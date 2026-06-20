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Rafael van der VaartNOS
Gianluca Minchiotti

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« Les Japonais sont tous pareils » : Van der Vaart au cœur d'une polémique, il présente ses excuses

R. van der Vaart

L'ancien milieu de terrain se retrouve au cœur d'une polémique après des déclarations faites en direct à la télévision.

Rafael Van der Vaart se retrouve au cœur d’une polémique après des propos tenus en direct à la télévision alors qu’il commentait la rencontre Japon-Pays-Bas, comptant pour la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde. L’ancien milieu de terrain du Real Madrid et de Tottenham a été accusé de racisme pour avoir affirmé que « les Japonais se ressemblent tous ». Cette phrase a immédiatement suscité une vague de critiques sur les réseaux sociaux et dans l’opinion publique, provoquant un vif débat et contraignant l’ancien footballeur néerlandais à réagir publiquement pour clarifier sa position.


  • Dans une déclaration ultérieure, Van der Vaart a présenté ses excuses pour l’incident : « Je suis sincèrement désolé. Je comprends que certaines personnes aient pu trouver mes propos offensants. Si mon commentaire a blessé quelqu’un, je m’en excuse. »


    Le joueur de 43 ans a ensuite réaffirmé qu’il n’avait nullement eu l’intention d’offenser qui que ce soit : « Ce n’était absolument pas mon intention. Je prends ces réactions très au sérieux et je comprends que mes propos puissent être interprétés différemment. » L’ancien international néerlandais a également rejeté toute accusation de discrimination, insistant sur l’absence d’intention raciste : « Je tiens à préciser que je n’avais absolument aucune intention raciste ou discriminatoire avec ma remarque. J’espère que mes intentions et le contexte de ce commentaire seront plus clairs après cette explication. »


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