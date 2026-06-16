Alors que les regards étaient tournés vers l’Espagne, championne d’Europe, en lice pour la Coupe du monde 2026, c’est la sélection du Cap-Vert qui a créé la sensation. Outre ses performances sur le terrain, l’équipe a retenu l’attention grâce à l’histoire de son capitaine de défense, qualifié pour le tournoi après avoir envoyé une lettre de candidature.

Il s’agit de l’histoire de Roberto « Pico » López, né à Dublin, devenu le symbole de la première participation historique du pays de son père après l’élargissement du tournoi à 48 équipes.

Le paradoxe est flagrant : le deuxième plus petit pays de la compétition, qui compte à peine 600 000 habitants, ne s’est pas qualifié grâce à son vivier local, mais en mettant en œuvre une stratégie ciblée de recrutement au sein de sa diaspora.

Sur les 25 joueurs retenus, 14 sont nés hors de l’archipel. Mais une anecdote illustre à elle seule cette stratégie : celle d’un défenseur irlandais convoqué pour la première fois via LinkedIn alors qu’il exerçait dans une banque et croyait son rêve mondial enterré.