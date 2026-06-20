Rafael Van der Vaart se retrouve au cœur d’une polémique après des propos tenus en direct à la télévision alors qu’il commentait la rencontre Japon-Pays-Bas, comptant pour la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde. L’ancien milieu de terrain du Real Madrid et de Tottenham a été accusé de racisme pour avoir affirmé que « les Japonais se ressemblent tous ». Cette phrase a immédiatement suscité une vague de critiques sur les réseaux sociaux et dans l’opinion publique, provoquant un vif débat et contraignant l’ancien footballeur néerlandais à réagir publiquement pour clarifier sa position.
Traduit par
« Les Japonais sont tous pareils » : Van der Vaart au cœur d'une polémique, il présente ses excuses
Dans une déclaration ultérieure, Van der Vaart a présenté ses excuses pour l’incident : « Je suis sincèrement désolé. Je comprends que certaines personnes aient pu trouver mes propos offensants. Si mon commentaire a blessé quelqu’un, je m’en excuse. »
Le joueur de 43 ans a ensuite réaffirmé qu’il n’avait nullement eu l’intention d’offenser qui que ce soit : « Ce n’était absolument pas mon intention. Je prends ces réactions très au sérieux et je comprends que mes propos puissent être interprétés différemment. » L’ancien international néerlandais a également rejeté toute accusation de discrimination, insistant sur l’absence d’intention raciste : « Je tiens à préciser que je n’avais absolument aucune intention raciste ou discriminatoire avec ma remarque. J’espère que mes intentions et le contexte de ce commentaire seront plus clairs après cette explication. »