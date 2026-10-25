Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Real Madrid CF v FC Barcelona - La LigaGetty Images Sport
Traduit par

« Les coups, voilà la solution » : Di María dévoile le plan de Mourinho pour stopper Messi et le Barça

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
A. Di Maria
L. Messi
J. Mourinho
P. Guardiola
Espagne
Argentine
Portugal

Une révélation fracassante sur le premier mandat

L'Argentin Ángel Di María a révélé les consignes que José Mourinho donnait aux joueurs du Real Madrid pour tenter d'arrêter le Barça dirigé par Pep Guardiola, revenant sur l'atmosphère électrique des confrontations entre les deux rivaux durant le premier passage de l'entraîneur portugais sur le banc madrilène.

Dans des propos rapportés par le journal Sport, Di María a replongé dans cette période : « Mourinho a inculqué à chaque joueur du Real Madrid que le seul moyen de battre le Barça était de frapper. » Le 5-0 du Barça avait révélé les souffrances du Real Madrid.

L'ailier argentin est revenu sur la difficulté d'affronter un Barça qui imposait sa mainmise sur le ballon et contraignait ses adversaires à courir derrière lui, citant la lourde défaite concédée par le Real Madrid sur le score de 5-0 au Camp Nou.

Di María a déclaré au sujet de cette rencontre : « Je ne crois pas avoir disputé un match où j'ai aussi peu touché le ballon que lors de ce 5-0 au Camp Nou. »

Et d'ajouter : « J'essayais de presser, mais le ballon ne se trouvait jamais là où j'allais. C'était incroyable. »

À lire aussi : le Clásico va-t-il tourner à la catastrophe ? Mourinho face à un test terrifiant

  • Accrochages malgré l'amitié : Messi fauché !

    Di María est revenu sur la tension extrême qui a entouré les confrontations entre le Real Madrid et le Barcelone sur une période n'excédant pas 20 jours, marquée par des rencontres décisives entre les deux équipes, de la finale de la Coupe du Roi d'Espagne à la demi-finale de la Ligue des champions.

    L'Argentin a évoqué le contraste entre l'ambiance de ces matches et les relations qui unissaient les joueurs des deux clubs au sein de la sélection espagnole, déclarant : « En sélection, tout le monde était ami, et ils battaient facilement n'importe quelle équipe qu'ils affrontaient, mais quand ils jouaient les uns contre les autres, ils en venaient aux mains. »

    Il s'est également souvenu du coup de pied qu'il avait porté à Lionel Messi lors de la finale de la Coupe du Roi en 2011, dans une tentative d'arrêter un contre du Barcelone.

    Di María a déclaré : « Je me suis excusé auprès de lui, mais si tu ne le fais pas tomber, tu ne peux pas les empêcher de marquer le but. » Ces déclarations reviennent sur le devant de la scène à l'approche d'une nouvelle confrontation entre le Real Madrid et le Barcelone, ce dimanche soir, lors de la dixième journée de la Liga, en particulier dans le contexte du retour de Mourinho sur le banc du club madrilène en ce début de saison.

    À lire aussi : « Vous allez attirer sur nous la colère de Dieu » : Mohamed Salah au cœur d'une polémique religieuse en Turquie

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
BAR

BAR

LaLiga

25 oct. 2026

RMA

RMA