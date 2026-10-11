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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Les répercussions du Clasico sur Al Hilal et Al Ittihad : les gains du Zaïm et les crises du Amid !

FEATURES
Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Qui est le grand gagnant ?

La confrontation entre Al Hilal et Al Ittihad n'a pas été un simple classico conclu par la victoire du Zaïm 3-2, mais bien un tournant susceptible de laisser des traces qui dépassent largement les trois points, après qu'Al Hilal a consolidé sa place de leader du championnat saoudien Roshn, tandis qu'Al Ittihad a concédé sa première défaite de la saison dans la compétition. Son entraîneur, Jens Wissing, se retrouve ainsi confronté à une série de questions tactiques et disciplinaires au lendemain d'une soirée bouillante, sur le terrain comme en dehors.

Et si Simone Inzaghi a obtenu un précieux bol d'air moral après ce succès face à un concurrent direct, la rencontre a dans le même temps mis en lumière certains points qui réclament une correction au sein des deux équipes.

Al Hilal a gagné la première place et la confiance, mais n'en est pas sorti avec un visage défensif irréprochable. Al Ittihad, de son côté, a perdu le duel, tout en montrant une capacité à revenir au score, avant que les événements ne s'enflamment après le coup de sifflet final et n'ouvrent un nouveau chapitre de polémique.


  • Al Hilal consolide sa place de leader et Inzaghi retrouve la confiance

    Al Hilal a été le principal bénéficiaire du résultat du Clasico, portant son total à 21 points en tête de la Roshn League et creusant l'écart avec Al Ittihad à quatre points.

    Cette victoire offre à Inzaghi l'occasion de reprendre son souffle après les critiques dont il a récemment fait l'objet, d'autant que le succès a été obtenu face à un concurrent direct et dans une rencontre marquée par une forte pression sur les deux équipes.

    Le trio offensif composé de Gabriel Martinelli, Ollie Watkins et Crysencio Summerville a également apporté un plus important, en contribuant à faire la différence et à sceller le sort de la confrontation.

    Mais malgré ces bénéfices offensifs, Inzaghi doit encore améliorer l'équilibre défensif, surtout qu'Al Ittihad est parvenu à marquer deux buts et a été proche d'accentuer la pression dans les dernières minutes, après le but de Steven Bergwijn sur penalty à la 89e minute.

  • Al-Ittihad et Vicente : des erreurs défensives à revoir

    De l'autre côté, Al Ittihad a reçu un coup rude avec une première défaite qui a mis un terme à son début de saison sans revers en championnat et qui le relègue à quatre points d'Al Hilal.

    Le problème le plus important réside dans les espaces apparus au sein de la ligne arrière, ainsi que dans les erreurs individuelles qui ont aidé Al Hilal à exploiter les occasions et à se présenter devant le but, ce qui place Vicente face à la nécessité de revoir le positionnement défensif et la manière de sécuriser les espaces dans le dos des latéraux.

    À lire aussi : En-Nesyri sur le banc des accusés, et la raison s'appelle Yassine Bounou !

    Pour autant, Al Ittihad n'a pas été impuissant offensivement tout au long de la rencontre : le club est parvenu à revenir dans le match par l'intermédiaire de Youssef En-Nesyri, avant de réduire l'écart dans les dernières minutes grâce à Bergwijn, ce qui traduit sa capacité à menacer Al Hilal même lorsque le score lui est défavorable.

    Vicente devra s'appuyer sur ces aspects positifs, tout en corrigeant les erreurs qui ont coûté à son équipe la défaite dans un duel important de la course au titre.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Altercation d'après-match : une nouvelle crise poursuit Al Ahly

    Les retombées du Clasico ne se sont pas limitées au résultat, puisqu'une altercation a éclaté après le coup de sifflet final entre les joueurs d'Al Ittihad et l'arbitre Khaled Al Turais, pour protester contre le moment choisi pour mettre fin à la rencontre après un retard dans l'exécution d'une touche dans les dernières secondes.

    La tension est montée avec la protestation de plusieurs joueurs d'Al Ittihad, la situation allant jusqu'à une tentative du gardien Predrag Rajkovic d'en venir aux mains avec l'arbitre, avant que les forces de l'ordre n'interviennent pour calmer les esprits.

    Ces événements placent Al Ittihad devant un défi supplémentaire, car l'incident pourrait faire l'objet d'un examen par les instances compétentes sur la base des rapports de match, avec la possibilité de sanctions disciplinaires à l'encontre des personnes impliquées selon ce qu'établiront les rapports officiels.

    Ainsi, Al Hilal repart avec des gains importants en matière de leadership et de confiance, tandis qu'Al Ittihad se voit désormais contraint de régler ses problèmes techniques et de contenir les retombées de l'après-match, afin que la défaite dans le Clasico ne se transforme pas en une crise prolongée qui affecterait son parcours lors des prochaines journées.

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