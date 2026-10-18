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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Les notes du Real Madrid face à Séville : Kylian Mbappe en vedette, Arda Guler brille lors d’une victoire tranquille

Real Madrid
FC Séville
Real Madrid vs FC Séville
LaLiga

Le Real Madrid a poursuivi sa course vers la tête de la Liga en dominant nettement Séville (4-1) au Bernabeu. Le doublé de Kylian Mbappe et la prestation remarquable d’Arda Guler ont permis à l’équipe de Jose Mourinho de maîtriser la rencontre de bout en bout.

Le Real Madrid a livré une leçon tactique à l’Estadio Bernabeu, monopolisant le ballon avec 65 % de possession pour surclasser une équipe de Séville en difficulté. Arda Guler a ouvert le score à la 30e minute après un excellent travail de Yan Diomande. Les Madrilènes ont conservé leur emprise sur le match et Kylian Mbappe a doublé la mise sept minutes plus tard, concluant une action précise orchestrée par Jude Bellingham pour donner au Real Madrid une confortable avance de 2-0 à la pause.

Le Real Madrid n’a pas relâché la pression en seconde période. Mbappe a inscrit son deuxième but sur penalty à la 63e minute, après une longue période de domination. Si Séville a sauvé l’honneur grâce à Manu Bueno à la 80e minute, le Real Madrid a rapidement éteint tout espoir de retour. Diomande a couronné une brillante prestation individuelle en inscrivant le quatrième but à la 82e minute, sur une passe d’Aurelien Tchouameni, assurant ainsi une large victoire à domicile.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Gardien de but et défense

    T. Courtois - 6/10

    Le Belge a surtout été spectateur pendant une bonne partie de la soirée, Séville peinant à se créer des occasions franches. Il a réalisé quatre arrêts au cours du match, restant concentré malgré de longues périodes sans être sollicité. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur le but tardif de Bueno, qui l’a privé d’un match sans encaisser de but au terme d’une soirée autrement tranquille.

    D. Huijsen - 7/10

    Une prestation pleine de maturité de la part du jeune joueur, qui continue de trouver ses marques dans la défense madrilène. Rigoureux dans son placement, il a contribué à neutraliser les menaces sévillanes en contre-attaque. Ses relances depuis l’arrière ont été efficaces et ont participé à l’écrasante domination territoriale de Madrid.

    I. Konate - 7/10

    Le Français a apporté la présence physique nécessaire pour répondre aux longs ballons directs de Séville. Sa vitesse de repli a été essentielle lors des rares occasions où la ligne défensive haute de Madrid a été mise à l’épreuve. Il est resté serein sous pression, empêchant les visiteurs de prendre pied dans l’axe.

    M. Cucurella - 7/10

    Infatigable sur le flanc gauche, Cucurella a constamment offert une solution aux milieux de terrain. Appliqué défensivement, il a contraint les joueurs de couloir sévillans à rester en retrait.

    F. Valverde - 8/10

    Brassard de capitaine au bras, Valverde a livré une prestation infatigable au poste de latéral droit. Il a couvert énormément de terrain sur son flanc, facilitant les transitions entre défense et attaque tout en apportant une largeur précieuse. Ses montées puissantes et sa capacité à faire progresser le ballon depuis l’arrière ont déstabilisé l’organisation de Séville. Il a aussi mené le pressing avec son agressivité habituelle avant d’être remplacé à la 85e minute.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Milieu de terrain

    A. Tchouameni - 8/10

    Tchouameni a parfaitement protégé sa défense, permettant aux joueurs plus créatifs de s’exprimer. Il a montré sa vision du jeu en délivrant la passe décisive sur le but tardif de Diomande. Cette contribution à la 82e minute a couronné une prestation marquée par sa discipline tactique et sa domination physique au milieu de terrain.

    J. Bellingham - 8/10

    Bellingham a fait étalage de son sens du placement, notamment en servant Mbappe sur le deuxième but de Madrid à la 37e minute. Il a constamment trouvé des espaces entre les lignes, attirant les défenseurs de Séville hors de leur position. Son remplacement à la 70e minute visait clairement à le ménager pour les prochains matches.

    A. Guler - 8/10

    Le jeune talent turc continue de prouver sa valeur. Il a ouvert le score à la 30e minute d’une finition précise. Sa qualité technique dans les petits espaces a été un régal à voir, et ses combinaisons avec Mbappe et Bellingham ont été fluides. C’est lui qui a apporté l’étincelle créative ayant permis de faire céder Séville.

  • Attaque

    Endrick : 6/10

    S’il n’a pas marqué, les déplacements d’Endrick ont créé de grands espaces dont Mbappe et Guler ont pu profiter. Il a beaucoup travaillé sans ballon et bien participé à la construction du jeu. Il a été remplacé à la 69e minute, Mourinho souhaitant apporter de la fraîcheur pour assurer la victoire.

    K. Mbappe : 9/10

    Une prestation redoutable de la part du meilleur finisseur au monde. Mbappe a inscrit un but avec maîtrise à la 37e minute, puis a fait preuve d’un sang-froid absolu pour transformer un penalty à la 63e. Sa vitesse a constamment mis Séville en difficulté et il reste la pièce maîtresse de la redoutable attaque madrilène.

    Y. Diomande : 9/10

    Une prestation extraordinaire de l’attaquant. Il a délivré la passe décisive sur l’ouverture du score de Guler à la 30e minute et a fait preuve d’un excellent instinct pour inscrire le quatrième but de Madrid à la 82e.

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    Remplaçants et entraîneur

    B. Diaz - 6/10

    Entré à la 69e minute à la place d’Endrick, il s’est montré remuant, cherchant d’emblée à provoquer les défenseurs et à maintenir le rythme offensif.

    B. Silva - 6/10

    Entré à la 70e minute pour aider son équipe à conserver le ballon et à maîtriser le jeu, il a permis à Madrid de gérer sereinement la fin de rencontre.

    E. Camavinga - Non noté

    Entré tardivement, à la 78e minute, pour apporter un supplément d’énergie au milieu de terrain.

    Eder Militao - Non noté

    Entré à la 85e minute pour aider son équipe à préserver le résultat.

    C. Espi - Non noté

    A eu droit à une brève apparition à partir de la 85e minute.

    J. Mourinho - 8/10

    Le dispositif tactique de Mourinho était parfaitement adapté : il s’est appuyé sur la supériorité technique de son équipe pour priver Séville de ballon. Son choix de titulariser Guler a été récompensé, et ses remplacements sont intervenus au bon moment pour gérer la charge de travail de ses joueurs tout en maintenant la pression sur l’adversaire.

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