L’Allemagne a complètement maîtrisé le tempo dès le coup d’envoi au stade Toumba. Les visiteurs ont dicté le jeu, terminant finalement avec 70,1 % de possession et 21 tentatives au but, contre seulement cinq pour les hôtes.

Cependant, malgré leur supériorité écrasante dans la possession et leur pression constante dans le dernier tiers, l’Allemagne a eu du mal à mettre Konstantinos Tzolakis à contribution de manière régulière. Le gardien grec a dû réaliser quatre arrêts cruciaux au cours de la soirée, permettant à son équipe de rester pleinement dans le match face à un adversaire très estimé, mais en manque de réalisme.