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FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

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Les illusions d'Ibra et d'Henry sont tombées dans le piège de Wahbi… Pourquoi les Pays-Bas n'ont-ils pas réussi à rivaliser avec le Maroc ?

FEATURES
Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
Coupe du monde
M. Ouahbi
R. Koeman
Z. Ibrahimovic
T. Henry
Pays-Bas
Maroc
Mexique
Suède
France

Le péché de la critique superficielle… Pourquoi les légendes mondiales ignorent-elles le génie marocain et reprochent-elles à Coman la défaite ?

À peine l’arbitre avait-il sifflé la fin de ce match épique des 16es de finale de la Coupe du monde 2026, qualifiant le Maroc aux dépens des Pays-Bas, que les studios d’analyse du monde entier ont été submergés par une vague de déclarations enflammées.

Pourtant, les flèches de la critique, décochées par des légendes comme Zlatan Ibrahimović et Thierry Henry, n’ont pas salué la performance exceptionnelle du Maroc ; elles se sont exclusivement concentrées sur le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman, accusé d’avoir « trahi l’identité footballistique des Pays-Bas ». et d’avoir adopté un style de jeu trop prudent, aux antipodes de l’ADN offensif des « Moulins orange », précipitant ainsi leur chute.

Cette analyse réductrice, relayée par un choc médiatique qui impute la défaite à « l’entêtement de Koeman », occulte un angle mort stratégique et commet une injustice tactique ; car cette lecture ne constitue pas seulement un refus de reconnaître la réalité, mais aussi une grave sous-estimation, intentionnelle ou non, du génie tactique de l’entraîneur marocain Mohamed Wahbi et du jeu redoutable que les Lions de l’Atlas ont imposé sur le terrain.

Affirmer que les Pays-Bas ont perdu parce qu’ils n’ont pas « ouvert le jeu » et n’ont pas attaqué relève d’une lecture désastreuse de la rencontre, qui ignore le fait que, s’il l’avait fait, Koeman aurait exposé ses filets à un nombre historique et impitoyable de buts face à un train offensif marocain sans pitié.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La « Révolution de Mohamed Wahbi » désigne le mouvement stratégique impulsé par l’entraîneur tunisien du même nom, fondé sur un jeu offensif et une organisation rigoureuse.

    Dès la première minute, il est apparu clair que Mohamed Wahbi n’était pas venu pour défendre ou jouer en contre, comme le font souvent certaines équipes africaines face aux géants européens.

    Wahbi a mis en œuvre une philosophie tactique résolument offensive, axée sur une possession de balle positive et étouffante, ainsi que sur un pressing haut dans le premier tiers du terrain adverse.

    Plutôt que de se contenter de conserver le ballon, les Marocains ont entrepris un véritable « démantèlement rotatif » du bloc défensif néerlandais, s’appuyant sur des déplacements verticaux rapides et des passes courtes dans des espaces restreints, ce qui leur a permis de contrôler fermement le milieu de terrain.

    Cette supériorité technique a contraint Koeman, malgré lui, à reculer pour protéger ses ailes et sa défense.

    Avec son expérience de coach chevronné, Koeman a rapidement compris, dès le premier quart d’heure, qu’essayer de rivaliser avec les Marocains dans un échange d’attaques ou d’appliquer le style classique du « football total » équivaudrait à un suicide tactique.

    Confronté à un dispositif marocain complet, avec des ailes vives et des transitions précises entre les lignes, le technicien néerlandais n’a eu d’autre choix que de privilégier le repli défensif pour rester dans la rencontre.

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  • Thierry HenryFOX

    Les critiques d’Ibra et d’Henry… Une fuite devant la réalité de l’« impuissance »

    Lorsque Zlatan Ibrahimović a lancé, avec sa verve acérée, que les Pays-Bas « manquaient de caractère, comme s’ils avaient peur de leur propre maillot », Thierry Henry a ensuite abondé dans le même sens, reprochant à Koeman d’avoir renoncé à l’héritage de Johan Cruyff. Dans cette critique, les deux hommes sont tombés dans le piège du « centrisme européen », qui refuse de reconnaître qu’une sélection issue d’un autre continent peut désormais imposer son identité et contraindre les grandes nations européennes à s’adapter à son rythme.

    La réalité que Henry et Ibrahimović refusent de voir est que l’« identité néerlandaise » qu’ils déplorent aurait offert un passage trop facile aux Lions de l’Atlas : car ouvrir les lignes et se projeter vers l’avant contre le dispositif de Wahbi aurait offert de vastes espaces aux Marocains, dont la vitesse et les transitions offensives sont redoutables.

    Critiquer Koeman pour ne pas avoir attaqué, c’est occulter la réalité du match : comment lancer une offensive quand l’adversaire vous prive de ballon, récupère vite les contres et étouffe vos milieux dès leur premier contact avec la pelouse ? Koeman n’a pas choisi la lâcheté ; c’est Wahbi qui lui a imposé l’impuissance.

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un banc de touche incandescent

    Le génie de Wahbi ne s’est pas limité à la stratégie de base, mais s’est manifesté sous son plus beau jour à travers la « profondeur redoutable » de son effectif et la capacité de ses remplaçants à offrir la même qualité et la même maîtrise technique.

    Alors que les solutions tactiques néerlandaises s’épuisaient, le sélectionneur marocain a effectué des remplacements décisifs, retirant des piliers comme Ayoub Bouadi, Ibrahim Díaz, Ezeldine Ounahi, Bilal El Khannous et le défenseur Chadi Riad.

    Logiquement, l’absence simultanée de cinq joueurs d’un tel calibre aurait pu déséquilibrer n’importe quelle équipe. Il n’en a rien été : l’entrée du quintette Sofiane Rahimi, Samir El Mrabet, Anas Salah Eddine, Yassine Jassim et Chamseddine Talbi. L’impact s’est révélé immédiat et détonnant : le rythme s’est accéléré, la vivacité offensive a été multipliée sans le moindre fléchissement dans la qualité du jeu au sol ni dans la solidité défensive, y compris durant les deux prolongations.

    Cette synergie parfaite entre titulaires et remplaçants atteste d’un fonctionnement institutionnel clair, où chaque entrant exécute avec précision son rôle tactique pour prolonger le travail des titulaires. Résultat : les Pays-Bas n’ont jamais pu souffler ni espérer revenir au score en fin de match.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Justice sur le terrain et laissez-passer

    Lors de cette rencontre, la sélection marocaine a confirmé qu’elle serait une puissance offensive majeure lors de la Coupe du monde 2026. Cette performance ne doit rien au hasard ni aux erreurs de l’adversaire ; elle est le fruit d’un travail tactique rigoureux, orchestré par Wahbi et exécuté avec discipline par ses joueurs, bouleversant ainsi les équilibres habituels du tournoi.

    Les analyses qui paraîtront aux États-Unis et en Europe pour dénoncer l’élimination des Pays-Bas et réclamer la tête de Koeman devront d’abord rendre hommage au « Professeur » Mohamed Wahbi… Il a démontré que le football marocain ne se contente plus de fulgurances ponctuelles, mais propose désormais un projet tactique abouti, avec des alternatives tout aussi efficaces.

    Si Koeman quitte la Coupe du monde sous le feu des critiques, il peut au moins se dire qu’avec son dispositif défensif il a évité à l’histoire néerlandaise un score historique et cruel que Wahbi et ses hommes étaient prêts à graver dans les annales.

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