tout en montrant une capacité à revenir au score, avant que les événements ne s'enflamment après le coup de sifflet final et n'ouvrent un nouveau chapitre de polémique.



