Le Real Madrid a livré une leçon tactique à l’Estadio Bernabeu, monopolisant le ballon avec 65 % de possession pour surclasser une équipe de Séville en difficulté. Arda Guler a ouvert le score à la 30e minute après un excellent travail de Yan Diomande. Les Madrilènes ont conservé leur emprise sur le match et Kylian Mbappe a doublé la mise sept minutes plus tard, concluant une action précise orchestrée par Jude Bellingham pour donner au Real Madrid une confortable avance de 2-0 à la pause.
Le Real Madrid n’a pas relâché la pression en seconde période. Mbappe a inscrit son deuxième but sur penalty à la 63e minute, après une longue période de domination. Si Séville a sauvé l’honneur grâce à Manu Bueno à la 80e minute, le Real Madrid a rapidement éteint tout espoir de retour. Diomande a couronné une brillante prestation individuelle en inscrivant le quatrième but à la 82e minute, sur une passe d’Aurelien Tchouameni, assurant ainsi une large victoire à domicile.