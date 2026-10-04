Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Les débuts frustrants de Jurgen Klopp se poursuivent, la domination de l'Allemagne étant freinée par une Grèce solide

Match report
Grèce vs Allemagne
Grèce
Allemagne
UEFA Nations League A

Les débuts compliqués de Jurgen Klopp à la tête de l’Allemagne se sont poursuivis dimanche, son équipe ayant été tenue en échec sur le score de 0-0 par une Grèce accrocheuse lors de leur match de Ligue des nations de l’UEFA. Malgré une nette domination dans la possession et 21 tirs tentés au stade Toumba, les visiteurs n’ont pas réussi à faire la différence, une intervention cruciale de la VAR leur refusant un but en première période.

  • L’Allemagne, dominatrice, ne parvient pas à concrétiser ses occasions

    L’Allemagne a complètement maîtrisé le tempo dès le coup d’envoi au stade Toumba. Les visiteurs ont dicté le jeu, terminant finalement avec 70,1 % de possession et 21 tentatives au but, contre seulement cinq pour les hôtes.

    Cependant, malgré leur supériorité écrasante dans la possession et leur pression constante dans le dernier tiers, l’Allemagne a eu du mal à mettre Konstantinos Tzolakis à contribution de manière régulière. Le gardien grec a dû réaliser quatre arrêts cruciaux au cours de la soirée, permettant à son équipe de rester pleinement dans le match face à un adversaire très estimé, mais en manque de réalisme.

  • Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport

    La VAR intervient pour refuser le but de Burkardt

    Le fait de jeu le plus marquant de la rencontre est survenu un peu après la demi-heure de jeu, lorsque Jonathan Burkardt a cru ouvrir le score. L'attaquant a trouvé le chemin des filets à la 32e minute, déclenchant la joie des supporters visiteurs.

    Cependant, cette joie a été extrêmement de courte durée, l'arbitre Clement Turpin ayant interrompu le jeu pour un examen de la VAR. Les ralentis ont clairement montré une main de Tom Bischof dans la phase de construction, ne laissant d'autre choix aux officiels que d'annuler la décision, ce qui a permis au score de rester en équilibre à 0-0 à la pause.

  • Klopp connaît des débuts difficiles à la tête de la sélection nationale

    Ce match nul frustrant ne laisse à Klopp qu’une seule victoire lors de ses quatre premiers matches depuis sa prise de fonctions à la tête de la sélection nationale au début de la campagne de Ligue des nations. Après avoir entamé son mandat par un nul arraché de haute lutte contre les Pays-Bas, l’Allemagne a subi une défaite surprise face à la Grèce avant de rebondir avec une victoire 2-0 contre la Serbie.

    Malgré un onze offensif aligné dans l’optique d’enchaîner une deuxième victoire de suite, Klopp a vu son équipe dominer complètement les débats, mais finalement manquer le tranchant clinique nécessaire pour faire céder une défense grecque regroupée très bas.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport

    La bataille du groupe A2 se joue jusqu’au bout

    À la suite de ce résultat, la Grèce occupe la deuxième place du groupe A2 avec huit points, derrière les Pays-Bas à la différence de buts seulement, tandis que l’Allemagne reste troisième avec cinq points et que la Serbie est lanterne rouge avec zéro point. Lors de la prochaine trêve internationale, l’Allemagne et la Grèce affronteront toutes deux les Pays-Bas et la Serbie lors de deux rencontres décisives qui détermineront au final qui atteindra la phase à élimination directe de la Ligue des nations.