T. Courtois - 6/10

Le Belge a surtout été spectateur pendant une bonne partie de la soirée, Séville peinant à se créer des occasions franches. Il a réalisé quatre arrêts au cours du match, restant concentré malgré de longues périodes sans être sollicité. Il ne pouvait pas faire grand-chose sur le but tardif de Bueno, qui l’a privé d’un match sans encaisser de but au terme d’une soirée autrement tranquille.

D. Huijsen - 7/10

Une prestation pleine de maturité de la part du jeune joueur, qui continue de trouver ses marques dans la défense madrilène. Rigoureux dans son placement, il a contribué à neutraliser les menaces sévillanes en contre-attaque. Ses relances depuis l’arrière ont été efficaces et ont participé à l’écrasante domination territoriale de Madrid.

I. Konate - 7/10

Le Français a apporté la présence physique nécessaire pour répondre aux longs ballons directs de Séville. Sa vitesse de repli a été essentielle lors des rares occasions où la ligne défensive haute de Madrid a été mise à l’épreuve. Il est resté serein sous pression, empêchant les visiteurs de prendre pied dans l’axe.

M. Cucurella - 7/10

Infatigable sur le flanc gauche, Cucurella a constamment offert une solution aux milieux de terrain. Appliqué défensivement, il a contraint les joueurs de couloir sévillans à rester en retrait.

F. Valverde - 8/10

Brassard de capitaine au bras, Valverde a livré une prestation infatigable au poste de latéral droit. Il a couvert énormément de terrain sur son flanc, facilitant les transitions entre défense et attaque tout en apportant une largeur précieuse. Ses montées puissantes et sa capacité à faire progresser le ballon depuis l’arrière ont déstabilisé l’organisation de Séville. Il a aussi mené le pressing avec son agressivité habituelle avant d’être remplacé à la 85e minute.