L'Argentin Ángel Di María a révélé les consignes que José Mourinho donnait aux joueurs du Real Madrid pour tenter d'arrêter le Barça dirigé par Pep Guardiola, revenant sur l'atmosphère électrique des confrontations entre les deux rivaux durant le premier passage de l'entraîneur portugais sur le banc madrilène.

Dans des propos rapportés par le journal Sport, Di María a replongé dans cette période : « Mourinho a inculqué à chaque joueur du Real Madrid que le seul moyen de battre le Barça était de frapper. » Le 5-0 du Barça avait révélé les souffrances du Real Madrid.

L'ailier argentin est revenu sur la difficulté d'affronter un Barça qui imposait sa mainmise sur le ballon et contraignait ses adversaires à courir derrière lui, citant la lourde défaite concédée par le Real Madrid sur le score de 5-0 au Camp Nou.

Di María a déclaré au sujet de cette rencontre : « Je ne crois pas avoir disputé un match où j'ai aussi peu touché le ballon que lors de ce 5-0 au Camp Nou. »

Et d'ajouter : « J'essayais de presser, mais le ballon ne se trouvait jamais là où j'allais. C'était incroyable. »