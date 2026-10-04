Getty Images Sport
Traduit par
Les débuts frustrants de Jurgen Klopp se poursuivent, la domination de l'Allemagne étant freinée par une Grèce solide
L’Allemagne, dominatrice, ne parvient pas à concrétiser ses occasions
L’Allemagne a complètement maîtrisé le tempo dès le coup d’envoi au stade Toumba. Les visiteurs ont dicté le jeu, terminant finalement avec 70,1 % de possession et 21 tentatives au but, contre seulement cinq pour les hôtes.
Cependant, malgré leur supériorité écrasante dans la possession et leur pression constante dans le dernier tiers, l’Allemagne a eu du mal à mettre Konstantinos Tzolakis à contribution de manière régulière. Le gardien grec a dû réaliser quatre arrêts cruciaux au cours de la soirée, permettant à son équipe de rester pleinement dans le match face à un adversaire très estimé, mais en manque de réalisme.
- Getty Images Sport
La VAR intervient pour refuser le but de Burkardt
Le fait de jeu le plus marquant de la rencontre est survenu un peu après la demi-heure de jeu, lorsque Jonathan Burkardt a cru ouvrir le score. L'attaquant a trouvé le chemin des filets à la 32e minute, déclenchant la joie des supporters visiteurs.
Cependant, cette joie a été extrêmement de courte durée, l'arbitre Clement Turpin ayant interrompu le jeu pour un examen de la VAR. Les ralentis ont clairement montré une main de Tom Bischof dans la phase de construction, ne laissant d'autre choix aux officiels que d'annuler la décision, ce qui a permis au score de rester en équilibre à 0-0 à la pause.
Klopp connaît des débuts difficiles à la tête de la sélection nationale
Ce match nul frustrant ne laisse à Klopp qu’une seule victoire lors de ses quatre premiers matches depuis sa prise de fonctions à la tête de la sélection nationale au début de la campagne de Ligue des nations. Après avoir entamé son mandat par un nul arraché de haute lutte contre les Pays-Bas, l’Allemagne a subi une défaite surprise face à la Grèce avant de rebondir avec une victoire 2-0 contre la Serbie.
Malgré un onze offensif aligné dans l’optique d’enchaîner une deuxième victoire de suite, Klopp a vu son équipe dominer complètement les débats, mais finalement manquer le tranchant clinique nécessaire pour faire céder une défense grecque regroupée très bas.
- Getty Images Sport
La bataille du groupe A2 se joue jusqu’au bout
À la suite de ce résultat, la Grèce occupe la deuxième place du groupe A2 avec huit points, derrière les Pays-Bas à la différence de buts seulement, tandis que l’Allemagne reste troisième avec cinq points et que la Serbie est lanterne rouge avec zéro point. Lors de la prochaine trêve internationale, l’Allemagne et la Grèce affronteront toutes deux les Pays-Bas et la Serbie lors de deux rencontres décisives qui détermineront au final qui atteindra la phase à élimination directe de la Ligue des nations.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles