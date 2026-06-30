À peine l’arbitre avait-il sifflé la fin de ce match épique des 16es de finale de la Coupe du monde 2026, qualifiant le Maroc aux dépens des Pays-Bas, que les studios d’analyse du monde entier ont été submergés par une vague de déclarations enflammées.

Pourtant, les flèches de la critique, décochées par des légendes comme Zlatan Ibrahimović et Thierry Henry, n’ont pas salué la performance exceptionnelle du Maroc ; elles se sont exclusivement concentrées sur le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman, accusé d’avoir « trahi l’identité footballistique des Pays-Bas ». et d’avoir adopté un style de jeu trop prudent, aux antipodes de l’ADN offensif des « Moulins orange », précipitant ainsi leur chute.

Cette analyse réductrice, relayée par un choc médiatique qui impute la défaite à « l’entêtement de Koeman », occulte un angle mort stratégique et commet une injustice tactique ; car cette lecture ne constitue pas seulement un refus de reconnaître la réalité, mais aussi une grave sous-estimation, intentionnelle ou non, du génie tactique de l’entraîneur marocain Mohamed Wahbi et du jeu redoutable que les Lions de l’Atlas ont imposé sur le terrain.

Affirmer que les Pays-Bas ont perdu parce qu’ils n’ont pas « ouvert le jeu » et n’ont pas attaqué relève d’une lecture désastreuse de la rencontre, qui ignore le fait que, s’il l’avait fait, Koeman aurait exposé ses filets à un nombre historique et impitoyable de buts face à un train offensif marocain sans pitié.