« Les Japonais sont tous pareils » : Van der Vaart au cœur d'une polémique, il présente ses excuses

Dans une déclaration ultérieure, Van der Vaart a présenté ses excuses pour l’incident : « Je suis sincèrement désolé. Je comprends que certaines personnes aient pu trouver mes propos offensants. Si mon commentaire a blessé quelqu’un, je m’en excuse. »





Le joueur de 43 ans a ensuite réaffirmé qu’il n’avait nullement eu l’intention d’offenser qui que ce soit : « Ce n’était absolument pas mon intention. Je prends ces réactions très au sérieux et je comprends que mes propos puissent être interprétés différemment. » L’ancien international néerlandais a également rejeté toute accusation de discrimination, insistant sur l’absence d’intention raciste : « Je tiens à préciser que je n’avais absolument aucune intention raciste ou discriminatoire avec ma remarque. J’espère que mes intentions et le contexte de ce commentaire seront plus clairs après cette explication. »



